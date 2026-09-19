Municipio por municipio, qué se juegan en Entre Ríos Juntos, el PJ y el vecinalismo en 2027

Entre Ríos: el mapa de intendencias que Juntos, PJ y el vecinalismo pondrán en juego en 2027.
Aunque resta definir aún el calendario electoral de Entre Ríos, las intendencias ya comenzaron sus batallas locales. Se trata de 84 localidades en manos de Juntos, el PJ y el vecinalismo. En la mayoría de los casos, las tres fuerzas políticas ya resolvieron quiénes asumirán la responsabilidad de retener el poder para el gobierno de turno.
En Juntos, la coalición de gobierno provincial que lidera Rogelio Frigerio, la mira estará puesta en retener las gestiones de Concordia y Gualeguaychú, que el peronismo perdió en 2023. El Partido Justicialista se prepara para dar la pelea y conservar el poder en Paraná y Concepción del Uruguay, gobernadas por Rosario Romero y José Lauritto, dos referentes del peronismo que suenan para disputar la gobernación en 2027.
Cuánto pone en juego Juntos
De los 84 municipios, el oficialismo gobierna 40. El resultado 2023 a nivel municipal representó un crecimiento del poder territorial de Juntos en la provincia, que hasta entonces gobernaba 23 ciudades y sumó 16 lugares a su Foro de Intendentes. A partir de enero de este año, a ese listado se incorporó Sauce Montrull, con Soledad Daneri (PRO) al frente de la intendencia.
En cambio, el justicialismo perdió intendencias en 2023: había 47 municipios en manos peronistas y ahora ostenta 35. El vecinalismo también se achicó en la última elección ejecutiva: logró conservar nueve de los 13 municipios que conducía desde 2019.
Las ciudades más importantes que buscará conservar la alianza de la UCR, el PRO, el Partido Socialista y otros espacios locales son Concordia y Gualeguaychú. Francisco Azcué logró destronar 40 años de gestiones peronistas en la capital del citrus y consiguió para el radicalismo la administración del segundo padrón electoral provincial, con aproximadamente 120 mil electores.
Gualeguaychú quedó en manos de Mauricio “Palito” Davico, que compitió con un esquema vecinal enrolado en la propuesta de Frigerio. También destronó al peronismo del poder en la ciudad de los carnavales, la tercera en incidencia electoral, con cerca de 72 mil electores.
En Gualeguay, la quinta ciudad en importancia en el padrón provincial con 45 mil electores, Juntos buscará continuar al frente del municipio con Dora Bogdan que, como contó Letra P, analiza buscar su reelección.
Los bastiones del PJ en Entre Ríos
Paraná es el padrón más importante de la provincia, con un total de 220 mil votantes. Junto con Concordia y Gualeguaychú, concentran el 45% del padrón provincial. En la capital, Romero logró conservar la gestión peronista que heredó de Adán Bahl, quien asumió como senador. La intendenta aún no definió su futuro político, que podría tener dos caminos: intentar un segundo mandato y blindar la capital o probar suerte como candidata a la Casa Gris. Su nombre es uno de los que el PJ tiene sobre la mesa.
En el centro, el gobernador Rogelio Frigerio. En los vértices superiores, los intendentes Rosario Romero (Paraná) y Francisco Azcué (Concordia). Abajo, Mauricio Davico (Gualeguaychú) y José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay).
Concepción del Uruguay, la cuarta ciudad en importancia, tiene 68 mil personas habilitadas para votar. Lauritto mantiene al peronismo al frente del municipio y ya avisó que no irá por la reelección. Como contó Letra P, ya definió que confiará en el senador provincial Martín Oliva para mantener la ciudad en poder del PJ.
Entre las ciudades con mayor peso electoral se encuentra Villaguay, con aproximadamente 30 mil votantes. Allí gobierna Adrián Fuertes, un dirigente de peso que comanda la Liga de Intendentes del PJ y que dejó trascender que estaría dispuesto a pelear por cuatro años más para garantizar la sucesión en el bastión peronista del centro de la provincia.
El vecinalismo
Los partidos vecinales tuvieron un declive en su representación tras las elecciones de 2023. De gobernar 13 ciudades, retuvieron nueve.
Están al frente de las gestiones en poblaciones pequeñas, como Cerrito y Oro Verde, en el departamento Paraná. En el departamento Diamante, gestionan Villa María y Libertador San Martín. En el departamento Uruguay, administran Caseros; en el departamento Gualeguaychú, Urdinarrain; el departamento Concordia, Los Charrúas; y en Federación, Santa Ana y Villa del Rosario.