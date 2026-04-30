Entre Ríos: LLA impulsa eliminar las PASO en la provincia para hundir en sus internas al PJ y la UCR

Roque Fleitas en su banca de diputado. Preside La Libertad Avanza en Entre Ríos y el bloque legisltivo.

El diputado provincial Roque Fleitas presentó un proyecto de ley con el propósito de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) en Entre Ríos . Desde la bancada que lidera, La Libertad Avanza ( LLA ), aclaran que no consultaron con nadie para darle curso. No obstante, la iniciativa puede ser de utilidad para Rogelio Frigerio .

A pesar de eso, el proyecto del presidente de LLA ya genera roces en la alianza de gobierno. Es desde la cúpula de la UCR de donde surgen las primeras dudas, aunque todavía no levantaron la voz. El centenario partido defiende la herramienta y la utilizó en otras rondas electorales. Lo que la dirigencia evalúa por estas horas es delegar en el Congreso radical , el máximo órgano del partido, la última palabra. Esta decisión serviría como una jugada a dos bandas: como modo de presión a Frigerio, y para respaldar a los legisladores que, eventualmente, tengan que decidir al respecto.

En tanto, en el PJ rechazaron la eliminación de las PASO desde el vamos. Es un instrumento que le resuelve sus internas tanto al justicialismo como al radicalismo. Los primeros la pueden defender con soltura desde su lugar de oposición, los segundos con la cautela propia de quienes integran un gobierno.

Aunque el proyecto de Fleitas no tendrá viabilidad sin el apoyo del oficialismo, en la UCR ya muestran los dientes. Incluso desde antes de que esta iniciativa viera la luz. En los pasillos del poder ya se especula tanto con un adelantamiento de las elecciones como con la suspensión de las PASO. Ante ese escenario hipotético, el radicalismo se prepara para dar la batalla.

En primer lugar, hasta llegar a la gestión, Juntos por Entre Ríos hizo uso del mecanismo de primarias, incluso disputándole la candidatura a la gobernación a Frigerio. Les sirve para contener las distintas tribus de la coalición de gobierno. Ahora, dicen que las usarían no ya para disputar la candidatura al cargo mayor, pero sí para las intendencias y senadurías. Además, según esgrimen desde el centenario partido, si se reedita la alianza con LLA, tiene mucho más sentido que se mantengan las PASO.

El PJ complicado sin las PASO

“Nos llama muchísimo la atención que el oficialismo provincial maneje la posibilidad de eliminar las PASO”, sostuvo Laura Stratta en declaraciones a Radio Costa Paraná. "Hace algún tiempo aprobamos la reforma política y ellos en el marco de ese debate defendían el sistema”, agregó.

Bahl Stratta Michel.jpg Laura Stratta, presidenta de la bancada del PJ en Diputados. Junto a los legisladores Adpan Bahl y Guillermo Michel.

El PJ entrerriano está inmerso en una disputa para generar un liderazgo fuerte que le dé la posibilidad cierta de volver a ocupar el sillón de Urquiza. Aún con ese liderazgo definido, las PASO siguen siendo un instrumento fundamental para un espacio político que está fuera del poder. Por ejemplo, sirve para definir disputas en ciudades gobernadas por Juntos. Candidaturas a intendencias o senadurías en territorios donde no haya arreglo pueden ser dirimidas con las PASO. Sin ellas, el oficialismo le podría sumar ruido a un peronismo abocado a posicionarse como opción de poder.

Qué dice el proyecto

“El ajuste lo tiene que hacer la política”, argumentó Fleitas ante Letra P respecto de su proyecto para eliminar las PASO en Entre Ríos. El diputado provincial se ató al libreto libertario y cuestionó que “con la plata de la gente se eligen candidatos de los partidos”.

Proyecto eliminar PASO Fleitas El proyecto de Roque Fleitas para eliminar las PASO en Entre Ríos.

El artículo dos del texto establece que “la selección de candidatos a cargos públicos electivos provinciales, municipales y comunales se regirá por las cartas orgánicas de los partidos políticos, confederaciones y alianzas electorales”. En los fundamentos del proyecto, Fleitas cita antecedentes de legisladores del peronismo que tuvieron el mismo propósito y menciona a su par Enrique Cresto, a Hugo Vázquez y a Alejandro Bahler.

Un dato llamativo del documento es que habla de derogar la Ley Nº 9.659. Lo interesante es que esa norma ya fue derogada, cuando se sancionó la última reforma electoral. Una cuestión formal que podrá ser subsanada.

Gesto a la Casa Rosada

Según supo Letra P, Fleitas tenía listo un proyecto para suspender las PASO, tal como se hizo en el país en las legislativas de 2025, pero la iniciativa que anunció Javier Milei lo hizo cambiar de opinión y, en espejo con la Casa Rosada, apuró la idea de eliminarlas.

El legislador afirma que para tomar la decisión no habló con ningún mandamás de la Casa Gris, aunque tiene diálogo con todos. Fleitas gusta de alardear de no consultar a nadie sobre sus decisiones, aunque nada de lo que hace contradice los preceptos violetas que emanan desde la cima del poder libertario.

Además de conversar con el oficialismo local, voceros de la banca de Fleitas aseguran que el legislador va a conversar con los otros partidos políticos y con otras instituciones. Esgrimen que quiere exponer sus argumentos, que en general van en el sentido del recorte de gastos y coinciden en un todo con el mantra paleolibertario.