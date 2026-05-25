La Patagonia se afianza como región clave para el crecimiento exportador en la Argentina de Javier Milei

La Patagonia se consolidó como uno de los motores del comercio exterior argentino tras registrar un crecimiento exportador del 35,5% en el primer cuatrimestre de 2026. Este desempeño posicionó al bloque como el segundo de mayor expansión a nivel nacional.

Según se detalla en un informe elaborado por Politikon Chaco en base a datos del INDEC , en términos absolutos, la región alcanzó exportaciones por U$S 5.390 millones, lo que representó el 17,5% del total nacional.

Si bien la región Pampeana lideró en volumen , el dinamismo patagónico destacó por su ritmo de crecimiento y por la diversificación de su matriz productiva, una tendencia que marca el peso del sur país en la economía de la era Milei.

Uno de los factores centrales del crecimiento patagónico fue el peso del sector energético, especialmente en la provincia de Neuquén , donde los envíos al exterior estuvieron explicados en un 98% por combustibles y energía. Este perfil consolidó a la provincia como un actor clave en el mapa exportador nacional.

A su vez, otras provincias de la región mostraron una fuerte presencia de manufacturas industriales. Santa Cruz registró exportaciones por U$S 1.484 millones, con un predominio del 75% de manufacturas industriales, mientras que Chubut alcanzó U$S 1.123 millones, con un esquema productivo también apoyado en la industria.

El desempeño de Santa Cruz fue particularmente destacado, con un crecimiento interanual del 96%, uno de los más altos del país, impulsado tanto por productos industriales como por bienes primarios. Este salto evidenció una aceleración en la actividad económica regional.

Liderazgo en exportaciones per cápita

Otro indicador que reflejó la fortaleza de la Patagonia fue el de exportaciones per cápita. Las tres primeras posiciones a nivel nacional fueron ocupadas por provincias patagónicas, lo que evidenció la alta intensidad exportadora de la región.

Santa Cruz encabezó el ranking con U$S 4.431 por habitante, seguida por Neuquén con U$S 3.424 y Chubut con U$S 1.865. Estos valores se ubicaron muy por encima del promedio nacional, que se situó en U$S 664 por habitante.

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Este desempeño se explicó por la combinación de recursos naturales estratégicos, como hidrocarburos y minerales, junto con una estructura productiva orientada a la exportación, que permitió generar altos niveles de ingreso por habitante.

Un rol cada vez más estratégico en la Argentina de Javier Milei

El crecimiento de la Patagonia no solo se destacó por su magnitud, sino también por su consistencia dentro de un contexto nacional expansivo, donde todas las regiones mostraron mejoras, aunque con marcadas diferencias en su intensidad.

En ese escenario, el sur argentino se posicionó como un eje clave para el desarrollo exportador en un país que necesita dólares para sostener el modelo. Para ese fin, necesita que los sectores exportadores como la energía y la industria lideren la expansión y aporten valor agregado a la economía nacional.

El avance sostenido de estas provincias permitió consolidar un perfil productivo competitivo a nivel internacional, con perspectivas de continuar ampliando su participación en el comercio exterior de la era Milei.