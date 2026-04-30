DISCUSIÓN 2027

La UCR porteña salió a la cancha y busca conformar una nueva coalición para gobernar la Ciudad

La Convención capitalina aprobó un plan de acción: incluye un gabinete alternativo para monitorear la gestión PRO. Socios, semáforo y el apoyo de Chiarella.

Por Letra P | Periodismo Político
La UCR porteña cerró filas y busca conformar una nueva coalición para gobernar la Ciudad

La UCR porteña cerró filas y busca conformar una nueva coalición para gobernar la Ciudad

La UCR porteña se puso en marcha con la mira en 2027. El partido que preside en la Capital Federal el exlegislador Hernán Rossi validó en una reunión plenaria este martes un plan de acción política para el bienio que persigue como objetivo protagonizar la conformación de una nueva coalición para gobernar la Ciudad de Buenos Aires.

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El propósito electoral viene acompañado de una serie de posicionamientos que ubican al Comité Capital lejos de los cantos de sirenas de La Libertad Avanza, que arrastra sectores boinablanca en distintas partes del país, y ratifican la vertiente democrática, republicana e inclusiva del radicalismo.

El encuentro celebrado en el histórico edificio ubicado en Tucumán 1660, en el centro porteño, contó con la participación del titular del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, en otra señal del perfil que el radicalismo de la Ciudad busca imprimirle a esta etapa.

La coalición que madura la UCR porteña

En el corazón de la estrategia del radicalismo porteño está revitalizar la vocación de poder que llevó al partido a encabezar el primer gobierno autónomo de la Ciudad en 1996 de la mano de Fernando de la Rúa. Junto con esa expresión de voluntad, el plan de acción política aprobado por la Convención este martes está plagado de definiciones que ubican a la UCR capitalina en el cuadrante ideológico desde el cual pretende meterse en la pelea grande de 2027.

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El texto habla del partido como "la principal fuerza democrática y reformista de la Ciudad, capaz de liderar la refundación de una democracia efectiva y la construcción de una Ciudad moderna, inteligente, inclusiva y plural". Como objetivo general, se plantea fortalecerse como "fuerza política moderna y competitiva", mediante "la construcción de alianzas democráticas con vocación de gobierno para liderar la refundación de una democracia efectiva y la transformación de la Ciudad de Buenos Aires en una comunidad más igualitaria, innovadora y cohesionada socialmente".

Son esos postulados los que alejan a la UCR porteña del mileísmo y también del jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien en la sede de la calle Tucumán ven discursivamente muy volcado a la derecha. Por eso, cuando el documento refiere que la Unión Cívica Radical "trabajará para liderar una coalición moderna, plural y con vocación transformadora para la Ciudad", en las mesas de arena aparece como un socio natural Horacio Rodríguez Larreta, entre otros nombres. Inclusive hay quienes se animan a estirar los límites a figuras como Leandro Santoro, enrolado en el sector más centrista del peronismo porteño.

Plan de Acción Política UCR Caba

En ese contexto, la estrategia electoral propone a las PASO como "herramienta de competencia democrática y fortalecimiento partidario" y "método fundamental" para "una verdadera cultura de coaliciones".

Con todo, el tiempo de la política pura y dura llegará en unos meses. La Mesa Directiva del Comité Capital se propone ahora desplegar una serie de acciones para sentar las bases del debate por venir con el objetivo de acompañar la vocación de poder con "preparación, equipos y propuestas concretas".

El plan de acción

Entre las acciones que llevará adelante la UCR porteña sobresale la conformación de un Gabinete Alternativo, con equipos técnicos por área de gestión. Será un instrumento que cumplirá varios propósitos. Además de mostrarse preparada para gobernar, buscará convertirse en "un espacio permanente de elaboración política y técnica orientado a debatir el modelo de Ciudad de Buenos Aires que viene".

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Chiarella, titular del Comité Nacional, arengó al radicalismo porteño. A la derecha, Hernán Rossi, presidente de la UCR de la capital.

Chiarella, titular del Comité Nacional, arengó al radicalismo porteño. A la derecha, Hernán Rossi, presidente de la UCR de la capital.

Ese gabinete se integrará en espejo con la estructura del Poder Ejecutivo de la Ciudad, "replicando sus principales áreas de gestión y jerarquizando aquellas vinculadas con desarrollo humano, seguridad, educación, salud, ambiente, modernización y planificación urbana". Será un modo de marcarle el paso y monitorear las políticas públicas de la gestión Macri y, al mismo tiempo, una vidriera para proyectar vocerías sólidas y, por qué no, nombres que puedan aspirar a una candidatura el año próximo.

El semáforo y el centenario de Raúl Alfonsín

Por otra parte, la Mesa Directiva del Comité Capital convocará a convencionales, asesores y expertos del radicalismo que cumplieron un rol en la convención constituyente porteña de 1996. A 30 años de la sanción de la Constitución que consagró la autonomía de la Ciudad, la UCR se propone conformar un Centro de Monitoreo de la Constitución y de la calidad institucional porteña por medo de un semáforo que determine el nivel de cumplimiento de ejes rectores de la carta magna como Participación y cercanía; Instituciones del Desarrollo Humano; Desarrollo económico y sostenible; Seguridad, justicia y organismos de control; y Desarrollo urbanístico y ambiental.

La celebración activa del centenario del natalicio del expresidente Raúl Alfonsín, que se cumple el 12 de marzo de 2027; el plan de formación BA35 orientado al desarrollo de nuevos cuadros dirigentes y el compromiso de convocar anualmente el congreso partidario son otros puntos salientes del Plan de Acción Política de la UCR porteña rumbo a 2027.

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