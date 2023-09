Román Escobedo, de Franja Morada de La Pampa: "Patricia Bullrich atacó a la Universidad pública. No representa un solo valor del radicalismo".

Patricia Bullrich tiene a Martín Ardohain como candidato a diputado nacional en La Pampa: tiene la banca garantizada porque Milei no pudo presentar postulantes.

La Franja Morada de La Pampa salió con los tapones de punta contra Patricia Bullrich: llamaron a no votarla como candidata presidencial.

Patricia Bullrich no es profeta en La Pampa : el desbande que se huele en otros puntos del país quedó muy al desnudo en la provincia donde el peronismo gobierna invicto desde el regreso de la democracia. A las habas que se cuecen en silencio y a las operaciones que se sacuden bajo la alfombra, se suman en el territorio concretas manifestaciones de rebelión contra el voto a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio .

La coalición opositora se dobla y se rompe, sobre todo, porque sectores del radicalismo no se tragan el sapo y no están para nada dispuestos a subirse a la Patoneta. Como a la vuelta del 22O asoma la posibilidad de una segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa hay actores de la oposición que empiezan a coquetear con el peronismo, no tan a disgusto con la idea de un gobierno de “unidad nacional” que pregona el aspirante oficialista.