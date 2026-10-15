La Libertad Avanza le tumbó a Javkin la habilitación de Uber y DiDi en Rosario

La Libertad Avanza le dio vuelta la cara a Pablo Javkin y frenó este jueves el proyecto para habilitar Uber , DiDi y otras aplicaciones de transporte en Rosario . El portazo libertario llega en plena negociación entre Maximiliano Pullaro y Javier Milei para 2027, con la ciudad como una de las piezas centrales del eventual acuerdo.

El oficialismo municipal tenía mayoría en la comisión de Servicios Públicos, pero necesitaba sumar un voto en la de Gobierno para conseguir despacho y llevar la iniciativa al recinto. Apostaba a conseguir el apoyo de, al menos, uno de los dos representantes libertarios. No hubo caso: la tribu mileísta votó en contra y el expediente quedó empantanado.

La propuesta buscaba modificar la ordenanza vigente para legalizar las plataformas, crear un registro y exigir licencia profesional, revisión técnica y seguros específicos a los conductores. También establecía una tarifa mínima equivalente al boleto de colectivo, dejaba afuera el transporte de pasajeros en motocicletas y habilitaba el cobro de nuevas tasas municipales en el servicio.

Estos últimos puntos concentraron buena parte del rechazo libertario. Juan Pedro Aleart planteó, además, que debía redactarse una ordenanza nueva y no modificar la existente, bajo el argumento de que las plataformas prestan un servicio entre privados.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck , había anticipado que el acuerdo venía complicado. En declaraciones a Telefe Rosario, contó que el Ejecutivo había decidido abrir el expediente para incorporar modificaciones, pero que los libertarios no acercaban propuestas concretas. "Nos plantearon cuestiones que son más de capricho", disparó la dirigente de Unidos , que también habló de "planteos infantiles".

Una ciudad moderna no niega el futuro: lo hace más seguro y le pone reglas claras



Acaba de ingresar al Concejo el mensaje del intendente para legalizar Uber, DiDi y las demás plataformas de movilidad que funcionan en Rosario.

Es el resultado de un trabajo que venimos haciendo… — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) October 1, 2026

Del otro lado, Aleart acusó al Ejecutivo de querer aprobar la normativa "de golpe y de prepo" en apenas 15 días. "Somos los primeros que queremos que esto se habilite. Pero no de esta forma, no con este proyecto socialista de Javkin", sostuvo.

Qué dijo Uber sobre el proyecto de Pablo Javkin

En medio de la discusión, Uber sorprendió al respaldar buena parte de la propuesta municipal. Su vocero, Juan Labaqui, aseguró este jueves en Radio 2 que el proyecto del Ejecutivo era "un paso en la dirección correcta". También destacó la posibilidad de que los taxis participen de la aplicación.

Sobre las tasas municipales, Labaqui sostuvo que existen antecedentes en otras ciudades y mencionó a Mendoza, donde funciona un fondo destinado a la movilidad. Para la compañía, la discusión pasa por el destino de los recursos, pero a priori el mecanismo no es visto como negativo.

Los mayores reparos aparecen, en cambio, con la imposición de una tarifa mínima. "Hay que ver cuánto, porque posiblemente haya gente que se quede afuera", advirtió Labaqui, quien puso el foco en garantizar precios accesibles para los usuarios.

La rosca Pullaro-Milei para 2027 tropieza en Rosario

Como contó Letra P, Pullaro y Milei exploran un acuerdo rumbo a 2027. Una de las alternativas contempla que La Libertad Avanza presente una candidatura de baja intensidad a gobernador, una fórmula que la Casa Rosada evalúa también en otras provincias.

Pero el capítulo más delicado está en Rosario. Allí se estudia desde una candidatura unificada a intendente hasta otras variantes menos extremas de acuerdo para evitar que la división del voto no peronista le abra las puertas del Palacio de los Leones al concejal de Ciudad Futura y aliado del PJ, Juan Monteverde.

#SemanaSantaFe El gobierno de Pullaro y LLA abrieron un canal de negociación directo hacia 2027



La premisa es clara: evitar que la división del voto no peronista le beneficie el escenario al PJ



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@pfornero pic.twitter.com/att6ebpmyP — LETRA P (@Letra_P) September 28, 2026

En ese camino, Pullaro ya dio algunas señales de acercamiento. Primero respaldó públicamente la suspensión de las PASO nacionales y, esta semana, movió para que el diputado José Núñez, de Provincias Unidas, acompañe el dictamen libertario sobre la Ley de Tierras.

Sin embargo, mientras las conversaciones suman gestos en el Congreso, la discusión municipal volvió a mostrar las dificultades del entendimiento. El rechazo libertario a la ordenanza de Javkin supone un traspié en una ciudad clave para el eventual pacto y deja abierta la pregunta de si será posible concretar la alquimia electoral que ambos espacios exploran.