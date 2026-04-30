Regresa el vocero: el Gobierno evalúa abrir un día la Casa Rosada a la prensa para una conferencia de Adorni

Envalentonado por el resultado de la visita de Manuel Adorni a la Cámara de Diputados , donde logró gambetear las preguntas de la oposición, el Gobierno evalúa abrir por un día la Casa Rosada a la prensa para que el jefe de Gabinete vuelva a sus oficios de vocero y brinde una conferencia de prensa. La convocatoria podría ser para la semana próxima, en un intento de la cúpula libertaria de retomar la agenda política.

“La idea es que la semana que viene vuelvan las conferencias”, confió a Letra P una fuente al tanto del rediseño de la estrategia de comunicación. Eso implica volver a abrir las puertas de Balcarce 50 a los periodistas acreditados, quienes desde el jueves 23 de abril tienen prohibida la entrada a la Casa Rosada .

La última vez que Adorni se paró delante del atril para ejercer de vocero fue el 25 de marzo pasado. Aquel primer operativo para intentar recuperar la agenda, luego de que estallara el escándalo de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles, le salió mal. Adorni no respondió con claridad sobre su patrimonio ni sobre las inconsistencias en su declaración jurada y abandonó el lugar.

Fuentes consultadas por este medio indicaron además que la conferencia será para hablar de “proyectos del presidente Javier Milei”, aunque no descartan que la prensa vuelva a insistir con la causa judicial por el patrimonio del ministro coordinador.

La propuesta en evaluación del Gobierno se da 24 horas después de que el ministro coordinador presentara su informe de gestión en el Congreso, que constó de una exposición inicial de una hora y media y otro tramo de otras cinco horas en las que la oposición realizó preguntas sobre el rumbo de la gestión y la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Como para la cúpula libertaria aquella presentación cumplió por completo con los objetivos planteados -durante esas siete horas, Adorni se apegó al libreto de leer los guiones que le preparaban sus asesores-, la idea ahora es ir hacia un proceso paulatino de “normalidad”. Eso implica una mayor exposición del jefe de Gabinete y un cambio en la estrategia narrativa, que en las últimas semanas se centró en el blindaje y defensa de Adorni.

Milei y Adorni en la Sala de Conferencias

“Lo de ayer realmente salió muy bien. Todo indica que el tema se debería descomprimir en los próximos días”, comentó un funcionario con despacho en la Casa Rosada. Minutos después de la oratoria de Adorni en el Congreso, otros ministros, diputados y funcionarios de todas las líneas coincidieron con la misma lectura: el jefe de Gabinete se pegó a la estrategia, fue “sólido” y cumplió los objetivos.

El Gobierno esperará un fallo de la Justicia

Sin embargo, la medida no se complementará con un regreso total a las actividades dentro de la Casa Rosada. A una semana de que Milei decidiera suspender las acreditaciones de los periodistas -al borrar la huella digital con la que se ingresa al edificio gubernamental- todavía no está previsto una marcha atrás con este acto de censura.

Según pudo saber Letra P, el oficialismo no levantará la restricción en el corto plazo. Avisan que esperarán que la Justicia se expida sobre la presentación que realizó el titular de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas. Se trata de un organismo mixto encargado de la seguridad presidencial tanto en la sede de Gobierno como en la Quinta de Olivos, ubicada en el partido de Vicente López.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 13.17.45 Periodistas acreditados reclamaron por sus acreditaciones en la puerta de la Casa Rosada.

Por eso, es aún una incógnita cómo estará organizada la conferencia de prensa con la que el gobierno busca sacar del ostracismo a Adorni.

La Sala de Periodistas Roberto "Tano" Di Sandro en la que trabajan a diario redactores, cronistas y movileros de distintos medios digitales, gráficos, televisivos y radiales de todo el país se encuentra cerrada, por lo que se especula que la reapertura será no sólo por un día, sino también sólo durante el tiempo que dure la conferencia de Adorni.