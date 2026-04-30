LA PROTESTA

La CGT marchó contra el gobierno de Milei y amagó con un paro en una plaza que no acompañó

Ni Axel Kicillof ni Máximo Kirchner fueron al acto por el Día del Trabajador. La convocatoria tuvo huecos notorios y la gente empezó a irse antes del cierre.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
La covocatoria de la CGT no llenó la Plaza de Mayo&nbsp;

La covocatoria de la CGT no llenó la Plaza de Mayo 

La CGT cerró su acto por el Día del Trabajador con fuertes advertencias al gobierno de Javier Milei, pero sin convocar a un paro general pese a la presión interna. La plaza no estuvo a la altura de la convocatoria: hubo huecos notorios, columnas raleadas y la gente comenzó a retirarse antes de que terminaran los discursos.

Notas Relacionadas
Cristian Jerónimo encabezó un encuentro con sindicalistas en Córdoba 
Discusión 2027

La CGT se mete en Córdoba para rearmarse desde el interior con un mensaje para Llaryora

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

La presión por un nuevo paro viene creciendo y se escuchó fuerte esta tarde. El líder camionero Pablo Moyano fue uno de los más explícitos antes del acto: "Hay un debate interno y la gran mayoría está pidiendo un paro", dijo. Jorge Sola, uno de los tres cotitulares de la central, fue en la misma dirección desde el escenario: "Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte". Pero la convocatoria concreta no llegó.

Discursos encendidos y pulseada por el paro

La imagen de la plaza contrastó con el tono encendido de los discursos. Por Diagonal Sur, una de las principales vías de acceso, las columnas llegaron raleadas. Los gremios combativos que cuestionan la conducción cegetista, como la UOM, se mantuvieron al margen de la convocatoria. Tampoco movilizaron las dos CTA ni la izquierda. La plaza se vació rápido: cuando el acto todavía no había terminado, la gente ya se retiraba por Defensa, Avenida de Mayo y las calles laterales.

Las ausencias políticas también fueron notorias. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, que esta semana asumió la presidencia del PJ bonaerense, no fue al acto: mandó una columna del Movimiento Derecho al Futuro. Máximo Kirchner tampoco estuvo presente; La Cámpora marchó por Diagonal Norte con una bandera al frente, pero sin su conductor.

"Se terminó la paciencia"

Desde el escenario, los tres secretarios generales subieron el tono al máximo. Octavio Argüello abrió: "Se terminó la paciencia, señor presidente. Desde la CGT se va a profundizar el reclamo y la lucha". Cristian Jerónimo reivindicó la trayectoria de la central ante sus críticos: "A los que nos dicen que pidamos paro general, no existen. A los 15 días del gobierno de Milei ya estábamos en la calle". Y Jorge Sola sumó: "Hemos hecho 15 marchas y cuatro paros generales. Es nuestra responsabilidad representar la voz de los trabajadores".

05 MARCHA CGT PLAZA

La tensión con los sectores más combativos se coló igual en la plaza. El dirigente piquetero Eduardo Belliboni estuvo presente y desde adentro reclamó una medida de fuerza más contundente. Al salir, Jerónimo lo ninguneó sin nombrarlo: "Eran cinco impresentables encabezados por Belliboni los que gritaban por un paro. Más allá de eso, el acto salió bien".

La propia lectura de Jerónimo sobre la jornada fue a contramano de lo que mostró la plaza. "La conclusión es que fue muy positiva, fue exitosa. Dijimos que iba a ser contundente y así lo fue", sostuvo el cotitular cegetista al retirarse. "Hoy la plaza mostró que el pueblo trabajador no está dispuesto a ceder ni rendirse", agregó.

Revés judicial e interna al día

La CGT llegó al acto golpeada en su estrategia judicial. Cuando fijó la fecha de la movilización, a principios de abril, estaba vigente la cautelar que frenaba el núcleo de la reforma laboral. Pero la Cámara de Apelaciones del Trabajo revirtió esa medida y la ley quedó otra vez vigente. El escenario cambió y la central salió a la calle con menos respaldo jurídico del que esperaba.

MARCHA CGT 03

El acto tuvo como eje simbólico el homenaje al papa Francisco, a un año de su muerte. Su imagen se repitió en las pantallas gigantes instaladas frente a Casa Rosada, mezclada con las banderas sindicales. Dos curas villeros compartieron una oración en reivindicación de su legado. El documento leído desde el escenario, titulado "El trabajo es con derechos o es esclavo", advirtió que el gobierno "pone en riesgo la paz social" y acusó a la administración de Milei de favorecer "a un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa".

Sin embargo, incluso sobre el paro, no todo fueron voces a favor de acelerar. Sergio Plaini, secretario general de Canillitas e integrante de la conducción cegetista, puso límites: "Estoy convencido de que el paro está madurando, pero hay que tener en cuenta que cada vez que hacés una medida de fuerza los trabajadores pierden presentismo y se exponen al riesgo de que los echen".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SergioOPalazzo/status/2049947581292110244?s=20&partner=&hide_thread=false

El sector que más presiona por un paro no estuvo hoy en Plaza de Mayo. El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), el espacio que agrupa a los gremios más combativos y que conduce Abel Furlán de la UOM, realiza mañana su propio plenario en Pilar con más de 1.600 delegados. Desde ahí seguirá apretando a la conducción cegetista para que convoque la medida de fuerza que por ahora no llega.

Temas
Notas Relacionadas
Octavio Argüello, Secretario General de la CGT.
LA PROTESTA

Argüello, secretario general de la CGT: "Hay que decirle basta a este gobierno corrupto y explotador"

El jefe de Gabinete se presenta en Diputados en medio de la causa judicial en la que se lo investiga por compras de departamentos y viajes al exterior.
Marcha de la CGT contra la reforma laboral y por el Día del Trabajador. Foto: NA.
LA PROTESTA

Las mejores fotos de la marcha de la CGT contra la reforma laboral

Las columnas de la CGT copan el centro porteño desde el mediodía y la Plaza de Mayo está colmada de banderas.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El peronismo federal traza su rumbo en Parque Norte: la macro no se toca, horizontalidad y deskirchnerización.
ACTO POR EL DIA DEL TRABAJADOR

El peronismo federal traza su rumbo en Parque Norte: la macro no se toca, horizontalidad y deskirchnerización

Por  Gabriela Pepe
El senador Marcelo Lewandowski será el representante más importante del peronismo de Santa Fe en el encuentro de Parque Norte.
DISCUSIÓN 2027

Lewandowski va a Parque Norte y pone sus fichas en la apuesta del peronismo federal

Por  Agustín Vissio
CFK y el Partido Justicialista.
RECUENTO DE TROPAS

El peronismo y La Jefa: más de la mitad de los PJ de las provincias ya no responde a CFK

Por  César Pucheta
Coparticipación federal: los gobernadores perdieron 1,3 billones de pesos en los primeros cuatro meses del año
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Coparticipación federal: los gobernadores perdieron 1,3 billones de pesos en los primeros cuatro meses del año

Por  Letra P | Periodismo Político