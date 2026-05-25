Mario Secco, kilómetro cero del kicillofismo

Mario Secco fue uno de los primeros dirigentes del peronismo bonaerense que apostó por Axel Kicillof cuando el gobernador aún no aparecía como una figura competitiva dentro del universo kirchnerista. El intendente de Ensenada a fondo: en el divorcio político con Cristina Fernández de Kirchner , se quedó con el mandatario.

Durante años, Secco había ocupado el rol de soldado incondicional de la expresidenta. Su cercanía con CFK y su personalidad lo ubicó entre los jefes comunales más combativos del conurbano en una línea de confrontación directa con los gobiernos opositores, pero también fue brutal a la hora de hacer críticas internas.

El vínculo entre el intendente y el gobernador comenzó a consolidarse en épocas en que el entonces ministro de Economía inició recorridas por la provincia de Buenos Aires. Durante ese proceso, Secco abrió su estructura territorial y se transformó en uno de los anfitriones más constantes de las actividades políticas de Kicillof. Años después, desde el ámbito conocido como “La mesa de Ensenada” inició la construcción del kicillofismo , hoy consolidado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado del gobernador para apalancar su carrera por la presidencia de la nación.

Cuando buena parte del peronismo todavía dudaba sobre la viabilidad del proyecto de Kicillof, Secco ya promovía su candidatura a gobernador en actos y reuniones partidarias. Consideró que el economista representaba una renovación dentro del kirchnerismo y comenzó a trabajar para fortalecer su instalación en la provincia.

Ese respaldo quedó expuesto en la campaña bonaerense de 2019 y durante las gestiones de Kicillof al frente de la provincia. Cuando crecieron las diferencias entre La Cámpora y el espacio del mandatario bonaerense, Secco mantuvo su apoyo a Kicillof y se consolidó como uno de sus defensores más activos lanzando las más duras críticas a la agrupación de Máximo Kirchner.

El armado político del kicillofismo en la provincia

Con el paso de los años, el intendente amplió su protagonismo dentro del esquema del gobernador. Participó en actos, reuniones partidarias y debates internos del peronismo bonaerense, siempre con un discurso enfocado en fortalecer la construcción política de Kicillof, hasta convertirse en miembro permanente de la mesa chica política del mandatario.

Fue uno de los principales impulsores de un armado propio que respondiera al gobernador. En la campaña de 2023, con las tensiones con La Cámpora ya a flor de piel, fue uno de los primeros armadores territoriales de Kicillof. Luego, con un puñado de dirigentes comenzó a articular lo que luego derivaría en el MDF, la corriente interna dentro del peronismo alineada con el gobernador.

Mario Secco (2).JPG Mario Secco, intendente de Ensenada.

La cruzada nacional por Kicillof presidente

Secco se sumará a la diplomacia federal de Kicillof que ya recorre el país pensando en 2027. Como contó Letra P, iniciará una cruzada para robustecer al bonaerense más allá de las fronteras de Buenos Aires.

“Mi compromiso es hacer esas cruzadas que ya he hecho anteriormente recorriendo todas las provincias con todos los ministros y los compañeros, voy a ponerle toda la fuerza a nuestro proyecto político”, afirmó durante un acto en su distrito.

Ante el efusivo aplauso del gobernador, dijo “ya no son nuestras las nuevas canciones”. Hacía referencia a aquel pedido de Kicillof, de septiembre de 2023, que marcó un quiebre definitivo con La Cámpora y el kirchnerismo. “Hay que componer una canción nueva”, había dicho el mandatario en una especie de lanzamiento del post kirchnerismo. “El pueblo argentino ya canta las nuevas canciones que son ‘Axel presidente’”, dice Secco ahora.

Una fuente de su entorno confirmó a Letra P que Secco saldrá a recorrer el país. Todavía no hay una ruta definida. “Va a ser similar a lo que sucedió con Unidad Ciudadana cuando Cristina lanzaba los partidos que integraban el espacio, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Kolina; vamos a hacer actos por todo el país”, explicó.

Mario Secco

En aquel entonces, el intendente fue uno de los principales impulsores de la campaña de CFK, y su partido, el Frente Grande, una de las columnas principales de lo que fue Unidad Ciudadana, ya que la expresidenta había optado por dejar el PJ para cederle el sello del peronismo a Florencio Randazzo, a quien no quiso darle la interna.

La dinámica de sus salidas fuera de la provincia de Buenos Aires será similar a la que tuvieron los caudillos del conurbano Julio Pareyra y Alberto Descalzo, cuando fueron a Corrientes. “Serían como actos provinciales, lanzando las mesas del MDF en todo el país”, explicaron cerca de Secco.