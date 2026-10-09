Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Entre Ríos: el exjuez Castrillón vuelve como candidato del peronismo y va por la intendencia de La Paz

El expresidente del STJ retomó la política para desbancar a la gestión de Juntos. Por el momento, no define apoyos para la gobernación.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
Emilio Castrillón, ex vocal del&nbsp;Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se anota para competir por la intendencia de La Paz.

Emilio Castrillón, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se anota para competir por la intendencia de La Paz.

Notas Relacionadas
Juntos y LLA ya ensayan un pacto opositor en Paraná y se abroquelan en el Concejo
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Paraná: Juntos y LLA ya ensayan un pacto opositor y se abroquelan en el Concejo Deliberante

Por 
Letra P | Exequiel Flesler
Exequiel Flesler

El dirigente del norte entrerriano reconoce que el peronismo vive un “dramón” por la ausencia de candidatos claros, tanto en el plano nacional como en el provincial. Por ese motivo, prefiere evitar su respaldo a alguno de los nombres en danza para la gobernación hasta que emerja una definición.

En Juntos, el oficialismo local ya comenzó a preparar la sucesión del intendente Walter Martin, quien no puede ser reelegido. La viceintendenta Stella Wensel aparece como una de las opciones en carpeta. El otro nombre que circula es el del exconcejal Juan Varese.

Candidato sin codazos

Castrillón considera que debe “cerrarse dirigencialmente" La Paz. Plantea la necesidad de una lista de unidad del peronismo que surja de un proceso de consenso. “Para entrar a los codazos, no”, asegura. Un encuestador que trabaja en toda la provincia reveló a Letra P que el exjuez del STJ tiene buenos números en su ciudad, que en las elecciones legislativas de 2025 aportó 23.962 electores.

Castrillón es un experimentado dirigente de la política entrerriana que conoce al dedillo las internas entre las distintas tribus del peronismo. Ante Letra P, dijo mantener diálogo con todos. “Excepto a los jóvenes, los conozco a todos hace años”, afirmó. Considera que el PJ tiene problemas que resolver antes de las elecciones si quiere ser una opción competitiva frente a Rogelio Frigerio en la provincia y Javier Milei a nivel nacional.

Ficha Limpia y la disputa en Entre Ríos

Castrillón tiene un enfrentamiento abierto con otro dirigente del peronismo del norte entrerriano, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, quien se lanzó como candidato a la gobernación por su nuevo espacio Hacer Futuro, que creó tras haber sido expulsado del PJ. En ese contexto, el exjuez reclama la sanción de la Ley de Ficha Limpia que, como contó Juan Pablo Scattini en Letra P, lleva dos años a la espera de sanción en el Senado.

Castrill&oacute;n fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre R&iacute;os. Ahora va por la intendencia de La Paz.

Castrillón fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Ahora va por la intendencia de La Paz.

El tema vincula a Rossi porque fue condenado por enriquecimiento ilícito, aunque apeló la sentencia y se encuentra en revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si al proyecto, próximo a ser dictaminado, no se le realizan las modificaciones que reclamó Patricia Díaz, la senadora por La Paz y esposa de Rossi, la norma perjudicaría al dirigente en su intención de ser candidato. De ahí el énfasis de Castrillón en reclamar la sanción de la denominada Ley de Ética Pública. “Si no sancionan Ficha Limpia, tan limpios no son”, apuntó.

La carrera política de Castrillón

Castrillón fue senador provincial por el departamento La Paz entre 1991 y 1995. Luego fue diputado provincial entre 1995 y 2006. Siempre influyente y escuchado en la política provincial, consiguió lo que pocos legisladores logran: que una norma llevara su nombre. La llamada Ley Castrillón fue la norma electoral sancionada en 2005 para regular las internas partidarias y la selección de candidatos a cargos provinciales, municipales y comunales.

En 2006 ingresó como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde permaneció hasta 2021 como integrante de la Sala Civil y Comercial. Fue presidente del máximo órgano de Justicia provincial entre 2018 y 2019. De su paso por la conducción del tribunal se recuerda su impulso a una mayor apertura en el acceso a la información.

Juntos prepara la sucesión en La Paz

El intendente Walter Martin, sin posibilidad de ser reelegido, trabaja en una sucesión ordenada. El oficialismo local considera conveniente evitar una disputa interna. Además, la casi segura suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) suma otro argumento en ese sentido.

Bruno Sarubi, diputado provincial por Juntos y exintendente de La Paz.

Bruno Sarubi, diputado provincial por Juntos y exintendente de La Paz.

En este contexto, son dos las opciones que se barajan. La viceintendenta Wensel, afiliada al PRO y que reivindica esa pertenencia, y el exconcejal Varese, también afiliado al partido amarillo, aunque se reconoce independiente. Varese proviene del sector privado y tiene emprendimientos en la ciudad. Además, mantiene cercanía con el exintendente Bruno Sarubi, un vínculo que, según pudo reconstruir Letra P, sería determinante para su elección.

En el oficialismo también se especuló con el retorno de Sarubi al municipio. Sin embargo, fuentes de Juntos aseguran que el ahora diputado provincial busca aportar su experiencia para que el departamento La Paz recupere para la UCR una banca en el Senado provincial.

Temas
Notas Relacionadas
Con el armado de LLA bajo el brazo, Ignacio Cabrera le apunta a la intendencia de Concordia en 2027.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Con el armado de LLA bajo el brazo, Cabrera le apunta a la intendencia de Concordia en 2027

Logró la unidad del partido y reclama peso propio para la tropa violeta en la segunda ciudad de Entre Ríos. Con todo, no descarta un acuerdo con Juntos.
Paula Vicari, funcionaria del gobierno de Entre Ríos que funge de coordinadora en Victoria para encontrar un candidato o una candidata para las elecciones de 2027.
DISCUSIÓN 2027

Entre Ríos: sin Bagnat, el frigerismo ensaya alternativas para pelear por la intendencia de Victoria

En el oficialismo miran a Paula Vicari, funcionaria del área de Producción. El PJ no tiene certezas y florecen alternativas. LLA muestra sus cartas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Soledad Farfan, presidenta de la UCR de Salta, busca su reelección.
LA ROSCA SIN FIN

La UCR de Salta estira su interna con el fantasma de La Libertad Avanza y Sáenz al acecho

Por  Maira López
Emilio Castrillón, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se anota para competir por la intendencia de La Paz.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Entre Ríos: el exjuez Castrillón vuelve como candidato del peronismo y va por la intendencia de La Paz

Por  Exequiel Flesler
Jorge Macri inició el proceso de renovación de los servicios de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires y quiere aplicar más controles de calidad a las empresas.
CONCESIÓN CLAVE

Jorge Macri quiere endurecer los controles sobre las empresas de basura y atar el pago a los resultados

Por  Francisco Basualdo
La última reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado. No hubo cuórum y Nadia Márquez no pudo presidir. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Senado: los aliados no aceptan a Nadia Márquez para presidir Acuerdos y Bullrich apura una reunión de bloque

Por  Mauricio Cantando