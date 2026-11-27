Con Ravier en el centro, la oposición de La Pampa tuvo su primera foto conjunta.

Los partidos no peronistas de La Pampa formalizaron este viernes su decisión de competir en alianza en las elecciones provinciales y nacionales del año que viene. En Santa Rosa , firmaron el acta de la coalición que buscará romper el invicto que el PJ sostiene en el plano provincial desde 1983.

Motorizada por el vocero presidencial Adrián Ravier , la reunión contó con la participación de los presidentes de La Libertad Avanza , la Unión Cívica Radical , Comunidad Organizada , el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa) . Las negociaciones continuarán para que el PRO se sume finalmente al armado

El acuerdo, señala el texto firmado por los cinco partidos, "tiene por objeto coordinar la participación electoral de estas fuerzas políticas (y todas aquellas otras fuerzas de voluntad frentista que se sumen en el futuro) bajo un espacio común, sustentado en principios y lineamientos consensuados que orientarán la elaboración de las propuestas programáticas del frente, con pleno respeto por la identidad, la autonomía y la representación institucional de cada uno de los partidos que lo integran".

Todas esas fuerzas ya habían tenido cinco encuentros previos a esta cumbre, en las que fueron aceitando algunas decisiones. La alianza no tiene fijados nombres de posibles candidaturas, ni otras circunstancias que se irán definiendo de acá en más. La formalización del acta intenta ahuyentar los problemas internos que en las últimas semanas fueron quedando a cielo abierto .

En virtud del acuerdo firmado este viernes, las fuerzas firmantes asumen "el compromiso de actuar de manera conjunta, con la voluntad política de avanzar mediante metodologías objetivas que eviten las elecciones internas, y de conformidad con sus respectivas disposiciones orgánicas y la normativa electoral vigente".

Martín Berhongaray, presidente de la UCR de La Pampa, que se sumó al frente de modo formal.

Eso no quiere decir que no haya anotados hipotéticos postulantes. Además del libertario Ravier, lanzado al ruedo por el presidente Javier Milei, está en las gateras el radical Martín Berhongaray, impulsado por la militancia boinablanca pampeana.

Adrián Ravier, con aval de la Casa Rosada

Ravier fue el que impulsó en las últimas horas la decisión de esta formalización, a partir de una bajada de línea de la Casa Rosada y con el visto bueno de Lule Menem, el armador de La Libertad Avanza a nivel nacional, en conjunto con la secretaria presidencial Karina Milei.

El encuentro de este viernes en la capital pampeana lo protagonizaron los presidentes de cada fuerza, o sus representantes. Ravier es el titular de LLA en la provincia, en tanto que Berhongaray encabeza la UCR y Juan Carlos Tierno es el referente principal de Comunidad Organizada.

Adrián Ravier y el presidente Javier Milei.

Los otros son partidos más chicos, pero aún así el MID, bajo la presidencia de Agustina de la Nava, tiene representación legislativa con Matías Traba. El Mopefa es un partido tradicional, que supo gobernar la provincia, pero que actualmente es marginal en el sistema político. Su titular es José Antonio Vázquez. Aunque no tenía el mandato de su partido para firmar el acta acuerdo, Martín Ardohain, el titular del PRO en la provincia pasó por la sede de Comunidad Organizada, el lugar donde se llevó adelante el encuentro.

En principio, parece un hecho que en la provincia serán desdobladas las elecciones nacionales y las provinciales. Tienen distintos sistemas electorales: mientras en Nación rige la Boleta Única en Papel, en la provincia sigue utilizándose la tradicional boleta, una por cada partido.

Terreno preparado en La Pampa

En las últimas horas, la oposición había preparado el terreno para la formalización de la integración. Por un lado, Ravier anunció en los días previos que habría novedades. "Muchos se van a sorpreder", anunció en redes sociales ante la ansiedad que generaban tantas reuniones sin posibilidad de que se difundiera una foto de los protagonistas de la coalición.

Por otro lado, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada generaron el jueves una potente puesta en escena cuando no dieron cuórum en la Legislatura provincial en la última sesión del período ordinaria, cuando el peronismo intentaba sacar la ley que habilitaba el cobro de un "peaje petrolero" al transporte que atraviesa rutas provinciales para llegar hasta Vaca Muerta.

El jueves, la sesión provincial no tuvo cuórum: la oposición preparó el terreno de su unidad antiperonista.

La oposición también rechazó la propuesta de reducir el período de campaña electoral. Esa movida disparó los reproches del peronismo, que remarcó además las contradicciones de que las mismas fuerzas que se niegan a una reforma del calendario electoral local avalan la avanzada del Congreso para suspender en el nivel nacional las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO).