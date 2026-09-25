El PJ de La Rioja va a internas y Quintela maniobra para que no se vuelvan unas PASO que definan su sucesión

Las elecciones internas del PJ de La Rioja son el primer desafío del último año de Ricardo Quintela .como gobernador. Por eso, maniobra contrarreloj para sellar una unidad que deje a todos contentos y que, a su vez, no incline la balanza en favor de ninguno de los pretendientes a sucederlo al frente de esa provincia del Norte Grande .

El peronismo riojano hierve por estas horas y las negociaciones, si bien se mantienen con bajo perfil, son frenéticas. El plazo para cerrar listas vence este viernes 25 de septiembre a la medianoche. Durante el fin de semana se recibirán impugnaciones que la junta electoral deberá resolver antes de la oficialización, el lunes. Las elecciones están convocadas para el domingo 25 de octubre.

El proceso se desarrolló en voz baja aunque plagado de tensiones. Dentro del peronismo surgieron voces que pedían que se habiliten las internas como una forma de dirimir liderazgos de cara al próximo año. En la lista de aspirantes a suceder al Gitano se anotan varios, pero ninguno asoma con la fuerza suficiente como para imponerse.

El planteo no conmovió los planes del quintelismo. Los negociadores del gobernador se lanzaron a contener a los díscolos para lograr listas de unidad no solo en el consejo provincial sino también en los distritales. A diferencia de lo que pasa con el gobierno provincial, en el PJ tenían una carta ordenadora: Quintela es su presidente y sí tiene reelección.

Así las cosas, el entorno del gobernador confía en que habrá una sola lista presentada, avalada por el jefe político. Saben que si no lo logran, pueden complicar la imagen nacional de Quintela , lanzado a protagonizar el proceso de unidad del peronismo. Tiene presente también que, si surge un rival interno, podría inaugurarse la temporada de pato rengo para el gobernador.

Los aspirantes del posquintelismo

De esta manera, la sucesión se seguirá negociando en voz baja. Es lo que pretende su equipo, preocupado por evitar que surja una figura que crezca lo suficiente como para imponerse por sí misma, sin la bendición de Quintela. Además, si surge un nombre de peso, empezaría a competir por la centralidad política con el propio gobernador.

Son varios los que se anotan en la lista para capitanear el posquintelismo. Una de ellas es Teresita Madera, la vicegobernadora, quien intenta usar a su favor el hecho de que por venir siendo compañera de fórmula de Quintela no podría buscar una reelección como gobernadora. Otra mujer que suena es Florencia Lopez, senadora, exvicegobernadora y exintendenta de Arauco.

Ricardo Quintela y su vicegobernadora, Teresita Madera.

La sucesión tiene un capítulo familiar. Gabriela Pedrali, diputada y madre de los hijos de Quintela, es otro de los nombres que aparece sobre la mesa. No es la única, porque también se anotó en la grilla Jerónimo Quintela, hijo del gobernador y presidente de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja. De hecho, su nombre es el que suena como presidente del PJ de la capital riojana.

Algo más atrás, asoma Armando Molina, intendente de La Rioja y una de las figuras más cercanas a Quintela. Está en el mismo pelotón que Natalia Álbarez Gomez, rectora de la Universidad Nacional de La Rioja; y Ricardo Herrera, secretario general de la gobernación. El último en anotarse, por el contrario, es un nombre con peso propio, Fernando Rejal, senador y exintendente de Chilecito.

El operativo Sostener al Gitano

No es la primera movida del quintelismo para preservar el poder de su jefe. En La Rioja es casi un hecho que no se desdoblarán las elecciones y que los cargos provinciales se votarán el mismo día que los comicios nacionales. Como en esa provincia no hay PASO, significa que el nuevo gobernador riojano se conocerá recién en octubre.

Ricardo Quintela, Máximo Kirchner y Wado de Pedro, juntos en La Rioja

Las razones para no desdoblar son tres. Por un lado, porque Quintela quiere protagonizar en el peronismo nacional y para eso necesita tener su aparato activado. Por otro lado, para darse tiempo y ordenar justamente la sucesión. En tercer lugar, porque cerca del gobernador creen que la imagen de Javier Milei viene en picada y nacionalizar la discusión les convendrá.

La de la sucesión es la cuestión más difícil. Al no haber primarias, en el peronismo riojano florecen las propuestas para definir candidaturas. La que más se menciona es la de instaurar una ley de lemas, pero también hay quienes piden internas partidarias. El quintelismo espera a ver qué pasará con la suspensión de las PASO nacionales y especula con la posibilidad de resolver todo con una bendición.