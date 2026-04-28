La Pampa abre la puerta para que capitales de China ocupen el otro lado del mostrador del negocio frigorífico

La Pampa le abrió otra puerta a capitales de China. Una empresa con referencia en el gigante asiático producirá ahora en el frigorífico Bernasconi , que está paralizado hace cinco meses, a partir de la habilitación formal otorgada por el gobierno de Sergio Ziliotto .

La jugada permitirá que China esté en los dos lados del mostrador, ya que es lógicamente uno de los puntos de destino más habitual de las exportaciones de La Pampa, como de toda la Argentina. Capitales con origen en ese país ya participan en la provincia de otros sectores de la economía, como la energía.

Metatech S.A. , la firma que desembarca en el negocio de la carne, se mete en una industria que atraviesa una crisis en distintas dimensiones, choque de intereses en el mercado y pujas políticas y provinciales que especialmente en la Patagonia generan diversas batallas de la guerra del asado .

La salida del frigorífico Bernasconi de HV S.A. dejó al gobierno provincial involucrado en la historia, porque la empresa le había comprado la planta a La Pampa en 2020, después de un tiempo de explotarla en alquiler. Fue un arreglo por más de $400 millones, a pagar en diez años.

La crisis hizo desbarrancar a la firma a fines del año pasado. Se paralizó la faena y el conflicto laboral apareció a la vuelta de la esquina: con salarios impagos, estalló el vínculo y 110 trabajadores quedaron en medio de esos tires y aflojes.

bernasconi Empresas de China pusieron el ojo en la industria de la carne y el gigante asiático se posiciona ahora de los dos lados del mostrador.

Antes aparecieron en masa los cheques rechazados y las deudas multimillonarias con proveedores. Una de las razones que explicó la firma fue la caída de exportaciones. Leonardo Vigna, de la familia propietaria, dijo que el intercambio no le convenía al sector.

Una situación parecida, como contó Letra P, atraviesa el Frigorífico Pico, instalado en el norte provincial por la familia Lowenstein, creadora de las hamburguesas Paty. El grupo propietario ya dijo que abandonará el negocio y que espera compradores, que por ahora no aparecen. Ya se produjeron 200 despidos y hay otras 250 fuentes laborales en riesgo.

La empresa china no indemnizará

En el caso de Bernasconi, una de las aclaraciones en esta hora es que la empresa china que accede a la planta no se hará cargo de las indemnizaciones.

El frigorífico es para Bernasconi su fuente laboral de mayor importancia. La construcción de esa planta modificó el panorama económico e industrial de ese punto de la provincia.

rauschenberger ziliotto El gobernador Ziliotto junto al joven intendente de Bernasconi, Pablo Germán Rauschenberger.

La localidad del sur pampeano es un pueblo rural, con unos 3.000 habitantes. Fue la primera población civil de La Pampa, fundada en 1888. Está ubicada sobre la Ruta 35 Sur, entre Santa Rosa y Bahía Blanca.

La gobierna el peronismo, después del batacazo que en 2023 dio el ahora intendente Pablo Germán Rauschenberger, joven promesa dirigencial del PJ. Tiene 30 años y es sobrino del diputado Ariel Rauschenberger, oriundo de esa localidad.

La habilitación de Sergio Ziliotto

La decisión para que Metatech S.A. se haga cargo de la operación del frigorífico apareció formalmente el último 21 de abril, con intervención del Ministerio de la Producción, a cargo de Fernanda González. La disposición 435 del gobierno de Ziliotto señala que será un arrendamiento para faenar, despostar y empacar bovinos en la planta que es propiedad de HV, que está en concurso preventivo.

carnes pampeanas ministra gonzález El gobernador Ziliotto y su ministra de Producción Fernanda González, en una visita al frigorífico Carnes Pampeana: la industria es clave para La Pampa.

Será el primer paso que una firma de China dará del otro lado del mostrador, porque hasta ahora era, desde ya, uno de los mercados predilectos para la carne pampeana.

Entre 2020 y 2024, casi el 50% de las exportaciones pampeanas fueron a China. En su momento, el gobierno provincial organizó una misión comercial en la que participaron el Frigorífico Pico, Pilotti, Carnes Pampeanas y SAIEP (La Anónima).

El origen de la firma china

Originalmente Metatech fue creada en 2020, en la Ciudad de Buenos Aires, como una sociedad tecnológica, con presencia china desde su propia constitución, con Jorge Yu y Lin Lianghui como socios.

Al año siguiente modificó sus autoridades. Consta en el Boletín Oficial nacional la renuncia de Jorge Yu y Lin Lianghui y la designación de Chih Hung Chen como presidente y Yi Ting Wei como director suplente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2040795773940408632&partner=&hide_thread=false El país asiático bloqueó compras a un frigorífico por encontrar un antibiótico prohibido



La salida de 500 veterinarios debilitó controles. Más casos críticos



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Francisco Aristi pic.twitter.com/lD2xRkC2IY — LETRA P (@Letra_P) April 5, 2026

El paso que da la empresa Metatech la ubica como explotadora de la planta, no como compradora. Por eso el Ejecutivo provincial, al habilitar la operación, deja un paraguas abierto en relación a los resultados del concurso preventivo.

Otras experiencias, más allá de la Patagonia

En otros puntos del país hay casos de capitales chinos en frigoríficos, aunque también hay más anuncios y contactos que experiencias concretas. En algunos casos, compras fallidas.

China es el principal destino en volumen de las exportaciones de carne vacuna argentina, según las cifras del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) de marzo de este año.

La inversión más relevante en ese sentido tiene sus años. Ya en 2016 apareció la jugada del grupo Heilongjiang Foresun Agriculture Group, a través de Black Bamboo Enterprises. Tomó control de la planta de Hughes, Santa Fe, y acordó la adquisición de otros activos de Marfrig en Argentina por unos U$S 75 millones.

Se instaló en la planta de Vivoratá (Buenos Aires), el frigorífico Estancias del Sur (Córdoba) y un feedlot en Monte Ralo. Parecía una ofensiva explícita del grupo, pero con el correr de los años hubo desinversión en el sector.

También fue una experiencia fallida la de La Muralla China, en Riachuelo, Corrientes.