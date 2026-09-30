Schmuck arma su hoja de ruta para pelear la intendencia de Rosario, pero descarta una interna con Javkin

María Eugenia Schmuck no esconde su vocación de competir por la intendencia de Rosario en 2027. Con el calendario electoral cada vez más próximo, la concejala proyecta los próximos pasos para construir su candidatura. Sin embargo, hay una condición que permanece inalterable: no antepondrá su ambición personal a la sociedad política que mantiene desde hace años con Pablo Javkin .

La presidenta del Concejo Municipal quiere ser intendenta y en su entorno consideran que tiene argumentos para competir. De todas maneras, si Javkin finalmente decide buscar un tercer mandato, no habrá PASO entre ambos. Dicen que la definición se tomará entre los dos y se pondrá sobre la mesa de Unidos para determinar cuál es la mejor alternativa para conservar el Palacio de los Leones .

La incógnita alrededor del futuro del intendente sigue siendo, por eso, el primer casillero que debe despejarse. Schmuck y Javkin construyeron juntos buena parte de su recorrido político y la titular del Palacio Vasallo fue una pieza central del esquema de gobernabilidad municipal durante los dos mandatos del intendente, un esquema que de ambos del lado de la mesa buscan sostener.

Si Javkin no compite, el escenario cambia. En las oficinas de Schmuck consideran que la radical tiene buenas posibilidades en una primaria de Unidos y siguen defendiendo una idea que ya venían planteando: el oficialismo necesita unas PASO que le permitan ganar volumen antes de enfrentar a Juan Monteverde en la elección general. “Tiene que haber una interna competitiva sí o sí”, resumen cerca de la concejala.

El PRO ya trabaja para llegar ordenado a esa discusión y Federico Angelini aparece entre los nombres que circulan dentro del partido amarillo junto con Cristian Cunha y Anita Martínez . El socialismo también pretende jugar y Federico Lifschitz , Joaquín Blanco , Susana Rueda y Lionella Cattalini integran el menú de dirigentes que podrían entrar en la conversación. En el espacio de la radical creen que la presidenta del Concejo parte con alguna ventaja frente a eventuales competidores de los otros socios.

Hay otra decisión que ya está tomada y no depende del resultado de esa discusión: Schmuck no continuará al frente del Concejo Municipal. Sea candidata a intendenta o no, entiende que su etapa en el Palacio Vasallo llegó al final. “Hay que saber detectar cuándo se cumplen los ciclos”, explican en su entorno. Sin embargo, por el momento no hay plan B: los focos están puestos en el Palacio de los Leones.

Trapitos, Uber y residuos: la agenda de Schmuck

Mientras espera que se ordene el tablero electoral, Schmuck construye volumen a través de la gestión y la agenda pública. Hay tres asuntos que aparecen marcados en rojo para los próximos meses: cuidacoches, Uber y la futura licitación del sistema de higiene urbana.

El primero tendrá movimiento inmediato. Como adelantó Letra P el martes pasado, Javkin enviará al Concejo el mensaje para que Rosario adhiera a la ley provincial que endureció las sanciones contra los cuidacoches. La norma santafesina necesita que cada municipio prohíba previamente la actividad para que pueda aplicarse el nuevo régimen contravencional. Schmuck pretende acelerar su tratamiento y conseguir la aprobación en el corto plazo.

En Rosario vamos a aplicar esta ley.



Lo dijo Pablo Javkin y es una decisión que venimos sosteniendo hace años. Porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de cuidacoches: pagar para que no te rayen el auto, para poder estacionar frente a tu casa o simplemente para que… — María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck_) September 18, 2026

El segundo capítulo será el que está vinculado con el servicio que presta la aplicación de Uber. En las próximas horas ingresarán proyectos vinculados a la legalización de las plataformas de transporte y en el sector de la concejala se ponen un objetivo ambicioso: “Vamos a hacer que salga antes de fin de año”, anticipan. Ahí talla otra cuestión: oficialismo y oposición discutirán quién se anota la legalización. La Libertad Avanza movió fichas con Juan Pedro Aleart y también puso sobre la mesa el tema.

La discusión sobre higiene urbana tendrá tiempos más largos, pero también será uno de los asuntos con los que la presidenta del Concejo buscará ocupar el centro de la escena. Son temas de fuerte impacto cotidiano y forman parte de la plataforma desde la cual pretende mostrarse más allá de su rol institucional.

Seguridad y un discurso más duro

En las últimas semanas también apareció otra Schmuck. O, al menos, una versión discursivamente más enfática en cuestiones vinculadas con seguridad. Su posicionamiento sobre la reforma del régimen penal juvenil fue una de las señales y la tendencia continuará durante los próximos meses.

En su entorno rechazan que se trate simplemente de un giro individual. Lo presentan como la explicitación de un consenso que, entienden, atraviesa a Unidos: defender los resultados obtenidos en materia de seguridad y evitar cualquier retroceso en la caída de los índices de violencia que registró Rosario.

“Podemos tener matices con los distintos partidos, pero acá coincidimos todos”, explican cerca de Schmuck. Agregan otra definición que anticipa el tono que buscará imprimirle: “Hay que ser más explícitos para no retroceder”.

El posicionamiento no quedará solamente en declaraciones. En la agenda de la concejala aparecen actividades relacionadas directamente con la política de seguridad provincial. Una de ellas fue la visita que realizó semanas atrás a la construcción de El Infierno, la cárcel para presos de alto perfil que construye el gobierno de Maximiliano Pullaro.

La cárcel para presos de alto perfil, El Infierno.

La lectura política que ensayan en su espacio se completa con una reivindicación del momento que atraviesa la ciudad después de los años más duros de violencia. “Rosario tiene todo para mostrar que viene lo mejor. Es el mejor momento de la ciudad”, sostienen.

Los Juegos Suramericanos y el operativo cercanía

Los Juegos Suramericanos funcionaron como una gran plataforma política para buena parte de la dirigencia de Unidos. Schmuck no fue la excepción. Durante el evento recorrió prácticamente a diario los distintos escenarios deportivos y aprovechó la concentración de público para profundizar el contacto directo con los vecinos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Eugenia Schmuck (@mariuschmuck)

La idea es sostener ese esquema durante los próximos meses y profundizarlo hasta el cierre de listas. La experiencia de los Juegos dejó además una narrativa que el oficialismo municipal pretende conservar: una Rosario capaz de mostrar otra cara después de los años atravesados por la violencia. Ahora empieza la etapa más difícil: sostener políticamente esa espuma cuando el megaevento ya terminó.

El factor La Libertad Avanza

A todo el armado lo atraviesa una incógnita que excede a Schmuck: qué hará La Libertad Avanza en Rosario. ¿Hay espacio para un frente antiperonista en Rosario entre LLA y Unidos? En el espacio de la presidenta del Concejo aseguran que siempre existe margen para conversar. “Lo hacemos con todos en el Concejo”, explican. Traducir ese diálogo institucional en un entendimiento electoral es bastante más complejo.

La discusión cobró otra dimensión en los últimos días. Como contó Letra P, los gobiernos de Pullaro y de Javier Milei exploran alternativas de entendimiento para 2027 y Rosario forma parte de ese tablero. Entre las posibilidades que se analizan aparecen desde acuerdos explícitos hasta candidaturas libertarias de menor intensidad en distritos donde la fragmentación pueda complicar a Unidos.

Mientras esa conversación ocurre por arriba, Juan Pedro Aleart hace su propio juego. El concejal libertario puso en marcha un operativo para ganar exposición y la intendencia aparece entre las alternativas para su futuro político.

En Unidos relativizan, por ahora, la fortaleza libertaria en la ciudad. “Hoy están terceros”, responden. La verdadera discusión llegará cuando las encuestas y las negociaciones empiecen a definir cuánto riesgo representa dividir la oferta electoral frente a Monteverde.