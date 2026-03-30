La Pampa: el peronismo mira al PRO y la UCR para salir del pantano petrolero de Medanito

El intendente Leonel Monsalve, durante su exposición en la Legislatura de La Pampa: soportó los cruces a su anteproyecto.

"No digan pavadas", pidió Daniel Lovera, jefe del bloque del PJ de La Pampa, al intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve. FOTO: El Diario de La Pampa.

Un peronismo unificado comenzará esta semana en la Legislatura de La Pampa con una nueva fase de su ofensiva para conseguir los votos necesarios para sacar del pantano en que está metido el debate por el futuro del área petrolera Medanito , un negocio multimillonario.

El gobierno y el bloque oficialista meten presión para que se avale la idea de una transición de dos años, o menos, en manos de la empresa estatal Pampetrol , hasta que se pueda reorganizar un llamado licitatorio, después de que quedara desierta la convocatoria realizada el mes pasado.

En la vereda de enfrente ahora aparecen el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve , y el bloque ultraopositor de Comunidad Organizada. Esos sectores sugieren la posibilidad de que Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) se quede otro tiempo con la explotación del área, pese a que ya no hay prórrogas posibles que faciliten esa continuidad.

Colonia 25 de Mayo es la ciudad petrolera por excelencia en La Pampa y es el territorio donde la situación de Medanito tiene mayor impacto. Pero además, la región es una zona clave para la provincia: si bien es un yacimiento maduro, de allí proviene el 34% del crudo pampeano y surgen el 10% de los ingresos fiscales.

Hay 200 pozos activos. Pampetrol es socia de PCR en un 20%. El 19 de junio vence esa concesión y todavía es un misterio cuál será el destino del área, que es lo que tiene que definir la Legislatura. El gobierno de Sergio Ziliotto , en acuerdo con el ala ultravernista, diseñó un esquema para que la firma de capitales estatales comande una transición de dos años.

Petroquímica Comodoro Rivadavia tiene a cargo la explotación de Medanito hasta el 19 de junio. Todavía no está definido qué pasará desde ese día.

La propuesta, que no tiene consenso en otras fuerzas, requiere de dos tercios de los votos. El PJ tiene 15 bancas y hay otras 15 de los partidos opositores. El peronismo aspira a conseguir algunas manos alzadas en el radicalismo y/o el PRO, que por ahora guardan bajo siete llaves su posicionamiento.

Grietas y nuevos cruces en la Legislatura de La Pampa

“Que ahora no nos vengan a tirar la pelota a nosotros”, dijo la jefa del bloque del PRO, María Laura Trapaglia. El silencio del radicalismo, en esta hora, está en el centro de la escena.

El jefe de bloque boinablanca, Poli Altolaguirre, encabeza una estrategia ultraopositora con vistas a las elecciones de 2027, para las que quiere armar un gran rejunte antiperonista. Dentro del bloque, Javier Torroba y sus soldados ya le mostraron los dientes el año pasado.

monsalve en diputados La discusión legislativa por Medanito: el peronismo tiene 15 votos asegurados para avalar el proyecto oficialista, pero tiene que conseguir dos tercios.

Es que la discusión anterior por este mismo tema, la convocatoria a la licitación finalmente frustrada, partió a todos los bloques y dejó a la luz grietas en el PJ, en la UCR y en el PRO.

Esta semana se retomarán las picantes reuniones de las comisiones de Asuntos Agrarios y de Hacienda y Presupuesto. La batuta general la maneja Daniel Lovera, nuevo jefe de la bancada del PJ. Sin medias tintas, la semana pasada cruzó feo a Monsalve durante su intervención: le pidió que “no diga pavadas” y lo trató de “opinólogo rentado”.

Energía, lobby y ambiente

El intendente veinticinqueño no la pasó bien en su desembarco en la Legislatura, donde tuvo que aclarar que no es lobbysta de PCR, porque el anteproyecto que agita tiene algunos puntos que parecen hechos a medida de la empresa.

Monsalve pretende que se borre de un plumazo el artículo que demanda requisitos ambientales a las empresas que participen de una licitación. PCR no pasó esa vara. Su teoría es que “no se trata de evadir la ley ni de eludir controles”, pero en la práctica significaría eliminar un artículo puntual de la normativa que exige un “libre deuda ambiental”.

De hecho, PCR pretendió anotarse en la licitación que venció en febrero, pero la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático a cargo de Vanina Basso le impidió dar ese paso porque estaba floja de papeles.

monsalve en diputados 2 El intendente Leonel Monsalve, durante su exposición en la Legislatura de La Pampa: soportó los cruces a su anteproyecto.

La propuesta opositora también compara su iniciativa con licitaciones de Neuquén, Mendoza o Río Negro. El gobierno de Ziliotto rechaza esos mecanismos y dice que además de ser excesivamente favorables a las empresas, son prórrogas inconsultas que se determinan por decreto, sin ninguna intervención legislativa.

Los vaivenes del intendente y del PJ

El veinticinqueño llegó a la intendencia con la camiseta de Juntos por el Cambio, pero coqueteó el año pasado con el peronismo y ahora luce orgulloso aceitados vínculos con el poder libertario.

Además, Monsalve tiene un enfrentamiento directo con la diputada peronista Noelia Sosa, también de 25 de Mayo. La legisladora tuvo un comportamiento errático en el tema: llegó a denunciar al propio gobierno peronista ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, aunque ahora, en el nuevo contexto político del PJ, luce alineada con su bloque.

En las últimas semanas, al anteproyecto de Monsalve le apareció el relativo apoyo del espacio tiernista. El diputado Maximiliano Aliaga y la diputada Sandra Fonseca también ven con buenos ojos una nueva prórroga de PCR, con tal de no darle más poder a Pampetrol.

Los gremios toman distancia

La posibilidad de una continuidad de PCR no aparece en más radares, a ninguna otra fuerza política se le ocurre que haya plafón para semejante movida. Sí están en debate otros puntos sugeridos por esa iniciativa, como una disminución de las regalías exigidas, para que la oferta seduzca un poco más a las empresa, y una reducción del bono de ingreso sugerido, para bajarlo de 50 a 15 millones de dólares.

marcelo ruccis El sindicalista Marcelo Rucci estuvo jugado a favor del intendente de 25 de Mayo durante todo el proceso, pero ahora tomó distancia.

Así como le aparecen respaldos transitorios, Monsalve pierde otros apoyos a partir de sus vaivenes: el secretario general del Sindicato del Petróleo, Marcelo Rucci, que parecía un aliado de fierro, tomó distancia y dijo que esta vez no se va a meter en las discusiones, aunque reclamó que se garantice la continuidad de los 400 empleos.

Pampetrol justamente se propone intervenir para que subsistan esos puestos de trabajo, con la idea una operatividad mínima hasta que se convoque a una nueva licitación.