"Es una campaña de detalles. Si en las PASO Patricia hubiese tenido un punto más, hoy sería otro país. Ahora aparece tercera para las generales y la definición es en noviembre", dijo un empresario que prefirió el off the récord. "Ya pareciera que Milei es el presidente desde el 14 de agosto y todavía no pasó nada", aventuró otro antes de ingresar al salón Héctor Gaudio a escuchar a Melconian.

El libertario es una incógnita. Incluso quienes lo escucharon durante el encuentro VIP asumieron que en lo que queda de la campaña no van a saber cuál de las cinco propuestas que tiene para dolarizar la economía va a aplicar ni cómo lo haría. "No sabemos a qué tipo de cambio quiere hacerlo y encima dice que cuanto más crezca el dólar, mejor", cuestionó un representante del sector financiero.

Embed #ColoquioIDEA Cabrales, empresario vicepresidente del café Cabrales, expresó que el mayor problema es la inflación y la dificultad de tener "los insumos necesarios para mantener la actividad" pic.twitter.com/LqmlmjIORA — LETRA P (@Letra_P) October 5, 2023

Bullrich fue la única de las tres figuras centrales de la campaña que aceptó la invitación de IDEA para disertar. Tuvo al público cautivo entre aplausos y risas cómplices. "La vimos mejor que en el debate", afirmó un ceo del sector energético. Sin embargo, como pasa con el candidato de LLA, hay coincidencia en que le falta explicar cómo implementará el plan de la Fundación Mediterránea.

El titular de la cartera económica no se llevó grandes elogios en el hall del hotel, pero tampoco quejas por su ausencia. En el mundo empresarial resaltan su carácter acuerdista y se imaginan que el 10 de diciembre "limpiaría tres cuartos del gabinete actual", dijo un ceo automotriz. Al coloquio, el jefe del Palacio de Hacienda envió un embajador. El secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, entró este viernes con una carpeta en la mano. "Vengo a bancar los trapos", avisó ante un grupo de periodistas.

"No es que le asustara venir. Tenía temas de agenda. Ninguno de los que está acá deja de conocer lo que piensa Sergio de forma directa", dijo en defensa del ministro-candidato. En su mano, el histórico dirigente de la UIA tenía machetes: un listado de empresas que estaban presentes en el evento y que tienen buenos números para mostrar. "¿Acá cuentan todos estos resultados o solamente lo que dicen las 15 manzanas del microcentro?", chicaneó y, cuando terminó de hablar, saludó a Nápoli. "Este nos va a salvar", bromeó.

El Círculo Rojo imagina un lunes post-urnas sin cambios si Massa ganara la contienda del 22. Distinto sería, advierten, con un Milei primero en votos: ese escenario podría "profundizar la tensión del dólar blue, acelerar la especulación y replicar lo que sucedió con los bonos después de las PASO", estimó un banquero. El 23 de octubre es un agujero negro.