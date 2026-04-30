Encuesta: Bullrich le gana a Milei y a Macri y es la figura nacional con mejor imagen en Santa Fe

La encuesta de CYG Comunicación le otorga a Patricia Bullrich un diferencial positivo en su imagen.

En un escenario de fuerte polarización y desgaste político, la exministra de Seguridad y hoy senadora Patricia Bullrich se posiciona como la dirigente con mejor diferencial de imagen en Santa Fe , incluso por encima del presidente Javier Milei . El dato surge de una encuesta elaborada este mes por GYC Comunicación .

El estudio, basado en 1.946 casos en toda la provincia, revela que Bullrich alcanza un 50% de imagen positiva contra un 46% de negativa, lo que la convierte en la única figura nacional con saldo favorable y la ubica cinco puntos por encima del Presidente. En contraste, Milei registra 45% de positiva y 53% de negativa.

Los números, con la mayoría de la dirigenca presentando niveles de rechazo superiores a su imagen positiva, exhibe un clima de escepticismo en la opinión pública santafesina.

El relevamiento muestra que el diferencial positivo de Bullrich no sólo la ubica en el primer lugar, sino que la distingue claramente del resto del sistema político. Detrás aparecen figuras con balances negativos como los expresidentes Mauricio Macri (34% positiva y 58% negativa) y Cristina Fernández de Kirchner (34% y 62%, respectivamente).

También se ubican en terreno negativo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa , con 30% de imagen positiva y 64% negativa, y dirigentes del oficialismo nacional como Karina Milei y Manuel Adorni , ambos con diferenciales ampliamente desfavorables.

GYC COMUNICACION - Estudio Opinion Publica Santa Fe (Abril)

El jefe de Gabinete, investigado por sus viajes al exterior y por presunto enriquecimiento ilícito, es el dirigente peor valorado por el electorado santafesino. Su imagen negativa alcanza los 63 puntos.

La opinión en Santa Fe coincide con una encuesta de alcance nacional elaborada por la consultora Zentrix y publicada esta semana por Letra P. Ese trabajo también coloca al jefe de Gabinete como el dirigente con mayor imagen negativa.

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En este marco de descrédito general, la ministra capitaliza un posicionamiento singular: combina un nivel alto de conocimiento con una valoración relativamente equilibrada, algo que no se replica en otros referentes nacionales.

Impacto sobre Javier Milei y el clima político

El contraste con el Presidente resulta particularmente relevante. Aunque conserva un nivel de apoyo significativo, su diferencial negativo marca un desgaste en la percepción pública que también se refleja en otros indicadores del estudio.

Por ejemplo, la gestión nacional presenta más rechazo que apoyo: un 53% la desaprueba frente a un 41% que la aprueba. A eso se suma un clima general adverso, con el 55% de las personas encuestadas opinando que el país va en la dirección incorrecta.

La combinación de estos datos sugiere que, si bien el oficialismo mantiene un núcleo de respaldo, enfrenta dificultades para sostener una imagen positiva en el electorado.

Un contexto adverso que condiciona la imagen

El escenario de opinión pública está atravesado por preocupaciones económicas y sociales. La inseguridad aparece como el principal problema provincial (18%), seguida por la inflación y la desocupación.

A nivel personal, uno de cada cuatro santafesinos señala la dificultad para llegar a fin de mes como su principal preocupación, mientras que el 32% cree que la situación económica no va a mejorar.

Bullrich se consolida como un activo diferencial dentro del escenario nacional, al lograr lo que hoy parece escaso: un balance positivo en la percepción pública.

Su posicionamiento contrasta no sólo con el de Milei, sino con el conjunto de la dirigencia, en un momento donde predomina la negatividad.