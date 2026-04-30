El peronismo y La Jefa: más de la mitad de los PJ de las provincias ya no responde a CFK

Más de la mitad de los PJ de las provincias ya no responde a CFK.

Con Cristina Fernández de Kirchner fuera de la cancha electoral por decisión de la Justicia, pero formalmente aún en la presidencia del PJ , la discusión respecto del rumbo del peronismo se acelera desde las provincias. En ese marco, más de la mitad de quienes encabezan el partido a nivel distrital ya no responde a la expresidenta y bucea en el federalismo en busca de una alternativa que pueda plasmarse electoralmente en 2027.

Desde que la Corte Suprema ratificó la sentencia que inhabilitó a Cristina para ejercer cargos públicos y la excluyó del padrón electoral, la conducción de La Jefa en el PJ está virtualmente delegada en las vicepresidencias, a cargo de José Mayans , Lucía Corpacci , Germán Martínez , Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli .

Esa virtual acefalía, de hecho, es el principal argumento de algunos de los sectores que arropan al antikirchnerismo dentro del PJ y que ahora piden por la intervención del partido.

El Consejo Nacional del PJ se reunirá este jueves en la sede de la calle Matheu para analizar el llamado a un congreso partidario, las intervenciones en Salta y Jujuy y la situación política, horas antes de la marcha de la CGT y en vísperas de la cumbre del peronismo federal en Parque Norte . El encuentro dispara la necesidad de actualizar el mapa justicialista.

De las 24 jurisdicciones subnacionales, hay dos que todavía permanecen sin normalizar. En Jujuy , la intervención decidida en tiempos de Alberto Fernández fue descabezada este año por un fallo que puso a cargo de la normalización al salteño Ricardo Villada , exfuncionario de Gustavo Sáenz . En Salta , la intervención del partido fue una de las primeras definiciones de la conducción de CFK .

Las provincias donde el PJ ya no responden a CFK se pueden dividir según el rango de sus diferencias con la expresidenta. Axel Kicillof aparece como el caso más resonante desde la emblemática provincia de Buenos Aires. Su distancia, que parece más estratégica que ideológica, se acentúa por la pelea territorial con La Cámpora, que busca dejar atrás en pos de su proyección nacional.

En una sintonía similar se ubica el riojano Ricardo Quintela, que ya quiso enfrentar a CFK en las elecciones partidarias y hoy se ampara en un armado federalista para romper lanzas con el pasado reciente y presentar una propuesta superadora que no reniega del kirchnerismo, pero no lo reconoce como conducción. Ya dijo que quiere ser candidato a presidente, aunque su cercanía con Kicillof es cada vez más marcada.

Ricardo Quintela gobernador de La Rioja Ricardo Quintela gobernador de La Rioja.

Entre los líderes provinciales que no se reconocen en ningún bando se alistan el formoseño Gildo Insfrán, el tucumano Osvaldo Jaldo, el puntano Alberto Rodríguez Saá y el pampeano Sergio Ziliotto.

En Mendoza, el kirchnerismo representado por Anabel Fernández Sagasti sostiene sus marcadas diferencias con el presidente del partido, Omar Félix. La grieta tuvo una consecuencia directa en la derrota en las legislativas de este año en San Rafael, donde gobierna Félix: un frente entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza terminó derrotando por dos puntos al armado del intendente, que dividió votos con una lista empujada por La Cámpora.

El PJ de las provincias

En Entre Ríos, el presidente formal es José Cáceres, aunque su licencia deja al mando a la diputada provincial Silvia Moreno. Ninguno mantiene cercanía con el kirchnerismo, algo que salvo excepciones coyunturales siempre caracterizó al PJ de la Región Centro.

La línea se confirma en Santa Fe, donde el PJ es presidido por el exsenador provincial Guillermo Cornaglia, del sector de Armando Traferri. Se trata de un pejotista clásico que en tiempos de la frustrada interna entre CFK y Quintela, se declaró prescindente.

En la tierra prometida del antikirchnerismo, Martín Llaryora pidió licencia y dejó a cargo del partido al cordobesista Facundo Torres, que mantiene la distancia histórica con el armado que condujo los destinos del país entre 2003 y 2015.

prunotto llaryora torres.jpeg Myrian Prunotto, Martín Llaryora y Facundo Torres. Prensa Legislatura de Córdoba

Los dos movimientos más novedosos dentro del peronismo de las provincias engordaron las adhesiones a las listas que enfrentan al kirchnerismo. Los sectores ligados a La Cámpora perdieron este año las conducciones en Misiones y en Neuquén.

En el norte, Christian Humada aprovechó que la intervención impidió la participación del peronismo alineado con el misionerismo. En la Patagonia, una miniliga de intendentes cercana a Rolando Figueroa le terminó torciendo el brazo al parrillismo. Después de ganar, tanto el misionero como el neuquino José Assad manifestaron su vocación de trabajar por la candidatura de Kicillof.

El peronismo con Cristina

Los matices también aparecen entre los jefes partidarios que se alinean con la figura de la expresidenta y que tiene sus expresiones más claras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la presidencia de Mariano Recalde; en Tierra del Fuego, bajo la conducción del camporista Walter Vuoto; y en Corrientes, donde la normalización dejó al mando a la diputada provincial Ana Almirón.

CFK PJ Corrientes Ana Almirón José Ottavis Maximo Rodríguez y Teresa García.jpg CFK junto a los encargados de la normalización del PJ en Corrientes y la presidenta del partido provincial, Ana Almirón.

En Catamarca, Lucía Corpacci sostiene su cercanía con la expresidenta, aunque convive territorialmente con Raúl Jalil, uno de los gobernadores peronistas más cercanos al presidente Javier Milei.

Ese tipo de acuerdos amplios también encuentra lugar en Santa Cruz, la cuna del otrora Frente para la Victoria. Miriam Aguiar es la titular del partido que tendrá que elegir nuevas autoridades el 16 de agosto. Cercana a Alicia Kirchner, Aguiar llegó a la presidencia del PJ provincial en un acuerdo que tiene otras dos patas fundamentales: la que representa el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y la más alejada del kirchnerismo que representa el intendente de El Calafate, Javier Belloni.

No sin oposición interna, Gustavo Fita se reivindica kirchnerista en Chubut, y Sergio Hernández, cercano al exsenador Martín Doñate, lo hace en Río Negro. En Santiago del Estero, José Neder sostiene su estrecha relación con la expresidenta, tal como lo hace Jorge Capitanich en Chaco.

Con todo, el exgobernador chaqueño fue el único que en la discusión Quintela-CFK repartió avales para ambos sectores. Reconocido amigo de Kicillof, Coqui es una de las figuras que apoya la idea de diseñar una alternativa política para que el peronismo comience a reconstruirse desde una mirada más federal que tenga como protagonistas a la dirigencia del interior.