La Libertad Avanza logró su objetivo: con la guerra de las tasas, amontonó al PRO, el peronismo y la UCR

La ofensiva de La Libertad Avanza contra las tasas municipales bonaerenses chocó con una resistencia total en las intendencias y concejos deliberantes de la provincia, pero consiguió lo que parece haber sido su principal objetivo político: unificar al peronismo , la UCR , el PRO y hasta el vecinalismo en una defensa de estos tributos a los que el mileísmo emparenta con la casta.

El tema se instaló en el corazón de la discusión bonaerense la semana pasada y este lunes generó un nuevo frente entre La Libertad Avanza y el gobierno de Axel Kicillof . El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , salió a responder la ofensiva libertaria y la calificó de "operación de distracción", mientras intendentes de todo el arco político se sumaron al rechazo con una unanimidad que, paradójicamente, ilustra el éxito político de la jugada libertaria.

Los municipios bonaerenses no pueden cobrar impuestos —esa potestad es nacional y provincial— pero sí tasas, que en teoría son pagos a cambio de un servicio concreto: recolección de residuos, mantenimiento de caminos rurales, control sanitario. El problema es que con los años muchas perdieron su contraprestación real y se convirtieron en recaudación encubierta. Para los intendentes, son el principal recurso propio con el que financian servicios que otros niveles del Estado dejaron de prestar. Y a ese esquema es al que apunta LLA.

La movida la coordina Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense. Bajo el lema "la libertad avanza, las tasas retroceden", la tropa libertaria en los concejos deliberantes anunció la presentación conjunta de 138 proyectos de eliminación y 120 de reducción de tasas en 116 municipios de todo el territorio provincial. El Gobierno nacional acompañó el operativo con un portal oficial que publica los tributos que cada distrito cobra y habilita a los vecinos a denunciar los que consideren excesivos.

El brief de la campaña libertaria incluye casos que apuntan a instalar el concepto de tasa "sin sentido": en Morón, una "tasa COVID" creada durante la pandemia que los vecinos siguen pagando cinco años después; en Carlos Tejedor, un tributo por el movimiento de ganado que recaudó alrededor de 600 millones de pesos en 2025, con un costo operativo que no llega al 10% de lo recaudado; en Cañuelas, una tasa por desinfección mensual de taxis y remises que el municipio cobra sin contar con el equipamiento para prestar el servicio.

Movida en los concejos deliberantes

El problema para LLA es matemático. En la gran mayoría de los concejos deliberantes bonaerenses, el espacio libertario no tiene mayoría ni los votos para aprobar sus proyectos. La ofensiva nació sin chances reales de prosperar en los municipios. Por eso, el objetivo central parece haber sido instalar una batalla cultural en el territorio, forzar a intendentes y concejales de todos los partidos a salir a defender tributos que generan rechazo en vecinos y sectores productivos. Algo que ocurrió en las últimas horas.

Este lunes, Bianco dedicó buena parte de su conferencia a responder la ofensiva. Y eligió el terreno fiscal para desactivar el argumento libertario: según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, las tasas municipales representan apenas el 0,7% de la carga impositiva del sector agropecuario, mientras que el 93,6% corresponde a tributos nacionales. Para Bianco, la movida de Pareja es una "operación de distracción" que corre el foco del verdadero peso fiscal que ejerce el Gobierno de Javier Milei".

Rechazo en los intendentes

Pero la respuesta no quedó solo en la Provincia. Intendentes de todo el arco político salieron a rechazar la iniciativa con una contundencia que, paradójicamente, le da la razón a la estrategia libertaria. El intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, fue tajante: "Entiendo que los 135 municipios van a rechazar este disparate". Y fue más lejos: "Que eliminen las retenciones y el impuesto al cheque", disparó, desplazando el foco hacia la carga impositiva nacional.

El radical Franco Flexas, intendente de General Viamonte, apuntó al desconocimiento que exhibe la ofensiva. "Son dirigentes que están en la Capital Federal y no saben lo que es un municipio", dijo, y advirtió que la iniciativa "mete en la misma bolsa" a distritos con realidades fiscales muy distintas. Su propuesta fue directa: "Eliminen la tasa municipal, pero que me devuelvan el 10% de retenciones que se llevan de General Viamonte".

¿Por qué en lugar de atacar a los municipios y las tasas municipales no arrancan por una reforma tributaria nacional y otra provincial? Los Municipios son el primer mostrador de reclamos y respuestas para los vecinos. En muchos casos hasta asumen funciones que no son propias…



En muchos casos hasta asumen funciones que no son propias… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 7, 2026

El diputado provincial radical Diego Garciarena completó el cuadro con una pregunta que sintetiza el malestar transversal: "¿Por qué en lugar de atacar a los municipios no arrancan por una reforma tributaria nacional?".

El PRO, también en contra

La grieta también asomó en los aliados. El PRO, socio de LLA en varios distritos, no acompañó la ofensiva en los concejos donde tiene representación. En Junín, uno de los distrito emblemáticos de los gobernados por el PRO, ya avisaron que no hay margen para dar pie a este debate. Cerca de la gestión que ahora lleva adelante Juan Fiorini cuentan que los propios concejales de La Libertad Avanza votaron a fin del año pasado a favor de la ordenanza fiscal municipal que incluía las mismas tasas que ahora impulsan eliminar.

No toda la resistencia fue unánime en su tono. Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero que ahora volverá a la Legislatura bonaerense -Karina Milei volteó la creación de la Agencia de Migraciones, que el dirigente iba a encabezar-, defendió la publicación del mapa de tasas como "una herramienta institucionalmente valiosa que fortalece la transparencia fiscal", y señaló que en su distrito los tributos venían reduciéndose por la modernización administrativa. Fue la voz más moderada dentro de un coro que, en su mayoría, rechazó la movida con dureza.

En ese marco, la jugada de Pareja parece haber cumplido su lógica. Con una presencia territorial aún débil en los concejos bonaerenses, LLA no necesita ganar las votaciones para instalar el tema: le alcanza con que sus adversarios queden asociados a la defensa de tasas que, en varios casos, no tienen contraprestación clara. El intendente de Chivilcoy lo señaló: "Quieren ponernos como los malos de la película".