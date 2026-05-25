LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Entre Ríos: con la camiseta de Juntos, Ricardo Vales va por la intendencia de Concepción del Uruguay

El funcionario provincial confirmó a Letra P que será candidato oficialista tras su salida del PJ. Desafío al liderazgo de Lauritto para romper la hegemonía.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Ricardo Vales será candidato a la intendencia de Concepción del Uruguay. Es funcionario de Frigerio en Entre Ríos.&nbsp;

Ricardo Vales será candidato a la intendencia de Concepción del Uruguay. Es funcionario de Frigerio en Entre Ríos. 

Una batalla particular se perfila en Concepción del Uruguay. Ricardo Vales podría enfrentar en las urnas en 2027 a quien fuera su compañero de fórmula para ganar la intendencia en 2019 en nombre del peronismo de Entre Ríos, el exalcalde Martín Oliva. Más allá de quién sea el rival, el secretario de Gobiernos Locales de la provincia le confirmó a este medio que el año próximo va a jugar.

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Laura Terenzano

Oliva y Vales gobernaron La Histórica entre 2019 y 2023. Antes de terminar su mandato como viceintendente, Vales rompió con el PJ y se pasó a las filas de Rogelio Frigerio. Fue en mayo de 2023, en los comienzos de la campaña electoral que consagró la llegada de Juntos a la gobernación de la provincia.

Candidato en Concepción del Uruguay

Vales ocupó distintos cargos en gestiones peronistas en Concepción del Uruguay. Formó parte de los equipos del intendente y líder partidario, José Lauritto, y también de otros mandatarios del PJ. De la mano de Oliva desembarcó como presidente del Concejo Deliberante. Fue en ese recinto que anunció la decisión de retirarse de la gestión. Justificó su quiebre explicando que, a su entender, el peronismo había perdido la agenda de la ciudadanía.

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Ricardo Vales será candidato a la intendencia de Concepción del Uruguay. Es funcionario de Frigerio en Entre Ríos.

Ricardo Vales será candidato a la intendencia de Concepción del Uruguay. Es funcionario de Frigerio en Entre Ríos.

Semanas después de renunciar, confirmó su pase al equipo de Juntos. Con su partido vecinal Frente Amplio compitió en las internas de esa alianza como candidato a intendente y quedó en tercer lugar detrás de Juan Ruiz Orrico y Aníbal Steren. Ese puesto, lejos de ser interpretado como un fracaso, es hoy leído por Vales como una oportunidad para volver a intentarlo.

“Con 27 días de campaña, obtuvimos el 20% de los votos por sobre los otros candidatos que tenían meses y años de construcción. Nos faltó tiempo para explicarle a la ciudadanía nuestra propuesta y ahora lo tenemos”, dijo en diálogo con Letra P.

Oliva vs. Vales, una disputa posible en las elecciones

Como contó días atrás Letra P, Oliva es el dirigente mejor posicionado del peronismo para disputar la intendencia en 2027. Aunque su candidatura no está confirmada, este medio pudo saber que el senador provincial está dispuesto a volver a la Municipalidad.

Vales sabe que esa posibilidad podría enfrentarlo a quien fue su compañero, pero pone el foco en las propuestas más que en los apellidos. “Es el momento para generar una alternativa a partir de un grupo que tenga un objetivo común más allá de los nombres. Concepción puede tener una agenda distinta”, apunta.

Los otros nombres de la oposición

Vales no está solo en la carrera que busca desafiar al laurittismo. Junto a él, ya dieron la señal de largada quienes compitieron en las últimas PASO. Aníbal Steren, a través de su partido vecinal Uruguay se puede, ya avisó que quiere volver a competir. Tiene una radio local y también es funcionario de Frigerio en la secretaría de Transporte.

El diputado provincial y exconcejal Silvio Gallay es otro dirigente que podría disputar una eventual interna. Jorge Satto, secretario de Turismo de la provincia, también se anota.

Según Vales, el espíritu de Juntos es que todos confluyan en un espacio alternativo. “Si hay PASO, es un ordenamiento natural. Si no, tendremos que ordenarnos entre nosotros”, señala.

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