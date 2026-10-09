Entre Ríos: el exjuez Castrillón vuelve como candidato del peronismo y va por la intendencia de La Paz

Emilio Castrillón, ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos , se anota para competir por la intendencia de La Paz .

El expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos , Emilio Castrillón , se anotó para competir por la intendencia de La Paz . El dirigente, veterano de mil batallas, aseguró a Letra P que quiere ser candidato por el Partido Justicialista ( PJ ), fuerza por la que ya fue diputado y senador provincial.

El dirigente del norte entrerriano reconoce que el peronismo vive un “dramón” por la ausencia de candidatos claros, tanto en el plano nacional como en el provincial. Por ese motivo, prefiere evitar su respaldo a alguno de los nombres en danza para la gobernación hasta que emerja una definición.

En Juntos , el oficialismo local ya comenzó a preparar la sucesión del intendente Walter Martin , quien no puede ser reelegido. La viceintendenta Stella Wensel aparece como una de las opciones en carpeta. El otro nombre que circula es el del exconcejal Juan Varese .

Castrillón considera que debe “cerrarse dirigencialmente" La Paz . Plantea la necesidad de una lista de unidad del peronismo que surja de un proceso de consenso. “Para entrar a los codazos, no”, asegura. Un encuestador que trabaja en toda la provincia reveló a Letra P que el exjuez del STJ tiene buenos números en su ciudad, que en las elecciones legislativas de 2025 aportó 23.962 electores.

Castrillón es un experimentado dirigente de la política entrerriana que conoce al dedillo las internas entre las distintas tribus del peronismo. Ante Letra P , dijo mantener diálogo con todos. “Excepto a los jóvenes, los conozco a todos hace años”, afirmó. Considera que el PJ tiene problemas que resolver antes de las elecciones si quiere ser una opción competitiva frente a Rogelio Frigerio en la provincia y Javier Milei a nivel nacional.

Ficha Limpia y la disputa en Entre Ríos

Castrillón tiene un enfrentamiento abierto con otro dirigente del peronismo del norte entrerriano, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, quien se lanzó como candidato a la gobernación por su nuevo espacio Hacer Futuro, que creó tras haber sido expulsado del PJ. En ese contexto, el exjuez reclama la sanción de la Ley de Ficha Limpia que, como contó Juan Pablo Scattini en Letra P, lleva dos años a la espera de sanción en el Senado.

Castrillón fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Ahora va por la intendencia de La Paz.

El tema vincula a Rossi porque fue condenado por enriquecimiento ilícito, aunque apeló la sentencia y se encuentra en revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si al proyecto, próximo a ser dictaminado, no se le realizan las modificaciones que reclamó Patricia Díaz, la senadora por La Paz y esposa de Rossi, la norma perjudicaría al dirigente en su intención de ser candidato. De ahí el énfasis de Castrillón en reclamar la sanción de la denominada Ley de Ética Pública. “Si no sancionan Ficha Limpia, tan limpios no son”, apuntó.

La carrera política de Castrillón

Castrillón fue senador provincial por el departamento La Paz entre 1991 y 1995. Luego fue diputado provincial entre 1995 y 2006. Siempre influyente y escuchado en la política provincial, consiguió lo que pocos legisladores logran: que una norma llevara su nombre. La llamada Ley Castrillón fue la norma electoral sancionada en 2005 para regular las internas partidarias y la selección de candidatos a cargos provinciales, municipales y comunales.

En 2006 ingresó como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), donde permaneció hasta 2021 como integrante de la Sala Civil y Comercial. Fue presidente del máximo órgano de Justicia provincial entre 2018 y 2019. De su paso por la conducción del tribunal se recuerda su impulso a una mayor apertura en el acceso a la información.

Juntos prepara la sucesión en La Paz

El intendente Walter Martin, sin posibilidad de ser reelegido, trabaja en una sucesión ordenada. El oficialismo local considera conveniente evitar una disputa interna. Además, la casi segura suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) suma otro argumento en ese sentido.

Bruno Sarubi, diputado provincial por Juntos y exintendente de La Paz.

En este contexto, son dos las opciones que se barajan. La viceintendenta Wensel, afiliada al PRO y que reivindica esa pertenencia, y el exconcejal Varese, también afiliado al partido amarillo, aunque se reconoce independiente. Varese proviene del sector privado y tiene emprendimientos en la ciudad. Además, mantiene cercanía con el exintendente Bruno Sarubi, un vínculo que, según pudo reconstruir Letra P, sería determinante para su elección.

En el oficialismo también se especuló con el retorno de Sarubi al municipio. Sin embargo, fuentes de Juntos aseguran que el ahora diputado provincial busca aportar su experiencia para que el departamento La Paz recupere para la UCR una banca en el Senado provincial.