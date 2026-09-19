Municipio por municipio, qué se juegan en Entre Ríos Juntos, el PJ y el vecinalismo en 2027

Entre Ríos: el mapa de intendencias que Juntos, PJ y el vecinalismo pondrán en juego en 2027.

Aunque resta definir aún el calendario electoral de Entre Ríos , las intendencias ya comenzaron sus batallas locales. Se trata de 84 localidades en manos de Juntos , el PJ y el vecinalismo . En la mayoría de los casos, las tres fuerzas políticas ya resolvieron quiénes asumirán la responsabilidad de retener el poder para el gobierno de turno.

En Juntos , la coalición de gobierno provincial que lidera Rogelio Frigerio , la mira estará puesta en retener las gestiones de Concordia y Gualeguaychú , que el peronismo perdió en 2023. El Partido Justicialista se prepara para dar la pelea y conservar el poder en Paraná y Concepción del Uruguay , gobernadas por Rosario Romero y José Lauritto , dos referentes del peronismo que suenan para disputar la gobernación en 2027.

De los 84 municipios, el oficialismo gobierna 40. El resultado 2023 a nivel municipal representó un crecimiento del poder territorial de Juntos en la provincia, que hasta entonces gobernaba 23 ciudades y sumó 16 lugares a su Foro de Intendentes . A partir de enero de este año, a ese listado se incorporó Sauce Montrull , con Soledad Daneri ( PRO ) al frente de la intendencia.

En cambio, el justicialismo perdió intendencias en 2023: había 47 municipios en manos peronistas y ahora ostenta 35. El vecinalismo también se achicó en la última elección ejecutiva: logró conservar nueve de los 13 municipios que conducía desde 2019.

Las ciudades más importantes que buscará conservar la alianza de la UCR , el PRO , el Partido Socialista y otros espacios locales son Concordia y Gualeguaychú. Francisco Azcué logró destronar 40 años de gestiones peronistas en la capital del citrus y consiguió para el radicalismo la administración del segundo padrón electoral provincial, con aproximadamente 120 mil electores.

Gualeguaychú quedó en manos de Mauricio “Palito” Davico, que compitió con un esquema vecinal enrolado en la propuesta de Frigerio. También destronó al peronismo del poder en la ciudad de los carnavales, la tercera en incidencia electoral, con cerca de 72 mil electores.

En Gualeguay, la quinta ciudad en importancia en el padrón provincial con 45 mil electores, Juntos buscará continuar al frente del municipio con Dora Bogdan que, como contó Letra P, analiza buscar su reelección.

Los bastiones del PJ en Entre Ríos

Paraná es el padrón más importante de la provincia, con un total de 220 mil votantes. Junto con Concordia y Gualeguaychú, concentran el 45% del padrón provincial. En la capital, Romero logró conservar la gestión peronista que heredó de Adán Bahl, quien asumió como senador. La intendenta aún no definió su futuro político, que podría tener dos caminos: intentar un segundo mandato y blindar la capital o probar suerte como candidata a la Casa Gris. Su nombre es uno de los que el PJ tiene sobre la mesa.

En el centro, el gobernador Rogelio Frigerio. En los vértices superiores, los intendentes Rosario Romero (Paraná) y Francisco Azcué (Concordia). Abajo, Mauricio Davico (Gualeguaychú) y José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay).

Concepción del Uruguay, la cuarta ciudad en importancia, tiene 68 mil personas habilitadas para votar. Lauritto mantiene al peronismo al frente del municipio y ya avisó que no irá por la reelección. Como contó Letra P, ya definió que confiará en el senador provincial Martín Oliva para mantener la ciudad en poder del PJ.

Entre las ciudades con mayor peso electoral se encuentra Villaguay, con aproximadamente 30 mil votantes. Allí gobierna Adrián Fuertes, un dirigente de peso que comanda la Liga de Intendentes del PJ y que dejó trascender que estaría dispuesto a pelear por cuatro años más para garantizar la sucesión en el bastión peronista del centro de la provincia.

El vecinalismo

Los partidos vecinales tuvieron un declive en su representación tras las elecciones de 2023. De gobernar 13 ciudades, retuvieron nueve.

Están al frente de las gestiones en poblaciones pequeñas, como Cerrito y Oro Verde, en el departamento Paraná. En el departamento Diamante, gestionan Villa María y Libertador San Martín. En el departamento Uruguay, administran Caseros; en el departamento Gualeguaychú, Urdinarrain; el departamento Concordia, Los Charrúas; y en Federación, Santa Ana y Villa del Rosario.

Las 40 ciudades que gobierna Juntos

1º de Mayo Bertolyotti, Silvia Adriana

Alcaráz Acedo, Yamila Malvina

Aldea María Luisa Schonfeld, Luis Pablo

Basavilbaso Besel, Mario Hernan

Bovril Gillig, Jose Luis

Chajarí Borghesan, Antonio Marcelo

Colón Walser, Jose Luis

Colonia Ayuí Marticorena, José Alberto

Concordia Azcue, Francisco

Crespo Cerutti, Marcelo Claudio

Diamante Gieco, Ezio Hernán

Federal Oviedo, Alicia

General Campos Mendelovich, Javier

General Ramirez Pamberger, Flavia Analía

Gilbert Lacoste, Mariano

Gobernador Mansilla Pasinatto, Francisco Jesús

Gualeguay Bodgan, Dora Beatriz María

Gualeguaychu Davico, Mauricio Germán

Hasenkamp Kisser, Hernán Exequiel

Herrera Bre, Carlos María

Ibicuy Maneiro, Ezequiel Martín

La Criolla Stuker, Edgardo Ariel

La Paz Martin, Walter Reginaldo

Larroque Benedetti, Francisco

Lucas Gonzáles Fleischer, Luis Alberto

María Grande Solari, Héctor Antonio

Nogoyá Schneider, Bernardo Raúl

Pueblo General Belgrano Fiorotto, Francisco

Rosario del Tala Medina, Juan Ramón

San Benito Voeffray, Ariel Maximiliano

San Jaime Díaz, Miriam Ruth

San Salvador Zambon, Jorge Horacio

Sauce Montrul Daneri, Maria Soledad

Seguí Muller, Edgardo Luis

Ubajay Luxen, Sandra Verónica

Viale Weiss, Carlos Alberto

Villa Clara Guy, Luis Angel

Villa Elisa Lambert, Susana Rosa

Villa Hernandarias Maldonado, Juan

Villa Urquiza Tennen, Manuel Antonio

Las 35 ciudades que gobierna el PJ

Aldea Brasilera Ramirez, Hugo Roberto

Aldea San Antonio Diaz Chavez, Mauro Oscar

Aranguren Siebenlist, Luis Horacio

Ceibas Olano, Daniel Horacio

Colonia Avellaneda Weiss, Ariel Alfredo

Colonia Elía Barrera, Ramón Eduardo

Concepción del Uruguay Lauritto, José Eduardo

Conscripto Bernardi Canteros, Marina Amelia

El Pingo Rupp, Laura Verónica

Enrique Carbó Romero, Rodolfo Miguel Eliseo

Estancia Grande Goldin, Pablo Javier

Federación Bravo, Ricardo David

General Galarza Menescardi, Fabián Ricardo

Gobernador Maciá Muller, Ariel Alberto

Hernández Gaioli, Luis Enrique

Los Conquistadores Meza Torres, Adriana Elizabet

Paraná Romero, Rosario Margarita

Piedras Blancas Mesquida, Jorge Fabricio

Pronunciamiento Sandoval, Ricardo Luis

Pueblo Brugo Ruiz, Luis Martín

Pueblo Liebig Pintos, Julio Rubén

Puerto Yeruá Benitez, Daniel Sergio

San Gustavo Simino, César Alejandro

San José Bastián, Gustavo Javier

San José de Feliciano Arévalo, Damián

San Justo Viganoni, Fernando Rubén

Santa Anita Amavet, Juan José

Santa Elena Rossi, Domingo Daniel

Sauce de Luna Alderete, Alcides Ramón

Tabossi Miraglio, Elsa

Victoria Castagnino Xavier, Marta Isa

Villa Dominguez López, Mario Ernesto

Villa Mantero Niz, Luis Hernán

Villa Paranacito Melchiori, César Eduardo

Villaguay Fuertes, Adrián Federico

Las nueve ciudades que gobierna el vecinalismo

Caseros, Francou, Oscar Rubén

Cerrito, Tomassi, Amilcar Ulises

Libertador San Martín, Heinze, Dario Roberto

Los Charrúas, Imoberdorff, Fabiana Andrea

Oro Verde, Clement, César Ramón Omar

Santa Ana, Zanandrea, Rogelio Luis

Urdinarrain, Martinez, Sergio Fabián

Valle María, Sokolovsky, Mario Santiago

Villa del Rosario, Perini, María Vanina