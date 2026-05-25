Federico Pucciariello: "La ley de biocombustibles se resolvería en una hora si hubiera voluntad"

Federico Pucciariello, presidente de Energy Essential Holding , pidió por una nueva ley de biocombustibles y apuntó contra el Congreso por demorar la sanción de una norma que empuje el negocio. Advierte que el país tiene todo para liderar el combustible de aviación sostenible en el hemisferio sur, pero que el lobby legislativo puede ahogar ese plan.

Desde una refinería que llevaba seis años paralizada en el cordón industrial de Santa Fe , Pucciariello se asoció con YPF para construir lo que podría ser la primera planta de combustible de aviación sostenible (SAF) del hemisferio sur. El anuncio de la inversión millonaria, que podría ser el primer RIGI ambiental de la provincia, llega en pleno debate en el Congreso por una nueva ley y el empresario rosarino se mete de lleno en la discusión.

A partir de 2027, Brasil, la Unión Europea , Estados Unidos y el sudeste asiático impondrán restricciones de vuelo que obligarán a las aerolíneas a incorporar porcentajes crecientes de SAF en sus operaciones. El sector aéreo es uno de los dos grandes contaminadores que no tienen sustitutos tecnológicos inmediatos disponibles —junto con el transporte naviero— y por eso concentra la mayor presión regulatoria global.

Mientras el proyecto de inversión avanza en Santa Fe , en el Congreso el debate sobre biocombustibles sigue capturado por intereses que Pucciariello describe con pocas vueltas . La semana pasada, mientras las cámaras del sector discutían el proyecto del diputado cordobés Carlos Gutiérrez ( Provincias Unidas ) en un plenario de comisiones, apareció en escena un proyecto de ley presentado en el Senado por Patricia Bullrich , y firmado mayoritariamente por legisladores de Salta y Jujuy.

Lo que se discute en el Congreso es el incremento de los cortes obligatorios de biocombustibles en los combustibles fósiles. Hay matices: mientras el proyecto que impulsa Gutiérrez plantea subir ese corte a un 15% para el biodiésel y bioetanol, el de la jefa del bloque libertario propone una elevación de corte menor al 10%. La ironía no se le escapa al empresario: "Es como si los senadores de Santa Fe propusieran una ley de litio. Salta y Jujuy no tienen ni una empresa de biodiésel ¿Qué ley pueden proponer ?", disparó en una entrevista con RTS Medios .

Embed - RTS Medios on Instagram: "#Provinciales | Biocombustibles, el gran salto energético. Federico Pucciariello explicó en #TresPoderes que “Argentina es la Arabia Saudita de los recursos naturales fotosintéticos”. "En 2027 comienzan las restricciones de vuelo para incorporar biocombustibles en la aviación. Hay que hacer legislación espejo para no perder frente a otros países”, argumentó el presidente de @essentialenergyholding Mirá la nota completa https://www.youtube.com/live/_IbQeq5pS4E"

Retenciones cero

El diagnóstico de fondo es más estructural. Argentina discute hace años si la ley de biocombustibles debe favorecer a las petroleras, a las grandes cerealeras o a las pymes. Para Pucciariello, ese debate es una trampa mientras las retenciones sigan distorsionando el mercado: "Si queremos competir de verdad, hay que llevar las retenciones a cero y sentarnos todos en una mesa multilateral: provincias bioenergéticas, petroleras, automotrices, legisladores".

El gobierno de Milei aparece en este cuadro como una variable ambigua. Pucciariello valora el apoyo al proyecto —el acuerdo con YPF y la expectativa del RIGI ambiental son señales concretas—, pero advierte que dentro del propio oficialismo hay posiciones encontradas entre el dogma del libre mercado y la necesidad de regular para que el sector exista. ”¿Vamos por libertad en serio o vamos a regular? Esa es la primera pregunta. Si regulamos, regulemos bien. La ley de biocombustibles se resolvería en una hora si hubiera voluntad”, concluyó.

La consecuencia práctica para la Argentina es casi paradójica: si el país no regula a tiempo, terminará importando biocombustible de forma indirecta. "Cuando Air France o Lufthansa salgan de Frankfurt o París, van a cargar en origen el SAF necesario para cubrir toda la ruta, incluyendo la escala en Buenos Aires", explica Pucciariello. "Si no hacemos una ley espejo que obligue a las aerolíneas extranjeras a cargar parte del combustible acá, vamos a ser importadores sin saberlo". Aerolíneas Argentinas, agrega, debería ser la primera interesada en resolverlo; de lo contrario, deberá cumplir las regulaciones internacionales cargando en destino, no en casa.

Santa Fe Bio

El proyecto, bautizado Santa Fe Bio, tiene como socio estratégico a YPF. No es un proyecto verde en el sentido romántico del término: es un negocio, y Pucciariello no tiene problema en decirlo. La materia prima son residuos agroindustriales: subproductos de la producción de soja, girasol y otras oleaginosas que no compiten con la cadena alimentaria. El producto final es un combustible de origen renovable y el consumidor final estrella son las aerolíneas.

"El ambiente no deja de ser un negocio hoy", afirma el empresario, que divide su tiempo entre la Argentina e Italia y lleva más de una década detrás de esta idea. La inversión en juego es de las más grandes del sector privado en Santa Fe en los últimos años. Con 250 empleos directos proyectados y una cadena de valor que se multiplica por cuatro o cinco, el proyecto tiene el respaldo del gobierno provincial, de los gremios y de más de 110 proveedores del cordón industrial.