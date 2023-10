“ Es una vergüenza que les permitan leer . Dicen lo que les escribió otro ¿En la Cámara de Diputados no se puede y acá sí?”. Apenas había terminado el primer debate presidencial , en Santiago del Estero, cuando uno de los dirigentes del círculo íntimo de Sergio Massa se quejaba por la actitud de Javier Milei y Patricia Bullirch, que en varios pasajes del evento decidieron repetir de manera textual las anotaciones que tenían en sus atriles.

La protesta de pasillo fue un preámbulo de la discusión que Unión por la Patria (UP) se prepara para dar si Massa llega a la segunda vuelta junto a Milei. No es la única. Mientras el ministro de Economía se prepara para la segunda edición, que se celebrará este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el comando de campaña oficialista también tienen bajo la lupa otros pasajes del reglamento, en particular el derecho de réplica, que dio lugar a los cruces más picantes del debate.