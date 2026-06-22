Felipe Álvarez va por la revancha en La Rioja y apuesta a terciar en la pelea entre Quintela y Menem

La grilla de candidatos a suceder a Ricardo Quintela en La Rioja sumó un viejo conocido. Se trata de Felipe Álvarez , el excandidato a gobernador de Juntos por el Cambio en 2023, quien reactivó su perfil público tras su paso como funcionario de Claudio Vidal en Santa Cruz . La apuesta es desandar la avenida del medio.

Álvarez reapareció tras algo más de dos años de bajo perfil en la política riojana. Su última etapa de protagonismo había sido en 2023, cuando fue el encargado de representar a JxC en la batalla contra Quintela . A su postulación le pasó lo mismo que a muchas de su frente, que quedó relegado cuando el surgimiento de La Libertad Avanza copó el electorado no peronista.

Los 32 puntos que cosechó no alcanzaron, y a su lado siempre miraron con desconfianza la performance de Martín Menem , que se quedó con 15 puntos. “Intentamos negociar hasta último momento y no pudimos”, se lamentan aún hoy a su lado.

Con linaje peronista, Álvarez apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en las últimas presidenciales, aunque a sus vínculos políticos más férreos hay que buscarlos en el sur. El riojano que nació en Córdoba fue uno de los exponentes de Somos Energía para Renovar en la Cámara de Diputados , el espacio que llevó a Vidal al gobierno de Santa Cruz.

De hecho, lo acompañó durante una temporada como secretario de Mediación y Asuntos Estratégicos, hasta 2024. Fue en esa etapa en la que Vidal y el chubutense Ignacio Torres lo impulsaron como presidente para el Consejo Federal de Inversiones .

La propuesta de Felipe Álvarez

Detrás del regreso de Álvarez subyace la convicción en su equipo de que hay un lugar entre el peronismo y La Libertad Avanza para crecer. Cuentan que mandaron a hacer encuestas que les devolvieron un escenario de tercios en la provincia. Con esa información, decidieron lanzarse a trabajar para representar el tercio del medio, el que no comulga ni con Quintela ni con los libertarios, que aún no dicen si Menem será su candidato. No está solo: Álvarez logró formar un bloque de tres ediles en el Concejo Deliberante de La Rioja y cuenta con una decena más de legisladores en otras ciudades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FelipeAlvarezLR/status/1761192323138912335&partner=&hide_thread=false Somos un país FEDERAL pic.twitter.com/FnuacZLgu2 — Felipe Alvarez (@FelipeAlvarezLR) February 24, 2024

Así las cosas, el abogado lanzó Por La Rioja y buscó diferenciarse de ambos tanques electorales. “Por un lado hay una mala gestión y por el otro no hay gestión”, dijo. Su intención es presentar una “opción de cambio urgente y profundo”, que le abra la puerta a los proyectos mineros en la zona cordillerana para “dejar de depender del estado nacional”.

Además, propone una fuerte rebaja en el gasto político y redireccionar esos recursos al salario de los empleados públicos, en tono libertario. Lo matiza con una preocupación por la situación de la salud pública en el interior.

Un viejo conocido

Álvarez es un viejo conocido para el oficialismo de Quintela. Hizo las inferiores en el peronismo riojano y tuvo su primer cargo importante durante el primer gobierno de Luis Beder Herrera: fue su ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Tras un paso como referente del PAMI, acompañó a Alberto Paredes Urquiza y fue electo viceintendente de la ciudad capital en 2015.

image Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Álvarez, en la campaña 2023 en La Rioja.

Allí comenzó su alejamiento del peronismo. Ya en 2017, fue candidato a diputado provincial como opositor al gobierno provincial. Ganó una banca, pero le hicieron sentir el rigor, la mayoría oficialista impidió su jura por una causa vinculada a la falta de rendición de cuentas en su rol como presidente del concejo riojano. Tras una batalla que tuvo un capítulo judicial y otro mediático, ya que el tema escaló a la agenda nacional, logró la luz verde y pudo jurar.

Dos años después, en 2019, fue el candidato a diputado de Juntos por La Rioja, la franquicia local de Juntos por el Cambio. Cosechó el 44% de los votos pegado a la boleta de Mauricio Macri y llegó al Congreso. Allí, primero se enroló en un bloque propio llamado Acción Federal y luego se sumó a Somos Energía para Renovar, desde donde construyó su relación con Vidal y Torres e intentó ser gobernador.

Ahora, vuelve a intentarlo con el objetivo incierto de capitalizar el descontento de los votantes no peronistas con el gobierno de Javier Milei.