Entre Ríos: Sergio Piana arrancó temprano y quiere ser el candidato de Juntos para recuperar Federación.

La campaña en Federación arrancó temprano. Sergio Piana dio el primer paso con una publicidad en la vía pública que apuesta a la intriga y que busca instalar su candidatura a la intendencia en la ciudad termal del norte de Entre Ríos . Quiere ser el nominado de la UCR para arrebatarle la gestión al peronismo .

Piana no es el único radical que pretende devolverle el gobierno local al partido centenario, pero es el primero que salió a la cancha a marcarle el pulso a los demás. Está decidido a competir y a quedarse con la candidatura de Juntos . “Hasta las últimas consecuencias”, dicen en su equipo de trabajo.

La ciudad turística es un histórico bastión del radicalismo que perdió el poder en 2019 a manos del peronista Ricardo Bravo , quien comandará la ciudad hasta diciembre de 2027, sin posibilidad de ser reelecto. Ante esa ventana de oportunidad, Piana cree que los boinas blancas pueden volver al Ejecutivo local. Sobre todo, porque, según diagnostican, el gobierno de Bravo deja déficits en varios aspectos, entre ellos la gestión del turismo, principal economía local.

El empresario maderero, ahora retirado de esa actividad, tiene la determinación de competir por encabezar la lista del oficialismo provincial y cuenta para eso con la cercanía política y personal del senador provincial Rubén Dal Molín , un incondicional de la Casa Gris en la Legislatura.

Piana apuesta a una campaña en la que habla de “la reconstrucción de Federación”. El candidato cree que la ciudad está “achatada, aplanada”, y así lo repiten en su entorno. Este diagnóstico le valió su slogan de campaña, que utilizó en foros de capacitaciones y que ahora reedita en la vía pública.

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“Federación está destruida. Hay olor a caca en los barrios. No hay digitalización en la administración pública. Hay que elegir la eficiencia como método”, comenta el candidato cuando conversa con vecinos.

Aunque no se lanzó formalmente ni reconoció en público su voluntad de ser candidato, en las veredas y calles de la ciudad ya se exhiben pequeños carteles intriga con un casco rojo y un código QR. Al escanearlo, el link es directo a las redes sociales de Piana.

Según pudo confirmar Letra P, el lanzamiento oficial de su candidatura será en los próximos días, probablemente hacia fines de octubre o principios de noviembre. Además de Dal Molín, el aspirante cuenta con el respaldo de cierto sector del gobierno provincial que ve en su perfil la posibilidad de la victoria. Un vocero de la Casa Gris confió a este medio que Federación es una de las ciudades en las que depositan la esperanza del triunfo en 2027.

Un candidato para sumar al triunfo general

En el oficialismo, la apuesta principal es la reelección del gobernador Rogelio Frigerio. Para lograr ese cometido, cada voto cuenta en cada rincón de la ciudad. Piana tiene 54 años y, si consigue la nominación, debutaría como candidato a intendente. El perfil de outsider ilusiona a quienes trabajan con él y aseguran que responde a la demanda de la sociedad.

Nunca ocupó un cargo público y su antecedente inmediato en política es haber disputado la interna local de Juntos en 2023. Fue precandidato a viceintendente en la fórmula que encabezó Graciela Racedo. En esa instancia, perdieron ante el referente mejor posicionado del radicalismo, Carlos Cecco, que luego perdió en las generales ante Bravo.

Piana, junto a los ministros Hernán Jacob (Planeamiento) y Fabián Boleas (Hacienda).

Como contó Letra P, Cecco es funcionario de Frigerio al mando de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y uno de los nombres que siempre suenan para volver a gobernar Federación. Si eso sucediera, Piana está dispuesto a disputarle la interna a quien ya gobernó durante cuatro mandatos la ciudad.

Los votos en pugna

Federación es el quinto departamento en importancia de la provincia. La ciudad cabecera del mismo nombre, de unos 20 mil habitantes, concentra el 24% del voto departamental, con un total de 13 mil electores.

El turismo y el sector maderero delinean la economía regional. La actividad turística es la más relevante debido a que su economía local se mueve casi íntegramente por esa industria sin chimenea.

Según supo Letra P, la actividad termal en Federación cayó un 30% en los últimos meses. A eso se suma la caída en la coparticipación y la recaudación propia. “El 25% que representa el ingreso por la tasa de termas en el presupuesto municipal viene en picada”, graficó en abril una fuente local. En ese contexto de complejidad económica, el peronismo deberá encontrar un candidato que garantice la continuidad frente a las propuestas que ya empiezan a surgir en el laboratorio de la oposición.