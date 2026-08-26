Entre Ríos: Alicia Oviedo se mostró con Rogelio Frigerio y llega empoderada al congreso de la UCR

Alicia Oviedo fue recibida por Rogelio Frigerio en la previa del Congreso de la UCR de Entre Ríos .

Rogelio Frigerio recibió este martes en la Casa Gris a la presidenta de la Unión Cívica Radical ( UCR ) de Entre Ríos , Alicia Oviedo . La foto con el gobernador le permite a la intendenta de Federal arribar con mayor respaldo político al congreso que este sábado buscará calzar el calendario partidario con las necesidades electorales boinablancas.

El encuentro entre Frigerio y Oviedo estaba previsto desde hacía semanas, con cuestiones de gestión en la agenda institucional, pero también de asuntos políticos. Es que, incluso si la intendenta no fuera reelecta este sábado al frente de la UCR , tendrá un papel en las negociaciones de cara a las elecciones de 2027, con especial atención a la disputa provincial. Por eso resultaba imprescindible refrendar la buena relación entre ambas figuras.

En la foto también estuvieron presentes el secretario general de la gobernación, Mauricio Colello , y su par de Comunicación, Sergio Kneeteman .

La UCR entrerriana tiene previsto realizar el próximo sábado el congreso partidario en Villaguay , en el centro geográfico de la provincia. El temario apunta a definir que la duración del próximo mandato de las autoridades boinablancas se reduzca, de manera excepcional, a un año.

Como ya explicó Letra P , el objetivo de la medida es que la UCR retome la dinámica de las elecciones internas en los períodos en los que no se celebren comicios provinciales o nacionales. El mandato de Oviedo vence en mayo del año próximo y el radicalismo pretende que se vote nuevas autoridades hasta 2028, para a partir de allí normalizar la dinámica partidaria. En la UCR calculan que la interna se celebrará entre diciembre y febrero.

La estimación no es inocente. Si la convocatoria a las urnas se produce en esas fechas, estará habilitado para postularse a la presidencia partidaria Francisco Azcué. El intendente de Concordia, aliado de Frigerio, no pudo consagrarse en la cima del partido el año pasado porque no contaba con la suficiente antigüedad como afiliado y ya anticipó que va por la revancha.

Qué va a pasar en el Congreso de la UCR de Entre Ríos

Este sábado, una vez constatada la presencia de al menos un tercio de los casi 400 congresales que integran el cuerpo, el primer paso será aprobar el informe de la comisión revisora de cuentas. Una formalidad antes de avanzar con el tema convocante.

El punto central del encuentro será establecer que el próximo mandato de las autoridades partidarias provinciales, departamentales y de las seccionales dure solo un año.

Último Congreso de la UCR de Entre Ríos. También fue en Villaguay , donde se aprobó la ampliación de la alianza y la posibilidad de suma a La Libertad Avanza al frente electoral.

El argumento es que ese proceso permitiría limar asperezas cuando la atención electoral disminuye y llegar con mayor orden a las negociaciones con las demás fuerzas políticas con las que eventualmente la UCR podría conformar un frente electoral. Aunque todavía faltan reuniones para ultimar detalles, el punto será aprobado por amplia mayoría, según consultas de Letra P a dirigentes de distintas tribus del partido.

Polémica, pero hasta ahí

Una dirigente de peso de una de las tribus radicales con mayor incidencia en la estructura partidaria fue sincera respecto de lo que pueda pasar el sábado. “Si se complica, lo dejamos sin cuórum”, resumió la estrategia.

La definición no apunta a las cuestiones formales que tiene por delante el congreso, sino a la discusión política posterior a las votaciones. Está previsto que el órgano partidario debata la casi segura suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia, mientras que algunas intervenciones también podrían referirse a la coyuntura nacional.

Sin embargo, la estrategia puede cambiar si el debate se desborda. En ese caso, la marcha radical sonará a todo volumen como señal de cierre del encuentro. El temor, se aclaró, no es la discusión, sino a que voces minoritarias cuestionen a dirigentes del radicalismo que forman parte del gobierno provincial.

Con la mira en 2027

El encuentro entre Oviedo y Frigerio antes del Congreso le otorgó respaldo político a la presidenta del radicalismo para encarar las negociaciones y ordenar la siempre inquieta tropa radical. Además, un dirigente correligionario que integra el Ejecutivo provincial adelantó que la reunión pudo ser la primera de una serie destinada a trazar la hoja de ruta de cara a las elecciones de 2027.

Aunque en el oficialismo reconocen al gobernador como el gran elector y a La Libertad Avanza como un factor relevante, en la Casa Gris consideran a la UCR como el partido con mayor peso específico dentro de la coalición oficialista. Por eso, el respaldo a Oviedo contribuye a ordenar la estructura radical. De todos modos, un referente radical consultado sobre la reunión sugirió que “no hay que poner el carro delante de los caballos”.