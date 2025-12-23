LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La ruta de Vaca Muerta: el Foro de la Patagonia le toca la puerta a Santilli y exige que YPF abra la billetera

Intendencias de La Pampa, Río Negro y Neuquén movilizan por la 151. Diversidad sectorial y partidaria. Ziliotto sumó volumen político y Ardohain metió la cola.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El ministro de Obras Públicas de La Pampa Alfredo Intronati tomó la palabra en el Foro de la Patagonia: el gobernador Sergio Ziliotto le dio volumen político al encuentro.

El ministro de Obras Públicas de La Pampa Alfredo Intronati tomó la palabra en el Foro de la Patagonia: el gobernador Sergio Ziliotto le dio volumen político al encuentro.

El Foro de la Patagonia que nació de la mano de intendencias de La Pampa, Río Negro y Neuquén para exigir mejoras en el estado de una ruta clave para el desarrollo de Vaca Muerta, la RN151, logró una reacción del gobierno nacional en la búsqueda de recursos.

Notas Relacionadas
La privatización de las rutas con peaje en la era Javier Milei
concesiones viales

Milei y Caputo reeditan la privatización de rutas de Menem: peajes para todos

Por  Antonio Rossi

Este martes se abrirán las puertas del despacho del ministro del Interior Diego Santilli para atender los reclamos, que girarán en torno a la posibilidad de que las operadoras de YPF abran la billetera, tomando en cuenta que la carretera es clave en el desarrollo de la zona hidrocarburífera.

Una jugada de la Patagonia, a varias puntas

El gran avance del encuentro es que esta vez además de actores políticos asomaron representantes del empresariado y de los sectores productivos afectados por el mal estado de la ruta, en algunos puntos calamitoso, intransitable. Las cámaras empresariales conviven en ese espacio con familias que sufren a diario el estado de las rutas.

Ruta-151
La ruta 151 es canal productivo y de la vida diaria: está en pésimo estado y afecta a diversos sectores de la Patagonia.

La ruta 151 es canal productivo y de la vida diaria: está en pésimo estado y afecta a diversos sectores de la Patagonia.

Fue a partir de esa situación que el gobierno nacional incluyó algunas obras para mejoras en la ruta en su Presupuesto 2026 , aunque por los fondos previstos se trata de simple maquillaje sin soluciones de fondo.

En el foro hizo su aporte el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, con el secretario adjunto Ernesto Inal de cuerpo presente. El jefe de la organización, Marcelo Rucci, viene trabajando codo a codo con Monsalve, incluso políticamente, hasta tramando la conformación de un partido local.

La Pampa le dio volumen político

La Pampa fue la provincia que le dio más alto volumen político al encuentro, porque agitó participación de varias intendencias y marcó la cancha con el ministro de Obras Públicas Alfredo Intronati. El tema fue puesto en agenda por el gobernador Sergio Ziliotto.

Asistieron los jefes comunales Mario Rebolledo, de Puelén; Oscar Gatica, de Algarrobo del Águila; Guillermo Farana, de Santa Isabel; y Elías Colado, de La Reforma.

Pero además hizo su aparición una figura no del todo esperada: el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO y cada vez más violeta en su relación con el gobierno nacional, se ubicó también en la mesa de cabecera.

foro mesa completa
La mesa completa reunidad en Colonia 25 de Mayo.

La mesa completa reunidad en Colonia 25 de Mayo.

Monsalve juega a varias puntas. Llegó a la Intendencia en el armado de Juntos por el Cambio, siempre cerca del PRO pero autopercibiéndose independiente. Después fue mudando su posicionamiento, sobre todo a raíz del conflicto con Medanito, y terminó cerca del gobierno provincial peronista.

Pero ahora aprovechó su cercanía y vínculo con Ardohain, que llevó la llave de un encuentro exprés con el ministro Santilli. Este martes al mediodía, Monsalve y Salzotto irán a la cabeza del grupo de intendencias que formalizarán el reclamo en nombre del Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151-Región Vaca Muerta.

Diego Santilli abre la puerta a las demandas

Monsalve dijo a Letra P que el encuentro le pareció “histórico” desde el punto de vista simbólico y “bárbaro” pensando en los resultados, con alto acompañamiento estatal y del sector privado. Tiene las mejores expectativas para el encuentro con Santilli. Su comitiva la integran también el secretario de Obras Públicas Roberto Orozco y la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez.

ruta 151
La ruta 151 es canal productivo y de la vida diaria: está en pésimo estado y afecta a diversos sectores de la Patagonia.

La ruta 151 es canal productivo y de la vida diaria: está en pésimo estado y afecta a diversos sectores de la Patagonia.

El reclamo para que las operadoras vinculadas a YPF suelten recursos es apelar a un espacio en que pueden aparecer fondos, y que además necesita como el agua una conectividad más saludable para el transporte productivo. Se generó consenso para reclamar a fondo que se termine la teoría de los “parches” y haya una reconstrucción total de la ruta, con una apertura a las inversiones privadas, estableciendo controles de carga y, si es necesario, peajes transparentes.

La contracara de ese reclamo, para el caso de que no hubiera respuestas concretas, es una acción judicial conjunta que involucre a los municipios, las provincias y los sectores comprometidos.

Vaca Muerta y también las tragedias viales

Lo que ha pasado en La Pampa es que varias rutas nacionales son desechadas como camino por el transporte pesado y terminan causando daños y sobrecarga sobre las rutas provinciales. El ministro Intronati insiste en ese detalle, desoído todo el tiempo por Nación: “defender las rutas es defender derechos”, insiste como slogan en los últimos tiempos.

En el primer foro, que se realizó en junio en Catriel, hubo más participación de intendencias neuquinas: Añelo, Cinco Saltos y San Patricio del Chañar.

Una mirada sobre el costado más vinculado a la seguridad vial es sostenido por organizaciones que representan a familiares de las víctimas, entre las que resalta la Fundación Estrellas Amarillas, que también participa activamente del Foro Patagónico.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.26.15
Estrellas Amarillas, con el intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve, planteó el costado humano de una ruta que facilita los siniestros viales.

Estrellas Amarillas, con el intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve, planteó el costado humano de una ruta que facilita los siniestros viales.

“Lo que pasó la semana pasada no fue un encuentro político más, fue un mensaje contundente”, dijo Silvia González, referencia de la agrupación. “Se borraron las fronteras geográficas y las diferencias partidarias”, destacó.

En el Foro hablaron Joana y su hermano, familiares de las víctimas de la tragedia múltiple que se produjo en la ruta y que sacudió a la zona. En ese caso la provincia de Río Negro había hecho una aparición más visible, con un fuerte rol del gobernador Alberto Weretilneck.

Temas
Notas Relacionadas
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.
HAY PLATA

La Pampa: Ziliotto firmó un acuerdo con la ANSES por $62.500 millones para la Caja de Jubilaciones

El convenio con el organismo nacional permitió avanzar en el reconocimiento del rojo previsional y fijó un esquema de transferencias escalonadas. Los detalles.
Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de USD 706 millones
ENERGÍA

Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de U$S 706 millones

La firma de los acuerdos habilitó la etapa final del proceso, con nuevas reglas de gestión, mayores ingresos regionales y compromisos de inversión privada.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Martín Menem.
MATRIMONIO EN PROBLEMAS

Tensión entre Santilli y Ritondo por la AGN y una cena con Martín Menem que no sirvió para frenar la crisis

Por  Pablo Lapuente
Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión de Gustavo Sáenz
José Ignacio Lupión

Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión Sáenz

Por  Maira López
El centro de esquí Cerro Catedral de Bariloche, el más grande Sudamérica. 
LA GUERRA DE LA NIEVE

Bariloche: el peronismo tensiona con la familia Trappa en un año clave para el futuro de Cerro Catedral

Por  Germán Hernández
La marcha de la CGT, única expresión de descontento en un diciembre marcado por la reforma laboral de Javier Milei, consagratoria de un modelo sostenido por el ajuste y la represión de la protesta. 
¡QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS!

Milei, el fantasma de diciembre y las contradicciones en la era del Gran Ajuste

Por  Marcelo Falak