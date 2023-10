Massa no tardará en enrostrárselo a su oponente. Tampoco Patricia Bullrich , que ya decidió que este domingo en el debate presidencial apuntará toda su artillería contra Milei , a quien intentará robarle votos para mostrarse como una alternativa opositora más razonable. El candidato de UP llega a la segunda edición del cara a cara con sus oponentes más cómodo que al primero . El domingo pasado, en Santiago del Estero, logró salir airoso del segmento sobre economía, a pesar de que transita su gestión al frente del área con más del 100% anual de inflación.

La “resiliencia” del ministro ya es bandera . “Si no lo mató lo que pasó en la última semana, ya no lo mata nada a Sergio”, apunta un massista de la primera hora, en referencia a los avatares de la economía y al Insaurralde-gate. En el comando de UP dicen que las encuestas no reflejan impacto del escándalo del exjefe de Gabinete bonaerense en los números de Massa. Los motivos son diversos. El primero, la rápida reacción del espacio político, que tramitó en horas la renuncia del lomense a la administración kicillofista. El ministro de Economía dio un paso más cuando sugirió que, además, debía dar de baja su candidatura a concejal.

Quiero que me recuerden como un presidente que cambió la Argentina. pic.twitter.com/vDxoRtoiao — Sergio Massa (@SergioMassa) October 6, 2023

Axel Kicillof tampoco pareció haberse visto afectado. Los consultores coinciden en ubicarlo primero en las encuestas, afianzado por sus propias virtudes. El gobernador logró generar mucha cercanía con la ciudadanía. Propios y ajenos le reconocen su honestidad. Massa se subió este sábado a la caravana que Kicillof hizo desde el kilómetro cero del peronismo, en Ensenada, hasta La Matanza. Tortas fritas y mate en mano, fue aclamado en las calles del distrito que conduce Fernando Espinoza. Los acompañó Máximo Kirchner.

El PJ se ordena

La caravana matancera fue la señal más clara de que el peronismo ordenó el territorio en las últimas semanas. La misma recorrida debió suspenderse antes de las PASO, por temor a que hubiera enfrentamientos entre el sector de Espinoza y el Movimiento Evita, que intentó disputarle el municipio y perdió.

El ordenamiento también llegó a las provincias. En el comando de campaña del oficialismo aseguran que los reportes que llegan desde todos los distritos son positivos. En Tucumán, el peronismo ya avisó que dará vuelta el resultado de las PASO. Promete recuperar 100 mil votos y dejar a Massa primero. “Los gobernadores se están moviendo mucho”, dicen en el edificio ubicado en Mitre 363.

La logística del aparato también está aceitada. Esta vez Milei no tendrá la ayuda que los caciques territoriales admiten que le tendieron en las PASO para contrarrestar a JxC. La reposición de boletas y la fiscalización propias quedarán a cargo de La Libertad Avanza. Es poco factible que cuente con ese nivel de organización en todo el territorio nacional.

En el búnker de UP analizan un segundo factor que podría haber amortiguado el impacto del affaire Insaurralde: el adelantamiento del escenario de ballotage, que muestra una polarización entre Milei y Massa y un supuesto desmoronamiento de Bullrich, que se agudizó después de su performance en el primer debate presidencial. Insospechado de peronista, hasta el conductor Baby Etchecopar blanqueó la situación cuando les dijo a sus oyentes que ya no pedía el voto para la exministra de Seguridad. “Voten a Massa, Milei está desquiciado”, dijo.

"Nadie se mata por Patricia"

En el comando de UP reciben noticias de sus pares cambiemistas que aseguran que la campaña de Bullrich entró en un túnel oscuro por falta de recursos. Aunque el radicalismo se mantiene al lado de la candidata de JxC en lo formal, las conversaciones de la dirigencia territorial más importante con Massa son moneda corriente. La ausencia de Martín Lousteau, Facundo Manes o Gustavo Posse en la campaña de Bullrich es notoria. Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) se prestaron hace pocos días a una foto institucional con Massa sin pecar de ingenuos. En el massismo dicen que todavía no están haciendo campaña por el candidato de UP, pero que pusieron en marcha una suerte de “desmovilización” de los aparatos propios. “Es evidente que nadie se está matando por Patricia”, apunta un operador territorial de UP. En La Pampa, la Franja Morada dijo públicamente que Bullrich no representa al brazo universitario radical.

Hasta los mandatarios más cercanos a Bullrich ya dejan entrever qué harán en un eventual ballotage entre Massa y Milei. “En términos personales, me convendría más Milei, pero a Argentina no le conviene, propone cosas disparatadas. En seis meses vamos a tener Asamblea Legislativa y el país prendido fuego”, le dijo a Letra P un gobernador electo de JxC. En el massismo dicen que todo se verá después del 22 de octubre. Las conversaciones transversales ya existen, pero los acuerdos todavía no están cerrados.

Este domingo 8 de octubre se realizará el segundo #DebatePresidencial



Los temas serán Seguridad, Trabajo y producción y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente



Fueron determinados por la CNE, y el tercer eje fue elegido por la ciudadanía pic.twitter.com/S6IsGo42Lq — LETRA P (@Letra_P) October 7, 2023

Las encuestas muestran números tan sorprendentes que en el búnker peronista salieron esta semana llamados hacia consultores destacados para comparar resultados. Los propios daban casi un empate entre Milei y Massa. El último estudio que publicó Zuban Córdoba ubica al libertario en 34,7% de los votos y a UP en 32,7. Muy atrás queda Bullrich, con 25%. Otras encuestas ubican a Massa entre tres y cuatro puntos debajo de Milei.

En cualquier caso, el objetivo es que la diferencia no pase los cinco puntos para llegar competitivo al ballotage. El riesgo de un triunfo en primera vuelta del libertario, que había aparecido tras las PASO, parece haberse desmoronado. Es un escenario que ya no ven ni los colaboradores más optimistas de Milei. Los encuestadores coinciden en que llegó a tocar un techo de 38 puntos, que se desinflaron con el correr de las semanas. Ahora se ubica alrededor de los 34.

Dos semanas de territorio y trinchera digital

Este domingo en el debate, Massa se moverá más suelto en ejes que conoce a la perfección y son sus históricos caballitos de batalla: seguridad, trabajo y producción. A eso sumará un segmento dedicado a desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, un punto incómodo para Milei, que niega el cambio climático. El candidato ensayó durante todo el viernes y la mañana y la tardecita del sábado. Este domingo al mediodía irá a la Facultad de Derecho a hacer el reconocimiento del terreno.

Después del debate, Massa se sumergirá de nuevo en el territorio: tiene previstas visitas a las Patagonia, Mendoza, San Juan y Bahía Blanca. Recorrerá todo lo posible. La confianza en que estará en el ballotage es tal que el equipo de campaña ya agendó una recorrida por Córdoba para después del 22-O.

La campaña de UP también se intensificó en las redes y entró en el terreno de guerra contra La Libertad Avanza. En línea con lo que recomiendan los asesores brasileños que envió Luiz Inácio “Lula” da Silva, el peronismo armó la página https://loquedicemilei.com/, que contiene exclusivamente videos del candidato libertario clasificados por tema: libre portación de armas, dolarización, educación, democracia, venta de niños y venta de órganos, entre otros. Uno está dedicado a los dichos de Milei sobre el papa Francisco. En el video, el candidato se refiere al Sumo Pontífice como “el imbécil que está en Roma”.

Javier Milei y sus “dudas” sobre la democracia

La web ya sufrió varios intentos de hackeo. La sistematización de denuncias por parte de los libertarios también logró dar de baja el canal de YouTube en el que estaban colgados los videos, que ya fueron repuestos.