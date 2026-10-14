Ley de Tierras: el Gobierno restableció los límites a los extranjeros que puso CFK para salvar el DNU 70/23

Ley de Tierras: La Libertad Avanza fijó límites a los extranjeros y le allana el camino a la Corte Suprema

El Gobierno aplicó el pragmatismo en Diputados: el bloque oficialista incorporó al proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada un capítulo para recuperar el texto de la ley de tierras, que limita la compra por parte de extranjeros. El retroceso tuvo como objetivo impedir el cuórum en la sesión de este jueves, que tratará el DNU 70/23.

Esta medida incluía la derogación de la ley de tierras, sancionada en 2012, por impulso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) . Restringe la venta de lotes a no residentes al 15% de la superficie y a 1000 hectáreas por persona.

La justicia la restableció hace dos años y la Corte Suprema revocó ese fallo el 29 de septiembre. El pasado viernes el máximo Tribunal volvió sobre sus pasos y dictó una cautelar para ratificar la vigencia de la norma. Por pedido de los aliados, La Libertad Avanza aceptó consolidarla en otra ley.

"Qué manotazo de ahogado que pegaron. Fenomenal. En 9 días el gobierno de Javier Milei ve recular en chancletas a la Corte", ironizó Paula Penacca , de Unión por la Patria (UP).

El debate fue en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz . El oficialismo logró dictamen de mayoría con los aliados, que son el interbloque Fuerzas por el Cambio (PRO, UCR y MID) y los partidos provinciales. Sumó 34 firmas y deberá afianzar los aliados en el recinto.

La Libertad Avanza mantuvo el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que fue aprobado en el Senado. Contempla juicios sumarísimos para desalojos (con preaviso de 10 días) y restricciones para las expropiaciones, que deberán tomarse a valor de mercado y con lucro cesante.

"Para tener superávit comercial fue necesario expropiar y hacer el gasoducto Néstor Kirchner", reprochó Juan Grabois (Unión por la Patria). Si se aprueba deberá tratarse en el Senado, dónde pueden optar por la versión original o la modificada.

La jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, sostuvo que lo ideal es esperar un pronunciamiento de fondo de la Corte Suprema. "De lo contrario, iríamos en contra de nuestros actos", sostuvo.

La negociación de La Libertad Avanza

La oposición se dividió. UP fue la única fuerza que firmó un rechazo total al proyecto. Provincias Unidas (PU) firmó un proyecto con cambios, junto a la Coalición Cívica. No estuvo José Núñez, quien integra este bloque, pero es un exPRO que reporta a la jefa de su bancada, Gisela Scaglia. Cecilia Moreau, de UP, denunció que el santafesino fue sumado como vocal poco antes de la reunión.

El diputado de la UCR Diógenes González anunció el acuerdo con La Libertad Avanza para garantizar la ley de tierras. "Es un tema de conmoción pública. Hemos propuesto un nuevo capítulo para incorporar dos artículos: uno para dejar sin efecto el DNU 70/23 y otro que establece la plena vigencia de la ley 26.737, que es el régimen de tierras. Esperemos que el Senado tome las modificaciones", solicitó el correntino.

La diputada Vanesa Siley advirtió que el texto puede ser tramposo. "No hay derogación. Se deja sin efecto, pero sigue vigente. Todo lo hacen para que haya cuórum mañana (por el jueves)", en la sesión que tratará el DNU 70/23. El oficialismo tiene confianza de evitar cuórum, con ayuda de algunos gobernadores aliados.

"No es cierto: dejarla sin efecto es lo mismo que derogarla", respondió Silvana Giudici, de LLA y dio ejemplos de otros casos. "No leyeron el dictamen completo, porque también se restituye la ley que tanto aman", se defendió.

LUEGO DEL FALLO DE LA CORTE El Gobierno negocia con aliados eliminar el artículo del DNU 70/23 que derogó la ley de tierras



Busca cerrar el debate borrando el apartado 154 del megadecreto



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La pelea judicial

En el Senado no hay demasiadas intenciones de retomar un debate que en agosto no terminó bien para el Gobierno. Hubo una manifestación masiva en contra del artículo que derogaba la ley de tierras, finalmente excluido.

"Fue la tercera vez que la Corte firmó una cautelar así", sostuvo Julia Strada, de UP. Advirtió que luego del fallo de hace 20 días, hubo inmobiliarias de Chubut que ofrecieron casas con lagos. "Se venden los folios. Tienen que explicar por qué quieren vender el país", gritó. Recordó que, como cualquier ley, Milei la puede vetar.

Grabois dijo que el decreto de venta de ciudadanía mantiene a los extranjeros con chances de comprar tierras. "Es lo que quieren hacer. No pudieron con el Congreso, con la Corte y fueron con esa decisión de vender pasaportes con un estudio jurídico británico", denunció.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió sostener la sesión de este jueves. “No podemos dejar pasar por alto que el oficialismo tuvo tres años para poder convertir en ley lo que está y en parte quieren defender del DNU 70”, señaló.

La voz oficial

LLA no defendió su dictamen y se enfrentó con UP. "Les digo a los aliados no se deje engañar de que habrá un veto. No hay ningún obstáculo para que el 21 se tome la decisión de reponer la ley de tierras, que tanto les gusta", ironizó Giudici, quien recordó que sólo el 5% de la superficie está en manos de extranjeros.

Unos minutos antes la diputada Patricia Vázquez se había cruzado fuerte con Cecilia Moreau, quien no soportó que su colega le dijera "chorra" a CFK. "Es una persona que ganó elecciones y no como usted, que asumió por PRO, cambió de camiseta y nunca ganó nada", la acusó la diputada massista.