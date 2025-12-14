La doble vara de Toto Caputo: ataca una suba de tasas municipal, pero aumenta el recargo tarifario del gas

El ministro Toto Caputo tildó de "irresponsable" al intendente de Pilar, Federico Achával , por haber subido tasas municipales a supermercados de ese municipio. En paralelo, acumula seis subas seguidas en el recargo que pagan los usuarios del gas para costear el subsidio diferencial en zonas frías.

Subido a los cuestionamientos de la Cámara de Comercio y Servicios ( CAC ) y la Asociación de Supermercados Unidos ( ASU ), Caputo salió a atacar al jefe comunal de Pilar, calificándolo de “irresponsable” por autorizar una “tasa de protección ambiental” del 2% para los grandes comercios.

En su cuenta de X, el ministro remarcó que “mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas no van a aprender nunca y los suben como si nada”.

A contramano de esa crítica, desde junio el propio Caputo viene aplicando aumentos mensuales en la tasa específica sobre el valor del gas que pagan hogares, comercios e industrias para financiar el régimen de zona fría.

No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente. Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria.

En los últimos seis meses, el titular del Palacio de Hacienda llevó del 6,2% al 7,5% el recargo que deben facturar todas las distribuidoras. Y, según la letra chica del Presupuesto 2026 que Diputados comenzará a tratar en los próximos días, su intención es seguir elevando esa carga hasta superar el 11% .

El artículo 70 del proyecto ratifica que la nueva base mínima de la tasa queda fijada en 7,5%, a la vez que habilita a Economía a incrementarla hasta en un 50% cuando lo considere necesario.

Cómo nació y se amplió la zona fría

El régimen tarifario especial de zona fría nació para cubrir a unos 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, financiado con un recargo del 4,46% en las facturas de gas del resto del país. Pero en 2021, tras un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner y técnicos energéticos de La Cámpora, el gobierno de Alberto Fernández amplió los beneficios a otros 3,1 millones de usuarios residenciales. En ese momento, el recargo se elevó al 5,44% del precio del gas natural.

La expansión sumó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, al centro y sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, a Mendoza y a casi toda la provincia de San Luis. Desde entonces, la mitad de los usuarios del servicio de gas por redes pasó a recibir este subsidio específico, que se acumuló a los distintos mecanismos de compensación que el Estado mantiene sobre el precio del gas residencial.

Los beneficios incluyen descuentos que van del 30% sobre la factura final hasta el 50% para jubilados, titulares de AUH, pensiones, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

El plan para recortar subsidios al gas

Tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la gestión libertaria intentó dar marcha atrás con la ampliación aprobada en 2021 por medio de la ley Ómnibus. Pero la resistencia de gobernadores y legisladores de las provincias beneficiadas frenó ese avance.

Sin embargo, desde mediados de 2024 Caputo empezó a aplicar aumentos graduales en el recargo que financia el programa. En abril de este año la tasa ya se encontraba en 6%, y a partir de junio comenzó una escalada mensual: 6,2% en julio; 6,6% en agosto; 6,8% en septiembre; 7% en octubre; 7,2% en noviembre y 7,5% desde diciembre.

Según un informe de la consultora Economía y Energía, actualmente 4,2 millones de usuarios reciben los beneficios del régimen. El 72% reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Mendoza tiene una temperatura promedio similar a la nacional, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe la superan. En contraste, las provincias patagónicas —las destinatarias originales, con los climas más fríos del país— concentran hoy apenas el 17% de los usuarios alcanzados.

Consumo más alto y un régimen en tensión

El estudio de la consultora dirigida por Nicolás Arceo determinó que uno de los efectos no deseados de la ampliación es el incremento del consumo. Entre 2021 y 2024, el uso por hogar creció un 7% en las zonas incorporadas al régimen, a diferencia de lo que ocurrió en las provincias excluidas, donde la demanda por usuario cayó hasta un 9%.

El informe advirtió además que “por la creciente concentración de beneficiarios en provincias más favorecidas económicamente y la persistente falta de un enfoque sostenible del consumo de gas, el régimen de Zona Fría se encuentra en una encrucijada que exige una revisión profunda para garantizar que el beneficio sea justo y eficiente”.

Lo que viene: tijera en el Presupuesto 2026

Caputo dejó trascender que su objetivo es anular la ampliación de 2021 y volver al esquema original de 2002, que contemplaba subsidios únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Con ese fin, incorporó en el Presupuesto 2026 el artículo 72, que propone la derogación completa de la ley 27.637, la norma que sumó más de 3 millones de hogares al régimen especial.

Si avanza, esa decisión implicará que el costo del gas para los usuarios de la región centro y gran parte de la provincia de Buenos Aires aumente de manera sustancial, mientras se mantendrían los beneficios únicamente para las zonas históricamente frías.