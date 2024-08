La Pampa: en una semana a pura gestión, Sergio Ziliotto respondió en su estilo a la movida de Verna

Aunque el entorno del mandatario masculló ese enojo, gambeteó la camorra en el Estilo Ziliotto : anuncios, gestión, presencia activa hasta la hiperquinesis, puentes con aliados no tradicionales del PJ y paz peronista en la Legislatura. La orden fue meter la basura interna bajo la alfombra y mostrar energías -y fotos- puestas en el quehacer ejecutivo de cada día.

A primera mirada, la cuerda está muy tironeada pero a ninguna de las partes le conviene que la sangre llegue al río, así que desde la sensatez evalúan que más tarde o más temprano habrá, como tantas veces, un pacto entre los enemigos íntimos para otro final feliz. Que obviamente igual dejará heridos y actores al costado del camino.

denuncia_rio_atuel_ziliotto_alpa.jpg Ziliotto gambeteó los asuntos internos y anunció un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el despojo del río Atuel.

Ziliotto inició una serie de acciones de gobierno para mostrarse en otra historia. Respaldó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Mendoza frene el despojo del río Atuel, en un acto de contenido político en el que se mostró con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, y con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que es pampeano.

Le metió rosca al negocio de las energías verdes, un tópico que fue su primer distanciamiento del ultravernismo: anunció la creación de un parque fotovoltaico en la sureña Macachín, en sociedad con la cooperativa, y aunque gobierna un intendente de la oposición, Martín Mugica, que participó del lanzamiento.

Confirmado: Carlos Verna dio la bendición

La cumbre de General Pico, en el mítico búnker de Verna, no tuvo vocerías, pero a la intendenta de la norteña Winifreda, Adriana García, se le escaparon algunas definiciones que terminaron de agrandar el ruido.

ziliotto_alumbrado.jpg En medio del fuego amigo, Ziliotto anunció otro parque fotovoltaico en Macachín, gobernada por la oposición, en sociedad con la cooperativa del lugar.

García es una vernista de casi toda su vida, siempre fue crítica de otros espacios del peronismo y sobre todo de los sectores nac&pop. Eso incluso la alejó del PJ formalmente, cuando Sergio Massa construía su avenida del medio, al final no tan ancha. Tras el encuentro en Pico, García confirmó que, como anticipó Letra P, Verna bendijo a las intendencias críticas: “Le pareció buena idea que estemos construyendo desde los territorios”, reveló.

En voz alta, también sacó a la luz los trapitos que se lavaban en casa. "Puede ser que el gobierno (de Ziliotto) no tenga una gran amplitud de inclusión. Son distintas formas de gobernar", disparó.

Esa frase impactó de lleno en el entorno ziliottista y más de un dirigente tuvo que morderse la lengua para evitar la reacción, como ya había ocurrido en aquellos días en que “El Barba” activó el Twitter.

El peronismo en discusión

En ese escenario de confrontación, dos hombres fuertes del riñón del gobernador no esquivaron el bulto, en estilos diferentes y desde recorridos distintos. Pascual Fernández, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, soltó: “Estamos absolutamente convencidos de que es el tiempo de la gente, la prioridad es la gente, no es tiempo de buscar estrategias electorales”.

sergio_ziliotto_24m_ladag_2jpg pensativo.webp Ziliotto mandó a sus ministros a poner paños fríos, pero marcando diferencias: "La prioridad es la gente, no es tiempo de buscar estrategias electorales". FOTO: www.radiokermes.com

No fue azaroso que pronunciara esas palabras en el acto de aniversario de la sureña General Acha, espalda con espalda junto a un intendente aliado como el radical Abel Sabarots. Fernández fue el intendente sin rivales en Uriburu y su jerarquización en el gabinete provincial es una jugada directa de Ziliotto.

En cambio, Diego Álvarez, ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, hoy es parte del entorno más cercano al gobernador, pero viene del vernismo y siempre tuvo línea directa con el exgobernador. Dijo que la aparición de Verna no lo sorprendió y, con más sutileza, fue por el mismo camino argumentativo. “Cada uno tiene el derecho de reunirse con quien se quiera reunir, pero falta mucho y las urgencias de la gente indican que hay que resolver la gestión diaria. En lo personal y en lo político me preocupa resolver esos temas. Hoy me saca el sueño resolver la alimentación adecuada de 10 mil familias”, dijo.