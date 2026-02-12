LA GUERRA DEL PETRÓLEO

La Pampa: el oficialismo propone que Pampetrol se haga cargo de El Medanito por dos años

El gobierno de Sergio Ziliotto envió el proyecto tras la licitación fallida. Prevé un régimen transitorio por 24 meses para sostener producción y empleo.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobierno de Sergio Ziliotto envió a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto para que Pampetrol asuma durante dos años la operación del área El Medanito. La iniciativa del oficialismo planteó un régimen excepcional desde el 19 de junio de 2026, tras la licitación pública que quedó desierta por falta de ofertas.

La propuesta del Poder Ejecutivo incluyó aportes del bloque del Frente Justicialista Pampeano, busca garantizar la continuidad productiva ante la inestabilidad del sector hidrocarburífero y el vencimiento del contrato vigente para la explotación del área ubicada en el norte de la Patagonia.

El texto estableció un esquema transitorio por 24 meses, sin prórroga automática, y con control legislativo.

La licitación desierta en La Pampa

En los fundamentos, el Ejecutivo explica que el proceso licitatorio se desarrolló en un escenario nacional marcado por la reconfiguración de la política energética. En ese marco desliza una crítica a la Casa Rosada al señalar que concentró su estrategia en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta, con foco en infraestructura y exportaciones.

En ese contexto, sostuvo que no existieron políticas específicas para estimular áreas convencionales maduras como El Medanito. La ausencia de incentivos, sumada a precios internacionales inciertos y restricciones financieras, operó como barrera de entrada para potenciales oferentes.

toso ziliotto
El gobernador Sergio Ziliotto junto al secretario de Energ&iacute;a Mat&iacute;as Toso, que tambi&eacute;n jug&oacute; fuerte en el proceso Medanito.

El gobernador Sergio Ziliotto junto al secretario de Energía Matías Toso, que también jugó fuerte en el proceso Medanito.

En los fundamentos del proyecto también se repasan medidas adoptadas por otras provincias para sostener yacimientos maduros. Entre ellas mencionó reducciones de regalías, alivios en Ingresos Brutos y esquemas diferenciales atados a planes de inversión y recuperación terciaria.

Régimen de transición y rol de Pampetrol

El proyecto propone que Pampetrol, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, asuma la operación y mantenimiento del área con el objetivo de preservar la producción y evitar el deterioro de instalaciones. Además, fija como principio rector la defensa de la fuente laboral pampeana en los términos de la Ley Provincial 2675.

Según el texto que ahora debe discutir la Legislatura provincial, la empresa deberá abonar el 15% de regalías y ejecutar un plan de inversiones limitado a garantizar la continuidad operativa mínima. El texto indica que las erogaciones estarán orientadas a mitigar el declino natural y cumplir obligaciones ambientales vigentes.

Asimismo, habilita la celebración de contratos de asociación, servicios o uniones transitorias, con prioridad para firmas radicadas en La Pampa. También autoriza el acceso a financiamiento exclusivamente destinado a capital de trabajo.

El régimen transitorio busca, según se argumentó, ordenar el proceso hasta que la Cámara de Diputados defina un esquema concesional definitivo. De este modo, el oficialismo intenta asegurar estabilidad productiva y previsibilidad institucional en un escenario energético desafiante.

