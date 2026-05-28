Energía: fuerte puja por el negocio de las baterías eléctricas que Javier Milei instalará en las provincias

En medio del avance del plan de privatización del sistema energético impulsado por Javier Milei , 37 empresas locales y extranjeras compiten por el negocio de las megabaterías eléctricas que el Gobierno prevé instalar en el interior. La licitación recibió ofertas por una capacidad 12 veces superior a la requerida y abrió una disputa en el sector de Energía .

Mientras el Gobierno sigue demorando la implementación del plan de ampliación de las redes de transporte eléctrico anunciado a mediados del año pasado, la licitación para instalar megabaterías en distintas regiones del país desató una competencia inesperada. En total, se presentaron 235 proyectos técnicos para cubrir una demanda inicial de 700 MW de energía y potencia.

El llamado licitatorio apunta a instalar sistemas de almacenamiento en el interior de la provincia de Buenos Aires y en las regiones Centro, La Pampa, NEA, NOA, Cuyo y Litoral. Sin embargo, el volumen total de ofertas superó los 8300 MW para todas las áreas en disputa.

MSU Energy —controlada por Manuel Santos Uribelarrea , dueño de tres centrales térmicas de ciclo combinado y de las hidroeléctricas El Chocón y Cerros Colorados— y la rosarina Industrias Juan F. Secco fueron las empresas que más proyectos presentaron, con 27 cada una.

Luego se ubicaron Luz de Tres Picos —subsidiaria de Petroquímica Comodoro Rivadavia— con 22 ofertas; Central Puerto y su controlada Vientos La Genoveva con 17; Genneia —la principal generadora renovable, vinculada al banquero Jorge Brito— con 15; y DQD Energy y Coral Desarrollos Energéticos, del grupo Corven, con 14 propuestas cada una.

A ellas se sumaron Teslacom Energía y Energética del Norte —del grupo Edison de los hermanos Neuss— con diez ofertas cada una; la brasileña Sixa y Aluar —del grupo Madanes Quintanilla— con nueve; Sullair con ocho y la constructora Windearth Patagonia con siete proyectos.

También participaron tres empresas eléctricas estatales provinciales: la cordobesa EPEC, con cinco ofertas; Buenos Aires Energía, con cuatro presentaciones para la costa atlántica; y la sanjuanina EPSE, con un proyecto para Ullum.

El listado de oferentes incluyó además a 360 Energy, YPF Energía, Punta Generación, SO Energy, Alma Energía, Luz de Sol, Frontera, AES, Distact Energy, Virtual Gasnet, Capex, Pampa Energía, Parques Eólicos del Sur, Alupar, Alemar, Gaucho Energía, Anjoy, Unitec-Bio, Intermepro y la Federación de Cooperativas Eléctricas Nuevo Cuyo.

Cómo funciona el programa Alma SADI

Las ofertas corresponden al programa “Alma SADI”, impulsado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) para incorporar nuevas centrales de almacenamiento de energía eléctrica (BESS), destinadas a brindar servicios de potencia y reservas operativas de corto plazo en el interior del país.

Las megabaterías deberán asegurar un suministro de energía y potencia durante al menos cuatro horas consecutivas por día a lo largo de un período de 15 años.

Los contratos prevén un pago por potencia de almacenamiento disponible en dólares por MW/mes, definido según el valor ofertado, la capacidad de almacenamiento y las horas validadas y comprometidas. De acuerdo con los pliegos, el valor máximo de adjudicación será de u$s 12.500 por MW/mes.

A ese ingreso mensual por disponibilidad se sumará el pago correspondiente a la energía y potencia que las empresas inyecten al sistema eléctrico cuando Cammesa lo requiera para cubrir picos de demanda.

Para la presentación de ofertas se utilizó el sistema de dos sobres. En el Sobre A, las compañías debieron acreditar antecedentes legales y económicos, además de presentar garantías bancarias y documentación técnica de los equipos. Las firmas que resulten calificadas pasarán a mediados de junio a la apertura del Sobre B, en el que deberán presentar la propuesta económica.

Antecedentes y condiciones del negocio

La primera licitación de este tipo se realizó el año pasado bajo el programa “AlmaGBA”, destinado exclusivamente a las áreas de Edenor y Edesur. En esa oportunidad se adjudicaron 12 proyectos por 713 MW.

Los contratos quedaron en manos de Central Puerto, MSU Green Energy, Eólica del Sur 3, Genneia, Rowling, Aluar, Central Dock Sud y Sullair.

megabaterias energia 1 Energía licitará megabaterías

Para la licitación actual, los pliegos establecen que las instalaciones deberán completarse en un plazo de entre 12 y 48 meses. El recupero de las inversiones se financiará mediante recargos tarifarios que Cammesa trasladará a los usuarios de las regiones donde operarán las baterías.

Las empresas adjudicatarias deberán garantizar provisión de energía y potencia durante cuatro horas consecutivas por ciclo completo de descarga. Cada centro de almacenamiento podrá tener una capacidad máxima de 150 MW y un piso mínimo de 10 MW.

Las firmas ganadoras contarán con 90 días hábiles para iniciar los trámites vinculados a disponibilidad de terrenos, permisos de uso de suelo, acceso a redes de transporte eléctrico y habilitaciones ambientales.

Las garantías y los pagos exigidos por el Gobierno

Además de las garantías bancarias de mantenimiento de oferta, las proveedoras y operadoras de las megabaterías deberán afrontar un esquema de desembolsos periódicos mientras avanzan las obras de instalación.

Las adjudicatarias tendrán que efectuar un pago inicial equivalente a u$s 4000 por MW de potencia contratada. Luego deberán realizar pagos trimestrales de u$s 4000/MW hasta fines de 2027; de u$s 6000/MW hasta fines de 2028; y de u$s 8000/MW durante 2029.

Esos fondos quedarán bajo administración estatal hasta que los proyectos obtengan la habilitación comercial. A partir de entonces, las empresas podrán recuperar parte o la totalidad de lo aportado según el siguiente esquema: