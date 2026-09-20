Los Juegos de Pablo Javkin

Nadie quiere perderse los Juegos Suramericanos en Santa Fe . La gente que disfruta, obviamente, pero tampoco la política. En especial, Unidos , pero también el peronismo . La competencia tiene una centralidad enorme que atrae y se piensa como ganancia precampaña, pero mientras el gobernador Maximiliano Pullaro abraza y ofrece gestos, Pablo Javkin juega otro partido.

Desde la ceremonia de apertura el gobernador radical viene entregando gestos que la política lee en clave. El mismo sábado de la inauguración subió al escenario mayor a la diputada Gisela Scaglia , en un claro mensaje de corte electoral . Se sabe que la presidenta del PRO santafesino quiere volver a ser compañera de fórmula de Pullaro y el hughense analiza la alternativa seriamente.

Abajo del escenario, ese mismo día, el propio pullarismo repartió videos del gobernador, su par Rogelio Frigerio y la legisladora, meta cumbia y cumbia, pletóricos de felicidad. ¿Y Javkin?

El lunes, en la apertura de la semana, en conferencia de prensa Pullaro sentó en sus laterales al diputado provincial socialista Joaquín Blanco y al vocero del evento deportivo, el dirigente del PRO Federico Angelini . El exfuncionario de Javier Milei quiere ser candidato a intendente de Rosario y tiene la apoyatura y el aval del gobernador. El PS, en cambio, ganó terreno y ocupa su lugar en el triángulo de la coliación oficialista Unidos. Ambos viven los Juegos como su cumpleañitos de 15. ¿Y Javkin?

“Estamos tratando de no forzar demasiado”, explica un funcionario político del gabinete rosarino. Es una respuesta hacia adentro del municipio y hacia afuera del javkinismo. Porque es verdad que el principal beneficiario de toda la movida de los Juegos es Javkin. Por ser intendente de Rosario , el referente de CREO no tiene que mover un dedo, no necesita forzar nada. Uno habla de Juegos y Rosario y piensa, primero, en Javkin.

“Pablo siempre fue muy enemigo de la hiperapareteada”, concede la fuente ante la repregunta de Letra P. Recuerda la campaña de 2017, en la que Javkin salió tercero a 20 puntos del ganador y que le tocó convivir con la estrategia del socialismo, que comandaba la Intendencia por entonces. “La historia pasaba por otro lado, lo tiene recontramil presente”, abreva el vocero.

Pablo Javkin, perfil bajo

Javkin, entonces, no quiere ser la figurita repetida del certamen. No quiere agotar ni cansar. No lidera las conferencias de prensas, no está permanentemente pegado a Pullaro, mantiene una distancia prudencial . No obstante, no es gratuito todo. En su entorno, como explicó este medio, se despertó un malestar ante las primeras puestas en escena políticas de los Juegos. Gobernador e intendente, sin embargo, intentan sobrevolar esas rencillas.

Aún sin haber definido si irá o no por un tercer mandato, a Javkin no le molesta el juego de Angelini. Sabe que el PRO tiene hambre, pero necesita “hiperexposición” de cara a 2027. Javkin le saca un campo en ese sentido: al intendente lo conoce todo Rosario y su decisión viaja por otros carriles, no por el camino del posicionamiento.

La relación entre Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin

Pullaro y Javkin están en contacto, más allá del día a día. La propia Casa Gris admite que el intendente crece y mejora en las encuestas y tiene todo el derecho de buscar una re-reelección. Además, cuando se apague el furor de los Juegos, hay más obras en la ciudad para abrir en conjunto.

En el javkinismo analizan cómo sostener la espuma luego de la movida deportiva. Octubre será el mes de la cultura, con la feria del libro y el festival Bandera. Mientras haya gestión, Javkin podrá mantener centralidad. Cuando revele su futuro político, pasará a ser candidato por sobre todas las cosas.

En términos de estrategia, al intendente rosarino no le disgusta una cancha de Unidos con un candidato que contenga la derecha, como Angelini, y una figura que represente al progresismo, encarnada en el socialismo. “Nosotros somos el centro”, aporta un legislador, ladero de Javkin.