Santa Fe: el partido de los pastores busca acercar a Dante Gebel con Maximiliano Pullaro

Referentes del partido UNO en Santa Fe , aliado de Maximiliano Pullaro en Unidos , empujan una reunión entre el gobernador y Dante Gebel , posible candidato presidencial de Consolidación Argentina . El gobernador explora una opción de tercera vía, aunque no hay pistas desde su espacio ante un encuentro con el pastor.

La movida todavía está lejos de tener forma concreta, pero en el partido liderado en la provincia por el diputado provincial y pastor Walter Ghione reconocen que las conversaciones con Consolidación continúan abiertas y que la gira de Gebel por Argentina, con reuniones políticas y una fuerte presencia mediática, dejó “muy buen impacto” puertas adentro. El objetivo, cuentan quienes participan de esas charlas, es construir puentes y evitar que el fenómeno quede encapsulado únicamente dentro del universo evangélico, mientras los referentes nacionales captan voluntades en las provincias.

“Hubo algunas charlas. Nos gustaría que se junte con Maxi . Si se coordina una agenda, ¿por qué habría problema?”, resumió ante Letra P uno de los dirigentes que participa de los contactos entre ambos ecosistemas. En el espacio insisten en que el vínculo no pasa únicamente por una foto, sino por la posibilidad de discutir esquemas políticos de cara a 2027.

En UNO hablan abiertamente cómo se le muestra a Consolidación el “modelo Santa Fe”, una construcción que observan con atención por la convivencia de sectores radicales, socialistas, del PRO y espacios de perfil más conservador dentro de Unidos. “Hablamos siempre de los armados, y nosotros defendemos y mostramos el modelo Santa Fe”, describió una fuente partidaria.

“Dame esos dos jugadores -Pullaro y Gebel- y vamos para adelante”, sintetizó un referente consultado. La frase grafica una idea que en el espacio se escucha cada vez más seguido: la posibilidad de que el gobernador santafesino pueda transformarse en uno de los articuladores de una eventual tercera vía nacional, un escenario que el propio mandatario alimentó en distintas ocasiones.

No es casual. Pullaro viene dejando señales sobre la necesidad de construir una alternativa por fuera de la polarización entre el peronismo y Javier Milei. En paralelo y a modo de ejemplo, el radical no descartó construir también con Mauricio Macri, que tendrá dos desembarcos en Santa Fe en los próximos meses y que tiene al PRO activo en la provincia. Mientras tanto, suma agenda con gobernadores: lo hizo con Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés e Ignacio Torres días atrás, mientras que ahora volverá a reunirse con Rogelio Frigerio y Martín Llaryora.

Maximiliano Pullaro Torres Valdes Cornejo

El sueño de una tercera vía

La hipótesis que hoy circula entre la dirigencia evangélica santafesina es si el fenómeno Gebel puede convertirse en otra pieza de ese rompecabezas. Por ahora, nadie se anima a dar definiciones tajantes, aunque las conversaciones existen y los contactos siguen activos.

“Unidos es un modelo excepcional en Argentina”, repiten en el espacio, donde observan que Santa Fe logró sostener un esquema de coalición amplio incluso en un contexto de fragmentación política nacional. Allí es donde intentan mostrarle a Consolidación un posible camino de expansión territorial.

En el entorno de UNO incluso deslizan una idea de mediano plazo mucho más ambiciosa. “Sueño con Pullaro presidente, pero primero hay que afianzar el modelo en Santa Fe”, lanzó uno de los referentes consultados. La frase no implica necesariamente un acuerdo cerrado ni una estrategia definida, pero sí revela cómo ciertos sectores empiezan a imaginar al gobernador dentro de una conversación nacional más amplia.

En paralelo, también aparece otro dato político que alimenta las especulaciones: la reciente reunión que mantuvo Gebel con Llaryora. El gobernador cordobés, al igual que Pullaro, explora desde hace tiempo la posibilidad de construir una alternativa de centro alejada tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza.

Los chispazos internos y el cuidado del “pago chico”

El acercamiento entre UNO y Consolidación, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Después de que Letra P revelara las conversaciones entre el partido evangélico y el armado de Gebel, hubo ruido interno dentro de la estructura nacional de UNO, especialmente por las distintas alianzas provinciales que el espacio mantiene con sectores de LLA.

“Surgieron chispazos y son lógicos. Cada uno tiene que cuidar el pago chico”, reconocieron desde Santa Fe, en referencia a las diferencias territoriales que atraviesan al partido según cada provincia. En algunos distritos, UNO comparte estrategia con sectores libertarios; en otros, como Santa Fe, se integró plenamente al esquema de Unidos que conduce Pullaro.

Esa flexibilidad política es justamente una de las cuestiones que hoy se ponen sobre la mesa en las conversaciones con Consolidación. En el partido evangélico santafesino creen que el armado de Gebel todavía está en etapa de exploración y que necesitará apoyarse en estructuras ya consolidadas si efectivamente decide jugar electoralmente.