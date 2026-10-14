La UCR se ataja ante la posible suspensión de las PASO en Entre Ríos y busca opciones para elegir candidatos

La plana mayor de la UCR de Entre Ríos en un encuentro realizado en la ciudad de Villa Elisa . Foto de archivo.

En la UCR de Entre Ríos , sus dirigentes se preparan para una posible eliminación o suspensión de las Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ) provinciales. Respaldan sin fisuras la candidatura del gobernador Rogelio Frigerio para buscar la reelección, pero quieren disputar otras postulaciones municipales y departamentales. Para resolver esas diferencias, evalúan alternativas, entre ellas las encuestas.

En una reunión que pudo confirmar Letra P , Frigerio y la presidenta de la UCR provincial, Alicia Oviedo , avanzaron en la conformación de mesas de discusión política en cada ciudad y departamento. El objetivo es prepararse para el inminente escenario electoral, con las reglas que fueran.

Mientras prosperan las conversaciones de la Casa Rosada con los gobernadores dialoguistas para eliminar o suspender las PASO , en Entre Ríos también aguardan definiciones electorales. Fuentes de la Casa Gris sugieren que sería conveniente evitar las internas, aunque no precisan si la provincia desdoblaría los comicios o los celebraría en simultáneo con las elecciones nacionales.

Aunque todavía deben resolver diferencias en ámbitos formales, como el Congreso partidario , y en espacios informales , en la UCR dan por hecho que no contarán con las PASO provinciales. Ante ese escenario, algunos dirigentes consideran conveniente que la selección de candidaturas se discuta primero dentro del partido y luego en el conjunto de la alianza electoral.

“Las internas partidarias son una tradición de la boinablanca”, rememoró un dirigente de peso. Sin embargo, reconoció que “tenemos que dar una muestra de austeridad ante la sociedad, que está cansada de la política”. Además de ese argumento, buena parte de la dirigencia radical entiende que disputar internas desde el oficialismo provincial no es lo mismo que hacerlo desde la oposición.

Encuestas para todos en Entre Ríos

Ante el escenario sin PASO, en la UCR evalúan alternativas para establecer un criterio claro de selección de candidaturas. En los distritos donde los intendentes oficialistas pueden buscar la reelección, como Francisco Azcué en Concordia o Mauricio Davico en Gualeguaychú, no prevén disputas por esas postulaciones.

En ese contexto, en los otros distritos si surge un candidato con trayectoria y un alto nivel de conocimiento público, la definición podrá resolverse sin mayores discusiones. En cambio, si varios postulantes llegan con un respaldo similar, una encuesta podrá funcionar como herramienta para dirimir la disputa y elegir al representante más competitivo para plasmar su nombre en la Boleta Única de Papel (BUP).

Alicia Oviedo, presidenta de la UCR de Entre Ríos, flanqueada por Atilio Bendetti y por Darío Schneider, a pocos días de asumir el cargo máximo del radicalismo. Acompaña el diputado provincial Bruno Sarubi.

Un ejemplo es la ciudad de La Paz, donde el intendente no puede buscar la reelección y aparecen dos posibles sucesores, Stella Wensel y Juan Varese. Si no alcanzan un acuerdo, una encuesta consensuada por los distintos sectores de Juntos puede servir para definir la candidatura y evitar una interna electoral.

La reunión entre Oviedo y Frigerio

El gobernador y la presidenta de la UCR se reunieron, como lo hacen periódicamente, hace algunas semanas para abordar asuntos de gestión y política. Durante el encuentro analizaron la creación de mesas de discusión política en cada ciudad y departamento. “De discusión y de definición”, precisó una fuente al tanto de las conversaciones, preocupada por que el proceso no quedara limitado al intercambio de opiniones.

Fuentes de la Casa Gris señalaron a Letra P que durante el encuentro no se habló específicamente de la selección de candidaturas. Explicaron que todavía no se definió si se realizarán las PASO o si serán suspendidas. Ante los distintos desafíos de gestión, entre ellos el impacto del fenómeno climático de El Niño, los funcionarios prefieren evitar que la discusión electoral interfiera en las políticas de gobierno.

Letra P confirmó que también participaron de la reunión el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el titular del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), Marcelo Monfort, quien además es tesorero de la UCR.

Los incentivos de los radicales

En la UCR entrerriana reconocen que recurrir a encuestas o alcanzar acuerdos para evitar la competencia en las urnas puede interpretarse como una ruptura con la tradición partidaria. Sin embargo, también ponderan las responsabilidades de integrar el oficialismo, que en 2023 derrotó al PJ después de dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.

Esa responsabilidad también se refleja en la gestión de distritos relevantes, como Concordia, y en la participación radical dentro del Ejecutivo provincial. La vicegobernadora Alicia Aluani, dirigente de la UCR, puede volver a acompañar a Frigerio en una fórmula para la reelección, dado que su desempeño responde a las expectativas y necesidades del gobernador.