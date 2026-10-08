Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027

Con el impulso de París, Diego Santilli inicia los mano a mano con gobernadores para suspender las PASO

El jefe de Gabinete recibe a Jaldo y luego, a Valdés. Busca convencerlos de que respalden la reforma electoral. Charlas contrarreloj.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Diego Santilli y Osvaldo Jaldo, en la Casa Rosada.

Diego Santilli y Osvaldo Jaldo, en la Casa Rosada.

Luego de la fotografía del presidente Javier Milei con 13 gobernadores en París, que la Casa Rosada vendió como un principio de acuerdo preelectoral entre las partes, el jefe de Gabinete Diego Santilli comenzará este jueves la tanda de reuniones con cada mandatario. Este jueves recibirá al tucumano Osvaldo Jaldo y mañana será el turno del correntino Juan Pablo Valdés.

Notas Relacionadas
Karina Milei.
HÉROES SE BUSCAN

Karina Milei acepta que no puede eliminar las PASO y negocia suspenderlas o que sean opcionales

Por 
Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

En estos encuentros, el ministro coordinador pondrá sobre la mesa la agenda legislativa de las próximas semanas, en las que el oficialismo pretende sancionar la reforma política, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y otros proyectos claves como el Presupuesto 2027.

En la cúpula libertaria se muestran confiados en conseguir el respaldo de ambos mandatarios. Las fuentes consultadas esperan poder sancionar la reforma política a finales de este mes. “Venimos charlando muy bien con los gobernadores que fueron a París y está todo encaminado para tratar la reforma a fines de octubre o principios de noviembre”, dijo a Letra P un integrante de la mesa política que encabeza la secretaria general Karina Milei.

El oficialismo toma con urgencia el proyecto, que gana terreno frente a otras iniciativas que fueron la obsesión del jefe de Estado, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central. En Balcarce 50, además de la reforma política, la prioridad es la denominada ley de leyes y, posteriormente, acordar los pliegos y condiciones de un acuerdo electoral con las provincias aliadas.

El camino de Diego Santilli

Pese a haber sido ocho años vicegobernador de Juan Manzur y haberlo reemplazado de manera interina entre 2021 y 2023, apenas llegó a la Gobernación Jaldo se independizó de su antecesor y alineó al Partido Justicialista local a las políticas de la Casa Rosada. Por eso, el respaldo del tucumano tanto a la reforma electoral que impulsa el oficialismo como el apoyo a las intenciones reeleccionistas del Presidente resultan claves para la cúpula libertaria.

La hermanísima tiene a Jaldo dentro de su esquema de acuerdos electorales, pero, dado el origen peronista del gobernador, en vez de proponer una alianza formal como en con Rogelio Friguerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) o Alfredo Cornejo (Mendoza), la idea de La Libertad Avanza es poner un “candidato de baja intensidad” en Tucumán que no incomode al líder justicialista.

La concesión al cacique tucumano se debe a que controla tres bancas en la Cámara de Diputados, que ocupan Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla. Los tres han sido claves, incluso, para sostener herramientas relevantes y por demás sensibles del oficialismo, como el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, Jaldo mantiene un diálogo fluido con los otros dos mandatarios norteños de origen peronista, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, quienes también se muestran más que dispuestos a acompañar a Milei más allá del 2027. Una muestra de esto quedó expuesta este miércoles, cuando la secretaria general de la Presidencia encabezó un acto institucional en Salta junto a Santili, Jalil y Sáenz.

Como la fotografía que se tomarán el jefe de Gabinete y el gobernador de Tucumán este jueves, la postal alrededor del proyecto Sal de Oro, de la surcoreana Posco, que se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, en la zona de cooperación entre Salta y Catamarca, también tendrá posibles alcances electorales. El karinismo quiere implementar la misma estrategia con Jalil y Sáenz. De todos modos, el salteño podría estar limitado por las intenciones de competir de la senadora libertaria Emilia Orozco.

La foto de París con Milei

Los encuentros del Colorado y los mandatarios provinciales se dan apenas unos días después de la cumbre entre los Milei y 13 mandatarios en París, donde se desarrolló la última edición de la Argentina Week.

En buenos términos, aunque en una charla breve en la que no hubo menciones a la reforma electoral o a los acuerdos en los territorios, el Presidente posó al lado de Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También viajó la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Según pudo saber este medio, Santilli pretende continuar con estos encuentros en los próximos días.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei, en Francia, junto a 13 gobernadores.
CONTACTO EN PARÍS

De parado: Milei recibió a los gobernadores que "aportan gobernabilidad" y son clave para 2027

El Presidente escenificó en la Argentina Week un pacto legislativo y electoral con 13 gobernadores. Las aspiraciones de Karina y la avanzada de Santilli.
Alfredo Cornejo y Diego Santilli, clave en la negociación de las PASO. 
TEMPORADA DE ROSCA

Santilli prepara una cumbre decisiva con gobernadores radicales para acordar la suspensión de las PASO

Cornejo no descartó acortar el calendario electoral. La UCR es clave en el Senado. Zdero y Valdés, también dieron señales. Acuerdos electorales, en marcha.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Consejo de la Magistratura: malestar entre abogados porque solo el candidato de Gil Lavedra fue al congreso de FACA
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: malestar entre abogados porque solo el candidato de Gil Lavedra fue al congreso de FACA

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Marinucci, ministro de Transporte y precandidato a intendente de Morón
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

A río revuelto, Marinucci pesca en Morón en medio de la interna que desgasta a Lucas Ghi y Sabbatella

Por  Letra P | Periodismo Político
Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para el período 2026-2028.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Cómo quedó el equilibrio interno tras las elecciones en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos

Por  Juan Cruz Varela
Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, con Alejandro Trapani, el candidato que lanzó en Tafi Viejo.
DISCUSIÓN 2027

Tucumán: Catalán rescata a un excandidato de Bullrich para pelear por la intendencia de Tafí Viejo

Por  Letra P | Periodismo Político