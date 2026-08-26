Ricardo Quintela analiza proponer a su ministro de Seguridad y Justicia como jefe de los fiscales de La Rioja

Ricardo Quintela con Miguel Ángel Zárate, su ministro que suena como nuevo jefe de los fiscales en La Rioja.

En el tramo final de su mandato, Ricardo Quintela tiene la posibilidad de ubicar a una figura clave del entramado institucional de La Rioja . Se trata del jefe del Ministerio Público Fiscal , tras la renuncia de Javier Vallejos , su titular hasta hace dos semanas. Para el reemplazo suena Miguel Ángel Zárate , el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

Vallejos presentó su renuncia a mediados de agosto, y la Legislatura le aceptó la dimisión de forma casi automática aunque con un detalle: el bloque de La Libertad Avanza se abstuvo de votar. Así, comenzó la rosca para encontrarle un reemplazo, decisión que recae en los hechos sobre el propio Quintela, ya que tiene el control de la mayoría en la Cámara de Diputados provincial .

Con la renuncia de Vallejos ya aceptada, un nombre del riñón de Quintela picó en punta para reemplazarlo. Se trata del ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de esa provincia del Norte Grande . Su salida causaría un recambio en esa cartera de vital importancia, y el candidato que suena para ocuparla es Martín Yoma , hoy defensor oficial.

La reforma constitucional en La Rioja cambió varias cuestiones vinculadas al proceso de selección del nuevo titular del MPF. Su pliego tiene que ser elevado por el gobernador a la Legislatura y debe aprobarse con mayoría simple. No es un problema para Quintela, que controla 31 de los 36 legisladores. El fiscal general dura en su cargo 10 años, aunque puede ser renovado.

La nueva carta magna también le dio otro poder al jefe del Ministerio Público Fiscal, ya que una de sus consecuencias fue la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Ese cambio instauró el sistema acusatorio, mediante el cual los fiscales pasan a estar a cargo de las investigaciones criminales, que antes estaban en cabeza de los jueces.

Es decir, el nuevo jefe de los fiscales tendrá a su cargo la supervisión de la tarea de todos los fiscales riojanos, abocados a la investigación y acusación. Ese lugar permite no solo decidir qué delitos investigar, sino también administrar los recursos para esas investigaciones. Además, también controlará la Policía Técnica Judicial, a cargo de las pericias.

La resistencia de La Libertad Avanza

Ese trasfondo de empoderamiento es uno de los condimentos que llevó al bloque de La Libertad Avanza a abstenerse y no votar la aceptación de la renuncia de Vallejos. “Fue un manoseo institucional”, expresó luego el legislador Diego Molina Gómez. “No tuvimos acceso a la renuncia sino hasta la misma sesión, donde fue incorporada sobre tablas y recibió un tratamiento exprés”, se quejó.

Para la tropa libertaria, la renuncia “forma parte de las internas del PJ”. “No vamos a ser cómplices de acuerdos espurios para ocupar lugares estratégicos de la Justicia, porque el año que viene La Libertad Avanza va a terminar con la impunidad de los militantes y familiares que hoy ocupan cargos en la Justicia”, expresó el diputado.

Diego Molina Gómez, el diputado libertario que cruzó a Ricardo Quintela.

En su justificación, Molina Gómez acusó al gobernador de querer “ocupar con los propios las cabezas de los poderes”. Además, reparó en que el fiscal general, además de tener el monopolio de la persecución penal, aporta dictámenes en los casos que llegan al Tribunal de Justicia, un rol que consideran clave llegado el caso de que Quintela quiera ir por su re-reelección.

Por qué renunció el jefe de los fiscales de La Rioja

Vallejos renunció envuelto en una serie de escándalos. El más relevante en términos mediáticos se dio en mayo de este año, cuando la exintendenta de la capital riojana Inés Brizuela y Doria terminó detenida mientras ejercía su rol de defensora legal de un vocal del Colegio de Farmacéuticos que también había quedado preso esa noche.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos había denunciado por violencia de género al vocal. La denuncia había sido archivada, pero permanecía una medida de protección genérica que fue apelada por Brizuela y Doria en representación de su cliente. Cuando el vocal asistió a una asamblea y se encontró con la presidenta, se desató el escándalo. La policía asistió al lugar y lo detuvo.

Javier Vallejos, el recientemente renunciado jefe de los fiscales de La Rioja.

La exintendenta se presentó como su defensora y argumentó los motivos por los que esa detención era ilegal. El fiscal interviniente entendió que estaba obstruyendo el procedimiento y la mandó a detener también. Finalmente, la justicia le dio la razón a Brizuela y Doria y a su cliente. La abogada presentó un pedido de juicio político a Vallejos en virtud de su responsabilidad política.

Meses después, Vallejos recibió otro pedido de juicio político hecho por la Asociación Madres del Dolor, como consecuencia del accionar del MPF en el femicidio de Jéssica Mercado. La acusación sostenía que Mercado había denunciado situaciones de violencia antes de ser asesinada pero que estas no fueron atendidas.

El 2026 había empezado difícil para Vallejos. La secretaria del área Económico-Financiera y de Recursos Humanos del MPF, Cecilia Aguero, lo había denunciado por el mal uso de los recursos. A Agüero la representó Emilio Pagotto, hijo del senador libertario de La Rioja, quien dijo en declaraciones públicas que impulsarían también el juicio político contra el jefe de los fiscales.