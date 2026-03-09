Legislatura porteña: una avalancha de proyectos calienta la pulseada entre PRO, LLA y el peronismo

La Legislatura porteña comenzó el año parlamentario con una avalancha de iniciativas que anticipan una pelea de alto voltaje político.

La Legislatura porteña comenzó el año con una avalancha de iniciativas. Durante la primera semana de actividad ingresaron 660 proyectos, un número que refleja un arranque de agenda intenso en un escenario dominado por macristas, peronistas y libertarios. Tras el primer filtro aparecen iniciativas simbólicas, pero también proyectos destinados a introducir cambios en la legislación porteña.

Mientras las declaraciones encabezaron el listado, el número de proyectos de ley quedó prácticamente en paridad, lo que anticipa que los principales bloques buscaron instalar desde el arranque agenda legislativa sustantiva y posicionamientos políticos.

A diferencia de la cuasiparidad del año pasado, este volumen de iniciativas aparece en un contexto de tensión política entre el PRO , La Libertad Avanza y el peronismo, que disputan influencia en una Legislatura donde el oficialismo ya no cuenta con la comodidad de etapas anteriores.

El fenómeno es habitual en el inicio de los años parlamentarios: muchos proyectos que habían perdido estado parlamentario vuelven a presentarse y se suman iniciativas impulsadas por legisladores que asumieron en el último recambio legislativo.

En la Ciudad que gobierna @jorgemacri el orden no se negocia y la ley se cumple, porque sin orden no hay progreso. Pero además en el PRO creemos que tampoco hay progreso sin calidad educativa y un sistema público de salud de excelencia. Por eso la inversión en Salud, Educación y… pic.twitter.com/oQNIl0Et9q

Así, el detalle del tipo de proyecto muestra tres dinámicas simultáneas. Se presentaron 228 declaraciones, en su mayoría vinculadas a reconocimientos institucionales o expresiones de interés legislativo. En paralelo, ingresaron 225 proyectos de ley orientados a modificar la legislación porteña, mientras que las resoluciones —generalmente asociadas a pedidos de informes o decisiones administrativas del cuerpo— fueron 207.

La paridad entre declaraciones y proyectos de ley sugiere que los bloques no sólo buscarían visibilidad política, sino también empezar a disputar la agenda del parlamento porteño desde las primeras semanas del año.

Qué proyectos impulsó cada bloque en la primera semana

Entre los proyectos de ley presentados aparecen iniciativas de los principales bloques del recinto. En Fuerza por Buenos Aires, la legisladora Claudia Neira presentó dos proyectos: uno para crear la Oficina de Presupuesto de la Legislatura como organismo desconcentrado dentro del parlamento y otro para conformar una mesa de trabajo sobre reforma tributaria porteña.

En el mismo bloque, María Bielli impulsó una iniciativa para modificar la Ley 2110 de Educación Sexual.

En La Libertad Avanza, la legisladora Pilar Ramírez presentó tres proyectos: una modificación de la Ley Básica de Salud (Ley 153), la adhesión de la Ciudad a la ley nacional de organizaciones criminales (Ley 27.786) y una iniciativa para modificar el artículo 91 del Código Contravencional porteño.

EL ORDEN NO SE NEGOCIA EN LA CIUDAD



Presentamos un paquete de proyectos prioritarios para que en la Ciudad se termine la joda de delincuentes y mafias.



Vinimos a representar a la gente de bien: la que labura, paga impuestos y está harta de bancar a los que viven al margen de la… — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) March 2, 2026

En el bloque Vamos por Más, el Poder Ejecutivo ingresó un proyecto firmado por el vicejefe de Gobierno para instituir el 25 de marzo como “Día del Niño por Nacer” en la Ciudad. A su vez, el legislador Sergio Siciliano presentó una iniciativa sobre regulación y prevención de la ciberludopatía infantojuvenil, mientras que Juan Facundo Del Gaiso propuso la creación de una mesa de trabajo para la reforma de la Constitución de la Ciudad.

La disputa por las comisiones, un telón de fondo

Aunque el volumen de iniciativas es el dato más visible de la primera semana, la actividad legislativa se desarrolla en medio de una reconfiguración del equilibrio político dentro de la Legislatura porteña. El PRO, fuerza que conduce el gobierno de la Ciudad, enfrenta un parlamento más fragmentado, con el peronismo como primera minoría y con La Libertad Avanza consolidada como actor relevante dentro del recinto.

La Ciudad es un caos.



¿Qué hacés @jorgemacri publicando videítos y agraviando, sin más sentido que la búsqueda miserable de la ventaja? ¿No ves que mientras agredís por las redes, hay problemas sin resolver en cada barrio?



Ocupate de los problemas de los vecinos y dejá el… — Claudia Neira (@NeiraClaudia) March 6, 2026

El cambio de clima político también se explica por la nueva relación de fuerzas del parlamento porteño. El oficialismo perdió margen propio y depende cada vez más de acuerdos circunstanciales para garantizar mayorías, mientras que libertarios y peronistas buscan ampliar su influencia en el funcionamiento del recinto.

Ese escenario explica en parte la intensidad del arranque legislativo. Los bloques buscan marcar agenda y posicionarse políticamente desde el inicio del año parlamentario.

En paralelo, se desarrollan las negociaciones para la conformación de las comisiones legislativas, un reparto de poder clave porque esos espacios ordenan el tratamiento de los proyectos a lo largo del año. El oficialismo intenta retener el control de las áreas estratégicas, mientras que la oposición presiona para ampliar su presencia en presidencias y vicepresidencias.

Entre las comisiones más codiciadas aparecen Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Justicia, Legislación General y Planeamiento Urbano, ámbitos que suelen concentrar los debates de mayor impacto institucional y político. Allí se jugará buena parte del equilibrio interno de una Legislatura que arranca el año con más competencia entre bloques y menos margen de maniobra para el oficialismo.