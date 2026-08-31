Cómo sigue la interna de la UCR de Entre Ríos tras el congreso exprés de Villaguay

La Mesa del Congreso de la UCR de Entre Ríos , que se reunió este sábado en Villaguay .

La Unión Cívica Radical ( UCR ) de Entre Ríos celebró este sábado un congreso partidario exprés y sin sobresaltos que aprobó por amplia mayoría acortar la duración del próximo mandato de sus autoridades. El objetivo fue desanclar la pelea por los cargos de la organización de los años en los que se celebran comicios provinciales o nacionales.

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Como ya explicó Letra P , el mandato de la titular partidaria, la intendenta de Federal, Alicia Oviedo , vence en mayo del año próximo. Con la decisión plenaria del sábado, quien la suceda (¿será ella misma?) tendrá excepcionalmente mandato hasta octubre de 2028. A partir de allí, se normalizará la dinámica partidaria.

En el radicalismo, la tradición, interrumpida en 2020 por la pandemia de coronavirus , consistía en elegir autoridades en años pares para resolver las discusiones internas antes de los comicios generales. Recuperar esa lógica intenta evitar que la interna partidaria se filtre en el frente oficialista del cual forma parte la UCR, sobre todo ante una eventual alianza con La Libertad Avanza , como ocurrió en las legislativas nacionales de 2025.

Sin embargo, el plenario no resolvió los próximos pasos a seguir. Por ejemplo, para definir quién asumirá en mayo de 2027 al frente de la UCR entrerriana, en el partido centenario calculan que las elecciones internas se celebrarán entre diciembre y febrero, pero en Villaguay no se tomó ninguna decisión al respecto.

En un encuentro que fue definido como “supertranquilo” por un congresal consultado por Letra P, la reunión en el salón del Centro de Empleados de Comercio de Villaguay comenzó pasadas las 10 y terminó poco después del mediodía.

Alicia Oviedo fue recibida por Rogelio Frigerio en la previa del Congreso de la UCR de Entre Ríos. También estuvieron presentes Sergio Kneeteman, secretario de comunicación, y Mauricio Colello, secretario general de la gobernación.

El debate sobre la situación política provincial y nacional, previsto en la convocatoria, no llegó a desarrollarse. Tras aprobar la modificación transitoria del próximo mandato, el congreso se diluyó.

La siguiente movida de la conducción radical ya había quedado definida antes del congreso, en una reunión del Comité Provincial: solicitarle una reunión al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Los objetivos son exponer músculo interno y mostrarle las garras a La Libertad Avanza (LLA), casi seguro socio político de Juntos por Entre Ríos (JxER) en las elecciones provinciales de 2027.

La comitiva que visitará a Frigerio cuando se defina la fecha del encuentro seguramente estará integrada por Oviedo, por el secretario del partido, Marcelo Monfort; junto a Gustavo Cusinato y Gabriela Lena, presidente y secretaria del congreso radical, respectivamente.

Los desafíos de la UCR

Ante la consulta de Letra P, un congresal del norte de la provincia interpretó el resultado del congreso como un empoderamiento político para Oviedo, que como presidenta partidaria integrará la mesa de decisiones ante las próximas elecciones. Sin embargo, aunque le reconocen el mérito de haber capeado una crisis, la intendenta de Federal necesitará el respaldo de dirigentes radicales de peso como Atilio Benedetti, Darío Schneider, Francisco Azcué y la vicegobernadora Alicia Aluani, entre otras figuras.

Ante una eventual alianza de Juntos con LLA, la UCR buscará preservar lugares en las listas electorales y en la estructura del gobierno provincial ante una eventual reelección de Frigerio. Aunque todavía no se conoce en qué fecha se celebrará el próximo turno electoral, la distribución del poder dentro de la coalición ya forma parte de las preocupaciones de la dirigencia.

Nombres para presidir la UCR de Entre Ríos

Las opciones para presidir el próximo período de la UCR provincial están sobre la mesa, aunque todavía no hay definiciones. Como contó Letra P, el intendente de Concordia, Francisco Azcué , mantiene su intención de conducir el partido, pero busca alcanzar un consenso que respalde su postulación.

De hecho, la convocatoria a las urnas está calculada para que coincida con una fecha en la que el exfiscal esté habilitado para postularse a la presidencia partidaria. Azcué no pudo consagrarse en la cima del partido el año pasado porque no contaba con la suficiente antigüedad como afiliado.

A la vez, nadie se anima a descartar a Benedetti y al ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, una figura en ascenso. Otra posibilidad es un segundo mandato de Oviedo, sobre todo si opta por competir por una banca en la Legislatura en lugar de buscar la reelección como intendenta de Federal.

UCR Activa, la voz crítica del Congreso

El congreso exprés de Villaguay, pese a la contundencia de la votación para acortar el próximo mandato de las autoridades, dejó descontento a un sector minoritario. “No escucharon a los afiliados, no respetaron a la minoría ni discutieron sobre política”, disparó UCR Activa, el espacio interno más crítico de las políticas que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei y de buena parte de las decisiones políticas de Frigerio.

“Tener más votos habilita a decidir; no a silenciar a quien piensa distinto. Eso es irrespetuoso, violento, antidemocrático y profundamente dañino para un partido que alguna vez hizo del debate una de sus fortalezas”, agregó UCR Activa en un comunicado.