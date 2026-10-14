DNU 70/23: La Libertad Avanza apuesta a bloquear el cuórum con ayuda de Sadir, Sáenz y Jaldo

Jorge Rizzotti (Provincias Unidas), estaría ausente en la sesión por el DNU, por pedido del Gobierno.

La Libertad Avanza apuesta a bloquear el cuórum en la sesión de este jueves, convocada por la oposición para derogar el DNU 70/23, que deroga más de 70 leyes y es clave para la arquitectura jurídica de Javier Milei . Las negociaciones de este jueves no dejaron tranquilos a sus referentes, pero confían en la ayuda decisiva de gobernadores aliados.

Se necesitan 129 bancas para abrir la sesión y el Gobierno confía en que podrá impedirlo. Este martes tenía expectativas en tres gobernadores que ofician de aliados eventuales y tendrían bancas vacías. Uno es Carlos Sadir , de Jujuy, quien le pidió al diputado Jorge Rizzotti que se ausente. En el recinto sí estará su coterránea María Inés Zigarán .

Rizzotti era uno de los 127 que se habían contabilizado este lunes por la oposición, una aritmética que obligó a Martín Menem a intensificar las gestiones. Hubo muchos llamados al gobernador Raúl Jalil , que tiene tres votos que habían confirmado que aportarían al cuórum. Con este trío, la mejor cuenta que tenía la oposición al cierre de este miércoles daba 123.

Estarán seguros en sus asientos Unión por la Patria (92), la izquierda (cuatro), las duplas de la Coalición Cívica, el peronismo de San Luis y Encuentro Federal. Se suman los monobloques de Marcela Pagano y Natalia De la Sota . De Provincias Unidas había 14 confirmados, pero a Rizzotti se sumarían dos bajas, como mínimo. Se suman los cuatro misioneros y algún salteño.

Menem tuvo dos gestos para ganar aliados. El viernes sumó en la sesión del 21 los otros dos proyectos sumados en la convocatoria de mañana: emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. Este miércoles, ademas, el oficialismo en Diputados sumó al dictamen de inviolabilidad de propiedad privada la derogación del DNU que eliminó la ley de tierras..

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) manejan tres votos cada uno. Ninguno le confirmó a la oposición que ayudará abrir la sesión.

Saenz tiene tres votos en el bloque Argentina Federal (AF) junto a los representantes de Misiones. La salteña Yolanda Vega no viajará por problemas de salud y no está confirmada la presencia de su coterráneo de Pablo Outes. Sí podría asistir Biella.

Otro gesto de Sáenz con el Gobierno sería gestionar las sillas vacías del formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Álvarez, que completan el bloque AF.

Los números del Gobierno

Si bien Jaldo no les dio instrucciones a sus diputados, ellos creen que su gobernador no tiene intención de derogar el DNU y romper definitivamente las relaciones con Javier Milei. "Hasta ahora, la orden es no asistir", confió uno de ellos a Letra P.

En el oficialismo no están seguros de lo que hará el mandatario tucumano, porque no contestaba los llamados. El gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) sigue decidido a ayudar al Gobierno, con la ausencia de Gisela Scaglia y José Núñez, que integran Provincias Unidas.

Hasta este lunes no había chances de cuórum, pero el escenario cambió con la definición de los representantes de Córdoba, anticipada por Letra P. Con esos seis diputados en sus bancas, el número de presencias superó los 120 y llamó a la rosca de todas las bancadas.

Tanta fue la presión que ejercieron los cordobeses con su decisión que este miércoles también sonaron sus teléfonos. La diputada Alejandra Torres podría ayudar con su ausencia. Es la esposa del exfuncionario Osvaldo Giordano, jefe de la Fundación Mediterránea de su provincia.

Otra gestión de Menem es sobre la exlibertaria Lourdes Arrieta, que integra Provincias Unidas. El riojano no quería correr riesgos. No pudo torcer a los misioneros, que rechazan el DNU 70/23 elimina el Instituto de Yerba Mate (INYM). El jefe de bloque, Oscar Herrera Ahuad, responde al gobernador, Hugo Passalaqcua.

Los votos que faltan

En el Gobierno fueron a la carga por los tres votos de Jalil, o al menos alguno que ayude a bloquear el debate. Su bloque anunció la semana pasada que daría cuórum y votaría en contra del mega decreto. Con los números ajustados, los llamados al gobernador catamarqueño se intensificaron. En la oposición especulan.

El DNU 70/23 fue firmado por Javier Milei diez días después de asumir y es una de las medidas claves de su gestión. Tiene 366 artículos y deroga o modifica 70 leyes. Una de la que borra es la de tierras -reestablecida por la Corte Suprema- y otras son las leyes de alquileres, góndolas y abastecimiento.

También dispone las regulaciones del mercado aerocomercial y elimina los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y a los aranceles de las prepagas.

Como en marzo de 2024 el decreto fue rechazado en el Senado, si Diputados también vota en contra, queda eliminado y las normas derogadas vuelven a regir en lo inmediato.

Este miércoles, durante el debate de la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, diputados de LLA como Silvana Giudici le pidieron a la oposición que contribuya bloqueando la sesión. "No podemos permitir que vuelva la ley de alquileres", pidió la legisladora. Todavía estaban juntando los votos.