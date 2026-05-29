Santiago Caputo lidera el ranking de interacción libertaria en Twitter y supera a ministros y dirigentes clave

Santiago Caputo se ubicó al frente del ranking de cuentas vinculadas al oficialismo nacional con mayor nivel de interacción en Twitter durante mayo. El relevamiento, elaborado sobre datos públicos de la red social entre el 1 y el 26 de mayo, excluyó al presidente Javier Milei debido a que sus niveles de engagement se encuentran muy por encima del resto de los referentes libertarios.

Detrás del estratega político del Gobierno aparecen el ministro de Economía, Toto Caputo ; la cuenta Oficina de Respuesta Oficial ; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno . El grupo conforma el núcleo de mayor impacto digital dentro del ecosistema libertario y concentra buena parte de la conversación vinculada a la gestión nacional. En el podio no hay nadie del ala karinista, el bando enfrentado con las Fuerzas del Cielo .

La medición refleja la relevancia que adquirieron los perfiles asociados a la comunicación política, la economía y la construcción de agenda pública, tres áreas que se consolidaron como ejes centrales de la estrategia digital del oficialismo.

Entre las cuentas que completan los primeros lugares también aparecen el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , la senadora Patricia Bullrich , la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

El listado combina funcionarios con responsabilidades de gestión, dirigentes políticos y perfiles institucionales que lograron posicionarse como referencias permanentes dentro de la conversación oficialista en redes sociales.

La presencia de estos nombres confirma que la interacción digital no depende exclusivamente de la exposición mediática tradicional. En varios casos, el volumen de participación generado por sus publicaciones supera al de dirigentes con mayor presencia en actos públicos o entrevistas periodísticas.

Las ausencias que llamaron la atención

Uno de los aspectos más destacados del relevamiento es la ausencia de figuras de alta notoriedad pública entre los primeros puestos. Entre quienes quedaron relegados aparecen la vicepresidenta Victoria Villarruel, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Los datos vuelven a exhibir una tendencia que se mantiene desde el inicio de la administración libertaria: las cuentas vinculadas a la estrategia política, la economía y la comunicación institucional concentran la mayor capacidad para generar interacción y amplificar mensajes dentro de la comunidad digital oficialista.

La fotografía de mayo confirma que la disputa por la atención en redes sociales sigue siendo un componente central de la construcción política del Gobierno, con Santiago Caputo como el dirigente que logró el mayor nivel de impacto entre las figuras del espacio libertario.