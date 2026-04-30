Ricardo Quintela habló de una candidatura a presidente y le metió ruido a la cumbre del peronismo federal

Los últimos movimientos del gobernador de La Rioja , Ricardo Quintela , metieron ruido en el armado del PJ a horas del encuentro que el peronismo federal organiza en Parque Norte . Un operativo clamor desde su provincia ubica al mandatario norteño como presidenciable, sumándose a un muy pequeño grupo en el que sólo hay otro mandatario en funciones anotado: Axel Kicillof .

En ese operativo que emerge desde el territorio que Quintela gobierna desde 2019, en La Rioja destacan el rol de Victoria Tolosa Paz , una de las protagonistas del encuentro federal de este viernes, donde la convocatoria hizo hincapié en la horizontalidad y se abstuvo de citar a gobernadores y potenciales postulantes a la Casa Rosada.

La diputada y Quintela trabajan codo a codo en el armado de una alternativa superadora al estado actual del peronismo desde los comienzos de la gestión de Javier Milei . La bonaerense fue una de las principales armadoras del armado con el que el riojano quiso llegar a la conducción del PJ, plan que se truncó cuando Cristina Fernández de Kirchner lanzó su candidatura y puso bajo su ala a los principales partidos provinciales . Aquella lista se llamó Federales. Por eso el ruido que provocan las aspiraciones del Gitano, cuando un sector del peronismo busca representar a las provincias y no responde a la conducción de ningún referente.

“Yo quisiera ser candidato a Presidente, pero por respeto a todos los compañeros te digo que a mí me gusta Kicillof, también me gustan (Sergio) Massa y (Sergio) Uñac”, dijo Quintela en una entrevista que el diario La Nación publicó a comienzos de semana.

En paralelo, en el peronismo que conduce en su provincia se motorizaron mensajes que alimentan la candidatura del gobernador. “El 2027 no se espera. Se construye”, señalan desde el norte con la intención de volver a ubicar al mandatario en la pelea nacional.

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En campaña, Quintela dijo que iba a renunciar si Milei ganaba las elecciones. No lo hizo, pero sintió el rigor del recorte nacional sobre su provincia, a la que la Casa Rosada dejó de enviarle el punto extra de la coparticipación que recibía de hecho como compensación a los fondos que se perdieron con la ley de reparto sancionada en 1988.

Opositor desde el minuto cero y parte del grupo de gobernadores peronistas que viene parándose de manos antes el gobierno libertario, Quintela recorre el país y recibe a su provincia a peronistas de todos los sectores. Desde esa legitimidad, se posiciona.

El rol de Victoria Tolosa Paz

La presencia de Tolosa Paz en la construcción política de Quintela es tal que en La Rioja algunos medios llegaron a plantear que la diputada podría ser la indicada para acompañar al gobernador en una eventual fórmula presidencial.

La última ministra de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández es una de las impulsoras del encuentro que este viernes se propone celebrar el Día del Trabajador y empezar a discutir un nuevo programa de gobierno.

Junto a ella, la organización del acto estuvo a cargo de Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Emir Félix y el intendente de Pilar, Federico Achaval.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vtolosapaz/status/2048794299345539340&partner=&hide_thread=false El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos perjudicando la vida de millones de argentinos.



Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la… pic.twitter.com/OtPHdr1it3 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 27, 2026

A Quintela lo llamaron para avisarle que no lo invitarían, como también llamaron a otros presidenciables del espacio, como Kicillof, Sergio Uñac, Sergio Massa y hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner. La idea es debatir sin levantar a nadie ni tomar partido ante una eventual discusión interna.

El futuro del PJ

Además de la marcha de la CGT que copó las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la previa al acto en Parque Norte también se reunió el Consejo Nacional del Partido Justicialista, dando un primer paso hacia la organización de cara a la discusión 2027.

Encabezado por los vicepresidentes a cargo del partido, el PJ convocó a un congreso nacional que se reunirá el 19 de mayo para cumplir con algunas formalidades legales, pero que también empezará a definir la política de alianzas del peronismo.

En gateras, la discusión interna queda abierta a una definición que dependerá de los cambios en el sistema electoral que se discute en el Congreso y las posibilidades de organizar una interna amplia como la que propuso Uñac semanas atrás.