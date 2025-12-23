La ruta de Vaca Muerta: el Foro de la Patagonia le toca la puerta a Santilli y exige que YPF abra la billetera

El ministro de Obras Públicas de La Pampa Alfredo Intronati tomó la palabra en el Foro de la Patagonia: el gobernador Sergio Ziliotto le dio volumen político al encuentro.

El Foro de la Patagonia que nació de la mano de intendencias de La Pampa , Río Negro y Neuquén para exigir mejoras en el estado de una ruta clave para el desarrollo de Vaca Muerta , la RN151, logró una reacción del gobierno nacional en la búsqueda de recursos.

Este martes se abrirán las puertas del despacho del ministro del Interior Diego Santilli para atender los reclamos, que girarán en torno a la posibilidad de que las operadoras de YPF abran la billetera, tomando en cuenta que la carretera es clave en el desarrollo de la zona hidrocarburífera.

La semana anterior hubo una cumbre potente en Colonia 25 de Mayo , en el suroeste de La Pampa. Fue anfitrión el intendente Leonel Monsalve , que había sido uno de los iniciales impulsores de la movida, junto a la intendenta de Catriel Daniela Salzotto , también presente en este nuevo encuentro.

El gran avance del encuentro es que esta vez además de actores políticos asomaron representantes del empresariado y de los sectores productivos afectados por el mal estado de la ruta, en algunos puntos calamitoso, intransitable. Las cámaras empresariales conviven en ese espacio con familias que sufren a diario el estado de las rutas.

Esa situación genera además enormes inconvenientes en la seguridad vial, con tragedias que en algún punto ya sensibilizaron en la zona y que sacudieron la modorra de las autoridades.

Ruta-151 La ruta 151 es canal productivo y de la vida diaria: está en pésimo estado y afecta a diversos sectores de la Patagonia.

Fue a partir de esa situación que el gobierno nacional incluyó algunas obras para mejoras en la ruta en su Presupuesto 2026 , aunque por los fondos previstos se trata de simple maquillaje sin soluciones de fondo.

En el foro hizo su aporte el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, con el secretario adjunto Ernesto Inal de cuerpo presente. El jefe de la organización, Marcelo Rucci, viene trabajando codo a codo con Monsalve, incluso políticamente, hasta tramando la conformación de un partido local.

La Pampa le dio volumen político

La Pampa fue la provincia que le dio más alto volumen político al encuentro, porque agitó participación de varias intendencias y marcó la cancha con el ministro de Obras Públicas Alfredo Intronati. El tema fue puesto en agenda por el gobernador Sergio Ziliotto.

Asistieron los jefes comunales Mario Rebolledo, de Puelén; Oscar Gatica, de Algarrobo del Águila; Guillermo Farana, de Santa Isabel; y Elías Colado, de La Reforma.

Pero además hizo su aparición una figura no del todo esperada: el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO y cada vez más violeta en su relación con el gobierno nacional, se ubicó también en la mesa de cabecera.

foro mesa completa La mesa completa reunidad en Colonia 25 de Mayo.

Monsalve juega a varias puntas. Llegó a la Intendencia en el armado de Juntos por el Cambio, siempre cerca del PRO pero autopercibiéndose independiente. Después fue mudando su posicionamiento, sobre todo a raíz del conflicto con Medanito, y terminó cerca del gobierno provincial peronista.

Pero ahora aprovechó su cercanía y vínculo con Ardohain, que llevó la llave de un encuentro exprés con el ministro Santilli. Este martes al mediodía, Monsalve y Salzotto irán a la cabeza del grupo de intendencias que formalizarán el reclamo en nombre del Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151-Región Vaca Muerta.

Diego Santilli abre la puerta a las demandas

Monsalve dijo a Letra P que el encuentro le pareció “histórico” desde el punto de vista simbólico y “bárbaro” pensando en los resultados, con alto acompañamiento estatal y del sector privado. Tiene las mejores expectativas para el encuentro con Santilli. Su comitiva la integran también el secretario de Obras Públicas Roberto Orozco y la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez.

El reclamo para que las operadoras vinculadas a YPF suelten recursos es apelar a un espacio en que pueden aparecer fondos, y que además necesita como el agua una conectividad más saludable para el transporte productivo. Se generó consenso para reclamar a fondo que se termine la teoría de los “parches” y haya una reconstrucción total de la ruta, con una apertura a las inversiones privadas, estableciendo controles de carga y, si es necesario, peajes transparentes.

La contracara de ese reclamo, para el caso de que no hubiera respuestas concretas, es una acción judicial conjunta que involucre a los municipios, las provincias y los sectores comprometidos.

Vaca Muerta y también las tragedias viales

Lo que ha pasado en La Pampa es que varias rutas nacionales son desechadas como camino por el transporte pesado y terminan causando daños y sobrecarga sobre las rutas provinciales. El ministro Intronati insiste en ese detalle, desoído todo el tiempo por Nación: “defender las rutas es defender derechos”, insiste como slogan en los últimos tiempos.

En el primer foro, que se realizó en junio en Catriel, hubo más participación de intendencias neuquinas: Añelo, Cinco Saltos y San Patricio del Chañar.

Una mirada sobre el costado más vinculado a la seguridad vial es sostenido por organizaciones que representan a familiares de las víctimas, entre las que resalta la Fundación Estrellas Amarillas, que también participa activamente del Foro Patagónico.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.26.15 Estrellas Amarillas, con el intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve, planteó el costado humano de una ruta que facilita los siniestros viales.

“Lo que pasó la semana pasada no fue un encuentro político más, fue un mensaje contundente”, dijo Silvia González, referencia de la agrupación. “Se borraron las fronteras geográficas y las diferencias partidarias”, destacó.

En el Foro hablaron Joana y su hermano, familiares de las víctimas de la tragedia múltiple que se produjo en la ruta y que sacudió a la zona. En ese caso la provincia de Río Negro había hecho una aparición más visible, con un fuerte rol del gobernador Alberto Weretilneck.