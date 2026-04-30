CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Coparticipación federal: los gobernadores perdieron 1,3 billones de pesos en los primeros cuatro meses del año

Las transferencias automáticas cayeron por cuarto mes al hilo: en abril fue de -3,3% interanual. El primer cuatrimestre cierra con una baja del 5,7%.

Por Letra P | Periodismo Político
Coparticipación federal: los gobernadores perdieron 1,3 billones de pesos en los primeros cuatro meses del año

Coparticipación federal: los gobernadores perdieron 1,3 billones de pesos en los primeros cuatro meses del año

Las transferencias automáticas de recursos de la coparticipación federal distribuidas al consolidado de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires totalizaron $5,58 billones en abril, lo que implica en términos reales un descenso interanual del 3,3%. El primer cuatrimestre cerró así para los gobernadores con una baja del 5,7%, lo que significa una pérdida de 1,3 billones de pesos.

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Las cifras de la coparticipación federal

Según el estudio sobre datos oficiales de la consultora Politikon Chaco, los envíos por coparticipación federal de impuestos alcanzaron los $ 5.075.747 millones (91% del total) y exhibieron una caída real del -3,8% interanual, desempeño explicado, principalmente, por nueva merma del IVA (-3,3% i.a) acompañado por un descenso de Ganancias (-2,5%) y retrocesos en los impuestos Internos (-20,7% i.a) y los Otros Coparticipados (-42,3% i.a).

04_Transferencias Automáticas - Abril 2026

Por su parte, el conjunto de leyes y regímenes especiales totalizaron envíos por $ 239.352 millones (4% del total) y mostraron un incremento real del 7,9% interanual, variación positiva apoyada, nuevamente, en los incrementos registrados en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+23,5%) y en el Monotributo (+77,3%), que más que compensaron las bajas en Bienes Personales (-15,7%), en el IVA de la Seguridad Social (-3,3%) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-100,0%).

Finalmente, los recursos por compensación del consenso fiscal cambiaron de tendencia: fueron por un total de $ 269.434 millones (5% del total) y exhibieron una caída del 2,7% real i.a.

El primer cuatrimestre, para atrás

Con este resultado, el primer cuatrimestre del año cerró con transferencias automáticas a las 24 jurisdicciones subnacionales por $ 21,9 billones, cayendo 5,7% respecto a igual período de 2025. Además, también quedan por debajo de igual período de 2023 (-12,8%), 2022 (-14,1%) y 2021 (-11,4%), y solo por encima de 2024 (+7,7%).

En este marco, la coparticipación federal cae 7,3%; Leyes Especiales +11,3% y Compensación del Consenso Fiscal +15,3%; por ende, estos dos últimos componentes contuvieron parcialmente la importante baja en la coparticipación.

Esta caída acumulada, medida a precios actuales, equivale a una pérdida de $ 1.394.527 millones ($ 1,39 billones) para las provincias en los primeros cuatro meses del año.

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