Con el impulso de París, Diego Santilli inicia los mano a mano con gobernadores para suspender las PASO

Luego de la fotografía del presidente Javier Milei con 13 gobernadores en París, que la Casa Rosada vendió como un principio de acuerdo preelectoral entre las partes, el jefe de Gabinete Diego Santilli comenzará este jueves la tanda de reuniones con cada mandatario. Este jueves recibirá al tucumano Osvaldo Jaldo y mañana será el turno del correntino Juan Pablo Valdés .

En estos encuentros, el ministro coordinador pondrá sobre la mesa la agenda legislativa de las próximas semanas, en las que el oficialismo pretende sancionar la reforma política, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros proyectos claves como el Presupuesto 2027.

En la cúpula libertaria se muestran confiados en conseguir el respaldo de ambos mandatarios. Las fuentes consultadas esperan poder sancionar la reforma política a finales de este mes. “Venimos charlando muy bien con los gobernadores que fueron a París y está todo encaminado para tratar la reforma a fines de octubre o principios de noviembre”, dijo a Letra P un integrante de la mesa política que encabeza la secretaria general Karina Milei .

El oficialismo toma con urgencia el proyecto, que gana terreno frente a otras iniciativas que fueron la obsesión del jefe de Estado, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central. En Balcarce 50, además de la reforma política, la prioridad es la denominada ley de leyes y, posteriormente, acordar los pliegos y condiciones de un acuerdo electoral con las provincias aliadas.

Pese a haber sido ocho años vicegobernador de Juan Manzur y haberlo reemplazado de manera interina entre 2021 y 2023, apenas llegó a la Gobernación Jaldo se independizó de su antecesor y alineó al Partido Justicialista local a las políticas de la Casa Rosada . Por eso, el respaldo del tucumano tanto a la reforma electoral que impulsa el oficialismo como el apoyo a las intenciones reeleccionistas del Presidente resultan claves para la cúpula libertaria .

La hermanísima tiene a Jaldo dentro de su esquema de acuerdos electorales, pero, dado el origen peronista del gobernador, en vez de proponer una alianza formal como en con Rogelio Friguerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) o Alfredo Cornejo (Mendoza), la idea de La Libertad Avanza es poner un “candidato de baja intensidad” en Tucumán que no incomode al líder justicialista.

La concesión al cacique tucumano se debe a que controla tres bancas en la Cámara de Diputados, que ocupan Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla. Los tres han sido claves, incluso, para sostener herramientas relevantes y por demás sensibles del oficialismo, como el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, Jaldo mantiene un diálogo fluido con los otros dos mandatarios norteños de origen peronista, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, quienes también se muestran más que dispuestos a acompañar a Milei más allá del 2027. Una muestra de esto quedó expuesta este miércoles, cuando la secretaria general de la Presidencia encabezó un acto institucional en Salta junto a Santili, Jalil y Sáenz.

Como la fotografía que se tomarán el jefe de Gabinete y el gobernador de Tucumán este jueves, la postal alrededor del proyecto Sal de Oro, de la surcoreana Posco, que se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, en la zona de cooperación entre Salta y Catamarca, también tendrá posibles alcances electorales. El karinismo quiere implementar la misma estrategia con Jalil y Sáenz. De todos modos, el salteño podría estar limitado por las intenciones de competir de la senadora libertaria Emilia Orozco.

La foto de París con Milei

Los encuentros del Colorado y los mandatarios provinciales se dan apenas unos días después de la cumbre entre los Milei y 13 mandatarios en París, donde se desarrolló la última edición de la Argentina Week.

En buenos términos, aunque en una charla breve en la que no hubo menciones a la reforma electoral o a los acuerdos en los territorios, el Presidente posó al lado de Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También viajó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Según pudo saber este medio, Santilli pretende continuar con estos encuentros en los próximos días.