La Libertad Avanza quiere eliminar o reducir más de 270 tasas y trámites en municipios bonaerenses

Enfocada en ganar Buenos Aires , la provincia bastión del peronismo, La Libertad Avanza presentará este viernes en simultáneo en todos los Concejos Deliberantes donde tiene representación, proyectos de reducción o eliminación de más de doscientas tasas y simplificación de trámites municipales que "no tienen contraprestación efectiva y financian estructuras comunales ineficientes".

Así lo expresa la iniciativa impulsada por el presidente del partido libertario en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja , que cuenta con el visto bueno de Javier Milei . Durante un acto de campaña en Junín antes de las elecciones provinciales de septiembre que ganó el peronismo, el Presidente fue taxativo: "Es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos".

El proyecto que se presentará en la primera sesión ordinaria de los 116 Concejos Deliberantes con representantes libertarios apunta a eliminar 138 tasas, reducir otras 120, simplificar 11 trámites y 6 recomendaciones. Buenos Aires, afirma, es la provincia con el promedio de tasas municipales más alto del país. Entre los ejemplos de municipios con "tasas insólitas" menciona la 'tasa COVID' creada en Morón durante la pandemia pero que se sigue cobrando; la tasa por movimiento de ganado en Carlos Tejedor con una recaudación de aproximadamente 600 millones, y la tasa por desinfexión de remises, taxis y combis en Cañuelas.

Desde LLA PBA sostienen que mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios en su mayoría gobernados "por el kirchnerismo", mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local. “Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”, afirmó Pareja.

El núcleo que sustenta la iniciativa tiene que ver con el impacto objetivo del cobro de tasas. Es decir, dónde recaen: "Lo sienten directamente las PyMEs, los productores agropecuarios, los comercios de barrio, los consumidores y, en consecuencia, el empleo privado. En un contexto económico delicado, cada punto adicional de tasa se traduce en menos margen para invertir, contratar o sostener precios competitivos", afirma el diputado.

Para ilustrar la magnitud del tema, el proyecto libertario detalla que en tasas aplicadas a hipermercados, municipios como Lanús (6%), Pilar (4,5%) o Quilmes (3,74%) encabezan los niveles más altos, seguidos por Bahía Blanca, Lomas de Zamora y Escobar (2,7%), Moreno (2,6%), La Plata (2,5%), La Matanza (2%) y Avellaneda (1,8%). En materia de tasa vial Pinamar llega a 3%, mientras que Moreno y Pilar aplican 2,5%, y distritos como Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y Lomas de Zamora se ubican en torno a 2%.

Reducción del gasto público vs. carga tributaria

La estrategia tiene como objetivo central simplificar cargas municipales, reducir o eliminar timbrados y aliviar tasas que impactan directamente en el comercio, la producción y el empleo local. El eje que ordena la iniciativa se traduce en menos burocracia, menos presión fiscal y más actividad económica en cada municipio bonaerense

"Mientras el gobierno nacional del Presidente Milei se esfuerza en impulsar una agenda de reducción del gasto público y baja de impuestos, numerosos municipios incrementan sus tasas, neutralizando el alivio fiscal que merecen los bonaerenses", sostiene el texto de presentación del proyecto. Con una estretagia clara de confrontación con lo que refieren como kirchnerismo, LLA denuncia que "mientras los discursos del gobierno provincial y ciertos municipios populistas aseguran que 'defienden al vecino', en realidad lo que hacen es exprimirlo con tasas cada vez más altas y sin sentido".



En ese escenario, el partideo de Pareja entiende que es el único espacio con "una agenda fiscal coherente en todos los niveles del Estado, capaz de funcionar como puente entre el modelo nacional y la gestión municipal, y como el defensor concreto del contribuyente frente a estructuras locales que sostienen la carga tributaria".