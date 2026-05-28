DECISIÓN 2027

Barrios de Pie se suma a la diplomacia federal de Axel Kicillof

La organización liderada por Menéndez recorre el país con la campaña Dale Fuerza al Futuro. Paradas en Rosario, Córdoba y Corrientes. Próximo destino, Mendoza.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
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Macarena Ramírez

Lo hace en el marco de la campaña denominada “Dale Fuerza al Futuro”. Ya tuvo los primeros desembarcos en Rosario, Córdoba y Corrientes y las próximas paradas serán Mendoza y Tucumán.

Además, los dirigentes de Barrios de Pie incorporarán al armado el lanzamiento de un instituto técnico, pero con participación barrial para trabajar problemáticas como la salud mental, la violencia en las escuelas y el endeudamiento de las familias.

La escala en Rosario del tour incluyó un encuentro con la diputada provincial Lucila De Ponti y cientos de militantes y vecinos en el Día del trabajador y en el Club Villa Urquiza. En territorio correntino hicieron un plenario junto a referentes locales.

Barrios de Pie, Menendez en Corrientes

Antes del inicio del Mundial, el 11 de junio, Ménendez visitará Mendoza, en el marco del espacio Mendoza Futura, que la dirigencia construyó en esa provincia, siempre esquiva al peronismo.

Menéndez se suma así a la avanzada que iniciaron integrantes del gabinete bonaerense, intendentes y otras figuras como los exjefes comunales Julio Pereyra y Alberto Descalzo. Aseguró a Letra P que con la campaña están sumando “gente suelta”.

El 9 de mayo, Barrios de Pie instaló cien mesas en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad para convocar a apoyar las propuestas de Kicillof. “Queremos fortalecer la figura del dirigente más honesto, para conducir la recuperación de la Argentina”, dijo el dirigente.

Barrios de Pie, Menendez en Rosario

A estas acciones se suman las ollas populares que desde hace tiempo organizan en Plaza de Mayo y frente a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.

Además, la organización hizo un Plenario de la Militancia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, del que participaron el ministro Augusto Costa y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Lanzamiento de Instituto Perisferias

Menéndez lanzará en los próximos días el Instituto Perisferias, una herramienta con la que pretende construir poder en el territorio. Será un “espacio de pensamiento, formación y debate federal” para abordar problemáticas con una perspectiva y participación barrial, informaron. Los ejes de estudio serán seis: trabajo, endeudamiento, salud mental, educación, género y salud alimentaria.

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