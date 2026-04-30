DISCUSIÓN 2027

Marcelo Lewandowski va a Parque Norte y pone sus fichas en la apuesta del peronismo federal

El senador rosarino asistirá al encuentro que empujan Olmos, Tolosa Paz y Michel para geolocalizarse en la interna del PJ. Lejos del kirchnerismo.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
El senador Marcelo Lewandowski será el representante más importante del peronismo de Santa Fe en el encuentro de Parque Norte.

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Discusión federal y programa político

El encuentro, convocado para el Día del Trabajador bajo el lema “El peronismo debate para ser alternativa nacional”, se gestó durante las últimas semanas. El armado político estuvo a cargo del presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, la diputada Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y los diputados Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza). Lewandowski participó en algunos de los encuentros y ve la propuesta con buenos ojos.

La movida se da en un momento en que la tensión interna no baja y las diferencias se profundizan. “La reunión surgió con el concepto de debatir y empezar a pensar para qué volver al gobierno y qué vamos a hacer. Perfilar un programa con las miradas de las provincias”, resumió un dirigente. Se trata de un PJ que no tiene terminales en el kirchnerismo.

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Cerca de los organizadores aclaran que el objetivo no es ungir una candidatura presidencial, sino empezar a discutir “ideas y programas”. Tampoco exigir una mirada única: hay muchos sectores que tienen intereses propios en sus territorios y el desafío será traducir esa diversidad en una construcción política común.

El camino de Lewandowski en Santa Fe y su 2027

El rosarino viene recorriendo la provincia desde hace meses. Mantiene reuniones, organiza encuentros y evalúa distintos escenarios para 2027. En las últimas semanas se reunió de manera informal con el exgobernador Omar Perotti y también sostuvo conversaciones con el massista Diego Giuliano.

Lewandowski Pichetto
Marcelo Lewandowski junto a Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz en una recorrida por la nueva planta de SIDERSA

Marcelo Lewandowski junto a Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz en una recorrida por la nueva planta de SIDERSA

El senador elige cuidadosamente dónde mostrarse, por eso su asistencia al encuentro en Parque Norte no es un dato menor. El viernes pasado el diputado Máximo Kirchner visitó el sur de la provincia de Santa Fe y Lewandowski no lo acompañó en ninguna recorrida, ni tampoco asistió al acto. A casi un año de las elecciones provinciales, actúa en el plano nacional con un ojo puesto en lo local.

Presencias y ausencias del peronismo de Santa Fe

Lewandowski será la figura santafesina de mayor peso político. Podría estar acompañado por su ladero, el diputado provincial Miguel Rabbia, y parte de su espacio, encargados de extender invitaciones a “otros dirigentes y militantes”.

Según supo Letra P, el Movimiento Evita también prometió asistencia. En Vamos, el sector de intendentes y presidentes comunales, no confirmaron aún si enviarán un representante.

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Diferentes fuentes del perottismo mencionaron que no fueron invitados por lo que no habrá nadie del espacio. Una figura local que sí fue convocada es el exdiputado provincial Leandro Busatto, que tiene un vínculo con Tolosa Paz desde hace años y al cierre de esta nota no había definido si asistía o no.

En un peronismo santafesino todavía sin conducción clara ni estrategia común, la foto de Parque Norte puede ofrecer una pista sobre dónde busca pararse Lewandowski de cara a la reconstrucción opositora y a la carrera hacia 2027.

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