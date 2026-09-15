Buscan destituir a dos jueces de la Corte de La Rioja y LLA acusa a Quintela de querer colonizar la Justicia

Un doble pedido de juicio político desató una serie de acusaciones en la política de La Rioja . Aunque cerca de Ricardo Quintela se desentienden, en La Libertad Avanza creen que el gobernador está detrás del intento de correr a dos jueces del Tribunal Superior de Justicia . Los requerimientos ingresaron a la Legislatura y esperan resolución.

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Los apuntados son los supremos Claudio José Ana y Luis Alberto Nicolas Brizuela , dos de los cinco miembros del máximo tribunal de esa provincia del Norte Grande . Ana, de hecho, fue varias veces presidente de la función judicial riojana. El pedido ingresó en junio a la Legislatura y no es el primero que enfrentan los cortesanos.

El pedido de juicio político fue presentado por Emilio Pagotto , un abogado conocido en el fuero riojano. Si bien es sobrino de Juan Carlos Pagotto , senador libertario por La Rioja, no tiene un vínculo político con La Libertad Avanza. De hecho, en la tribu libertaria lo acusan de formar parte de un estudio jurídico satélite de un sector judicial alineado al propio Quintela.

No es la primera vez que Pagotto va contra los jueces del Tribunal Superior. Ya lo intentó al menos una vez, durante 2025. Aquella vez, el abogado fue directamente contra Ana, acusándolo de mal desempeño de sus funciones y maltrato. Su pedido había ganado fuerza cuando una jueza dijo ser víctima de hechos de violencia laboral perpetrados por el juez superior.

Sin embargo, ese pedido fue descartado por la Sala Acusadora de la Legislatura. No es un detalle menor porque la mayoría absoluta de la cámara es controlada por el oficialismo de Quintela. Es decir, así como Ana se salvó del juicio político gracias al peronismo, hoy la tropa del gobernador es la que tiene la llave para darle luz verde al proceso de impugnación.

En el oficialismo riojano se desentienden del tema. Señalan a Pagotto como un "denunciante serial", que no responde a nadie, y así buscan bajarle el precio. Por ahora no adelantaron cuál será la orden que bajará desde la conducción a los diputados provinciales del peronismo.

La acusación de La Libertad Avanza

En La Libertad Avanza no creen en las razones formales del nuevo pedido de juicio político contra Ana y Brizuela. Por el contrario, los libertarios catalogaron la jugada como “propia de la interna peronista”. Según creen, detrás de la movida hay un interés del quintelismo por colonizar lugares claves de la justicia riojana.

Dentro de esa acusación, la tropa violeta también incluye al corrimiento de Javier Vallejos, jefe de los fiscales de La Rioja hasta hace pocas semanas, cuando renunció jaqueado por varios pedidos de juicio político. Según dijo Pagotto en declaraciones a medios locales, Vallejos formaba parte del esquema de poder de Brizuela y Ana.

Luis Brizuela, el otro juez apuntado en La Rioja.

Todo indica que, para reemplazar a Vallejos, Quintela enviará el pliego de su ministro de Seguridad y Justicia, Miguel Ángel Zárate. En el búnker violeta hablan de un modus operandi que contempla a estudios jurídicos con apariencia de independiente que presentan los pedidos y habilitan un operativo de presión que termina con vacantes, que a su vez son cubiertas por pliegos enviados por el Ejecutivo y aprobados por la mayoría que controla el peronismo.

De hecho, un tercer apuntado es el presidente del Tribunal Superior, Claudio Saúl, quien ya superó pedidos de juicio político y denunció operaciones políticas para desprestigiar al poder judicial. Fue luego de que Ernesto Pérez, ministro de Producción y Ambiente quintelista, acuse a los jueces de ser “topos libertarios” dentro del estado.

La interna peronista

Los libertarios hablan de interna peronista porque señalan que los funcionarios apuntados por Pagotto responden a diseños de poder armados durante los gobiernos de Sergio Casas y de Luis Beder Herrera. Creen, según dicen en estricto off the record, que Quintela busca quedarse con lugares que hoy están controlados por alfiles de sus rivales internos en el peronismo.

De hecho, Brizuela, Ana y Saúl son los tres jueces del Tribunal Superior que no son vistos como aliados al quintelismo. Juntos, conforman una mayoría en esa instancia judicial. Las otras dos juezas, que sí fueron nombradas por el actual oficialismo, son Gabriela Asis, exministra de Seguridad y Justicia de Quintela, y Karina Becerra, sobrina del Gitano.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

El escenario se completa con la incertidumbre en torno a la sucesión de Quintela. Los libertarios creen que al gobernador le costará imponer al próximo candidato del peronismo y por eso se preocupa por quedarse con lugares importantes de la gestión que trascienden a su mandato. En ese sentido, Beder Herrera es un nombre que, aunque eligió el perfil bajo, es uno de los que suenan como con ganas de disputarle a Quintela el control del peronismo por venir.

La sucesión está abierta. El Gitano viene impulsando a Gabriela Pedrali, la diputada, que no logra terminar de reunir consenso suficiente. En la lista se anotan varios, desde la vicegobernadora Teresita Madera hasta el diputado Marcelo del Moral, pasando por el intendente capitalino Armando Molina, la senadora Florencia López y el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria.