Disparo de largada en Paraná: un grupo de radicales lanza a Tennen para pelear el sillón de Rosario Romero

El intendente de Villa Urquiza , Manuel Tennen , anunció su candidatura por la intendencia de Paraná .

Manuel Tennen anunció que quiere competir el año próximo por la intendencia de Paraná . Fue durante un acto que se llevó a cabo este martes por la noche en la sede del comité capital de la Unión Cívica Radical ( UCR ).

El dato que llamó la atención es que el abogado radical que busca suceder a la peronista Rosario Romero cumple su segundo mandato como jefe comunal de Villa Urquiza , una pequeña ciudad turística de Entre Ríos . “Tiene 35 años de domicilio en Paraná ”, se atajó un correligionario ante la consulta de Letra P y agregó que “ejerce como abogado en la ciudad”.

La Constitución de Entre Ríos no permite más de una reelección consecutiva de los intendentes, aunque luego pueden volver a ocupar el cargo por períodos alternados. Sin embargo, Mauricio Davico fue intendente durante ocho años de Pueblo Belgrano e inmediatamente después se convirtió en jefe comunal de Gualeguaychú , una ciudad vecina. Ese antecedente es el argumento de quienes impulsan la candidatura de Tennen.

El acto convocó a dirigentes y militantes de casi todas las tribus boinablancas de la capital provincial, que llegaron hasta el salón central del comité en la fría noche del martes. El presidente de la UCR Paraná , Sergio Avero , fue el anfitrión y tomó la palabra. La vicegobernadora Alicia Aluani destacó los “valores del partido” . También estuvieron el presidente del radicalismo provincial, Fuad Sosa , y Atilio Benedetti , entre otras figuras que se mostraron entusiasmadas por una convocatoria que superó las expectativas.

“Manolo va a ser candidato”, anunció un afónico Gustavo Curvale , veterano de mil batallas en el radicalismo paranaense, desde el escenario instalado en el salón de la sede de la UCR . “Nosotros, detrás de su figura, vamos a acompañar sin mezquindades para ser gobierno”, agregó.

Avero, más escueto en su intervención, pidió escuchar. La exdiputada provincial Sara Foletto anunció que “todos van a ser convocados” para “pintar Paraná de rojo y blanco”, una arenga que recibió como respuesta vivas y aplausos del público.

La vicegobernadora Aluani en apoyo a la candidatura radical para competir por Paraná.

La vicegobernadora Aluani, principal figura de la noche, llamó a la unidad de la UCR. “Debemos unirnos detrás de un objetivo común. Necesitamos unidad y decisión política”, enfatizó. En la misma línea, destacó que “también se requiere una estrategia”. Por último, valoró a la militancia y a la dirigencia radical: “Tenemos hombres y mujeres que creen en nuestros valores”.

Qué mensaje dejó Tennen

“Dejamos cada uno de nosotros una semillita para que germine un hermoso jardín del que vamos a cultivar los frutos”, delineó un metafórico Tennen al comienzo de su discurso. Más adelante, calificó su candidatura como “un desafío” y “una misión”. En una noche de inusuales palabras breves, las del candidato no fueron la excepción. Habló ocho minutos.

“Que en 2027 Paraná vuelva a ser conducida por ustedes, los radicales”, arengó. También prometió que “va a haber lugar para cada uno de ustedes”, una frase que entusiasma sobre todo a la dirigencia, fuera del poder desde que en 2019 el peronista Adán Bahl derrotó al radical Sergio Varisco, el último intendente del partido en la capital provincial.

“Recuperamos Villa Urquiza cuando nadie creía que podíamos hacerlo y dejamos una mejor ciudad”, argumentó Tennen. También propuso ampliar el marco de alianzas. “Necesitamos fuerzas afines, que tendrán un destino junto a nosotros”. El tiempo dirá si esa afinidad machea también con La Libertad Avanza.

“Queremos que le vaya bien al gobierno de la provincia para que nos fortalezcamos en cada una de las ciudades”, marcó Tennen, en un intento por dejar en claro que su postulación no era discordante con la conducción de Rogelio Frigerio.

Sobre el final, aclaró que no se trató de un discurso de lanzamiento, sino solo de un mensaje que definió como “un puntapié inicial para recuperar Paraná”.

Choripanes para el cierre

Aunque en la previa se había dicho que no se trataba de un lanzamiento, sino de una reunión de radicales, el entusiasmo superó las previsiones. Lo que hasta entonces era un corrillo sobre la candidatura del intendente de Villa Urquiza por Paraná se materializó en palabras concretas desde el escenario.

Hace al menos tres meses, Tennen tomó la determinación de competir por la intendencia capitalina y comenzó a comunicarla a dirigentes de distintas agrupaciones radicales. Casi todos estuvieron presentes en el acto o enviaron emisarios.

Tennen en el cierre del acto donde anunciaron que competirá por la intendencia de Paraná.

Ante una consulta de Letra P, un histórico dirigente habló con franqueza. “Le preguntamos si no hacía esto para arreglar una diputación y nos aseguró que no. Está convencido”, aseguró. Otro exfuncionario municipal sostuvo que Tennen cuenta con experiencia de gestión, pero es, a la vez, un nombre nuevo para Paraná. Sobre esa combinación se apoyará la campaña.

Para sumar mística boinablanca, la reunión terminó con la entonación de la marcha radical a capella después de una falla en el sonido. También cambiaron las clásicas empanadas de comité por una choripaneada para cerrar la noche.