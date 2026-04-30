Marcelo Lewandowski va a Parque Norte y pone sus fichas en la apuesta del peronismo federal

El encuentro, convocado para el Día del Trabajador bajo el lema “El peronismo debate para ser alternativa nacional”, se gestó durante las últimas semanas. El armado político estuvo a cargo del presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la diputada Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y los diputados Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza). Lewandowski participó en algunos de los encuentros y ve la propuesta con buenos ojos.
La movida se da en un momento en que la tensión interna no baja y las diferencias se profundizan. “La reunión surgió con el concepto de debatir y empezar a pensar para qué volver al gobierno y qué vamos a hacer. Perfilar un programa con las miradas de las provincias”, resumió un dirigente. Se trata de un PJ que no tiene terminales en el kirchnerismo.
El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos perjudicando la vida de millones de argentinos.
Cerca de los organizadores aclaran que el objetivo no es ungir una candidatura presidencial, sino empezar a discutir “ideas y programas”. Tampoco exigir una mirada única: hay muchos sectores que tienen intereses propios en sus territorios y el desafío será traducir esa diversidad en una construcción política común.
Lewandowski será la figura santafesina de mayor peso político. Podría estar acompañado por su ladero, el diputado provincial Miguel Rabbia, y parte de su espacio, encargados de extender invitaciones a “otros dirigentes y militantes”.
Según supo Letra P, el Movimiento Evita también prometió asistencia. En Vamos, el sector de intendentes y presidentes comunales, no confirmaron aún si enviarán un representante.
En un peronismo santafesino todavía sin conducción clara ni estrategia común, la foto de Parque Norte puede ofrecer una pista sobre dónde busca pararse Lewandowski de cara a la reconstrucción opositora y a la carrera hacia 2027.