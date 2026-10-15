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GOL EN CONTRA

Rosario Central: la trama secreta del festival fake que involucra a un dirigente del team Belloso

Ávido de ingresos, el gerente canalla recibió U$S 100 mil de seña de una productora de dudoso currículum y expuso al club que quiere ser sede del Mundial 2030.

Letra P | Alejo Diz
Por Alejo Diz
El estado de Rosario Central iba a ser alquilado por 200 mil dólares para el evento musical.

El estado de Rosario Central iba a ser alquilado por 200 mil dólares para el evento musical.

La necesidad de sumar dinero a la tesorería de Rosario Central llevó a un empleado del club a firmar un contrato de alquiler del estadio sin verificar la seriedad del cliente, lo que provocó una situación insólita con el anuncio de un show internacional que finalmente resultó ser falso.

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Letra P | Alejo Diz
Alejo Diz

El escándalo anticipa un litigio, dado que la dirigencia no le devolverá el anticipo a la productora que prometía montar el espectáculo.

Cien mil dólares para la firma

Hace un mes llegó al club un ofrecimiento para organizar en el Gigante de Arroyito el denominado Music Gol Festival. El show, a cargo de la productora Underdog Entertainment, estaba previsto para junio de 2027. La empresa carece de antecedentes en el rubro e incluso tenía una presencia mínima en redes sociales.

El gerente general de la entidad, Javier Solá, no consideró necesario verificar esos detalles. El club necesitaba los ingresos y exigió un anticipo de 100 mil dólares para cerrar el acuerdo, equivalente al 50% del alquiler.

Al momento de la firma, la productora depositó la seña, pero condicionó el acuerdo a que el club publicara en sus redes sociales el anuncio del recital y la grilla de artistas que incluía como propuesta principal a la banda originaria de California. Solá firmó el contrato y luego explicó lo sucedido a los medios.

El gerente elegido por Belloso

El gerente general del club es un empleado jerárquico de Central. Su llegada a la institución fue una decisión del presidente Gonzalo Belloso, quien en su paso por la Confederación Sudamericana de Fútbol conoció detalles del desempeño de Solá como gerente de Vélez. Su función principal es desarrollar el área de marketing y generar ingresos. Por eso, tenía facultades para formalizar un acuerdo de alquiler del estadio.

Si bien el contrato no alcanzaba cifras significativas para la institución, la posibilidad de reunir dólares resultó tentadora para Solá en un momento donde las finanzas aprietan frente a las exigencias para mantener al primer equipo y pagar el premio prometido por obtener la Supercopa Internacional.

La dirigencia del club se interiorizó de lo firmado por las repercusiones inmediatas que tuvo el anuncio en Instagram. Incluso el Banco Macro, vinculado al show como la entidad bancaria que financiaba la venta de entradas, debió desmentir lo informado por la institución rosarina.

La verificación en segunda instancia que falló

La productora intentó iniciar negociaciones con los artistas al presentar el contrato de alquiler del estadio como un respaldo para la propuesta. La firma del vínculo sin constatar la seriedad del cliente, un paso en falso provocado por la tentación de recibir 100 mil dólares, no fue el único. Un colaborador confió a Letra P un error de fondo en la negociación.

“Si esto lo hubiese leído Carolina (Cristinziano, vicepresidenta del club) no pasaba. Ella está a cargo de todos los contratos que firma el club con los jugadores y del departamento legal en general. Lo que no entiendo es cómo no se lo hicieron ver antes de firmar. Ese fue el principal error”, admitió la fuente.

Un contrato camino al juicio

Sorry, not us” (“Perdón, nosotros no”), publicaron en sus redes los propios Red Hot Chili Peppers a pocas horas de la publicación de Central. Una vez desmentido por los artistas el espectáculo anunciado en el Gigante, y ante las repercusiones del escándalo, la dirigencia canalla evalúa rescindir unilateralmente el contrato y anticipó que no devolvería la seña al empresario Gonzalo Entenza.

Como parte de la disputa legal que se inicia, el club exige a la productora los contratos que comprometen la presencia de los grupos anunciados: Red Hot Chili Peppers, The Human League y Happy Mondays. Por el momento, la venta de entradas quedó suspendida y la dirigencia no tomó aún una decisión sobre el futuro del gerente general del club.

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