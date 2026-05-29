Entre Ríos: por qué la boleta única obliga al PJ y a Juntos a buscar (más que nunca) candidaturas taquilleras

El modelo de Boleta Única de Papel ( BUP ) que se utilizará en Entre Ríos en las elecciones provinciales de 2027.

La reforma electoral que promovió Rogelio Frigerio impuso, inevitablemente, un nuevo escenario político para Entre Ríos . Mientras resta definir si se desdobla o no las elecciones locales respecto de las nacionales, los partidos ya piensan en candidatos y en cómo definirlos a la luz de la implementación de la Boleta Única de Papel ( BUP ).

En el oficialismo provincial insisten en destacar que, por el sistema, habrá una mayor interpelación al votante, por lo que se necesitan candidatos más taquilleros. En el PJ , sin una conducción clara, predomina la falta de consenso, aunque coinciden en que será conveniente elegir candidatos más conocidos o con “exposición positiva”, como definió un intendente. Por su parte, el vecinalismo está acostumbrado a militar nombres con fuerte presencia local que casi siempre están descolgados de referencias provinciales.

Como contó Letra P , el modelo panzaverde está inspirado en la boleta única de papel de Córdoba y Mendoza , mantuvo las PASO y la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de la instancia nacional.

La boleta única provincial debutará en 2027, luego de que Frigerio lograra la reforma política en 2024. Sin embargo, ese modelo de votación tuvo su primera prueba, aunque con modelo diferente, en las legislativas nacionales del año pasado. Esa primera experiencia alivia un poco la carga sobre el debut provincial.

En ese sentido, un intendente pejotista al que no le fue mal en las últimas legislativas se entusiasma con que no habrá grandes problemas. Otro referente admite que deberán reconfigurar la estrategia de campaña. “Ya no se puede llevar la boleta a las casas de los votantes”, reflexiona, y agrega que van a trabajar para que sus electores voten la lista completa.

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Un dirigente del norte provincial plantea: “Hay que encontrar nuestros pequeños Milei”. La referencia señala la necesidad de dar con candidatos conocidos, que se destaquen para dar la pelea en una boleta que puede llegar a tener dimensiones importantes. Otro peronista, del sur de la provincia, menciona que “si el candidato es conocido, mejor”, aunque enseguida matiza: “Para ser candidato siempre hay que ser conocido”. Mientras el peronismo se esmera en conseguir un candidato para la gobernación, señalan que la búsqueda de postulantes fuertes es una necesidad que excede al sistema de votación.

El frigerismo y el "candidato taquillero"

En el oficialismo provincial todavía lucen orgullosos de la BUP, la primera victoria política de Frigerio. Destacan, entre otros puntos, que el votante tendrá mayor información. También resaltan el ahorro dinerario del sistema y la simplicidad para sufragar.

A la hora de analizar la oferta electoral a proponer, mencionan que tendrán más protagonismo quienes encabecen los cuerpos. Por ejemplo, los candidatos a las intendencias o quienes lideren la lista de concejales. “Tener candidatos competitivos sirve más que antes”, afirma un dirigente del entorno del gobernador y dispara: “Necesitamos más candidatos taquilleros”.

El vecinalismo y su particularidad

Tal como lo indica su nombre, el vecinalismo es un espacio político que adquiere particularidades según la ciudad, aunque mantiene rasgos comunes en todo el territorio, vinculados con las necesidades de supervivencia. Por eso no es igual la opinión de los vecinalistas que gobiernan que la de aquellos que están en el llano.

Rogelio Frigerio e intendentes del Vecinalismo en Cerrito julio de 2024.jpeg El gobernador Rogelio Frigerio, la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de Diputados Gustavo Hein e intendentes vecinalista de Entre Ríos en un encuentro en Cerrito.

La primera advertencia que hacen desde el sector es que, para evitar confusiones, verían con buenos ojos un desdoblamiento electoral. Es decir, primero los comicios locales y luego los nacionales. Sin embargo, plantean que la posibilidad de votar lista completa “confunde al elector”. Destacan como “lo único que favorece al vecinalismo en el marco de la reforma” al artículo 166° de la Ley 11.190. El mencionado fragmento dice que “en caso de que un/a elector/a haya marcado la opción voto “LISTA COMPLETA” y alguna o algunas otras categorías electorales de otras listas internas o de otras agrupaciones políticas, se considerarán válidas estas últimas”.

Art 166 leyelectoral eR Artículo 166° de la Ley 11.190,que fue pedido por el vecinalismo durante el debate por la reforma electoral en Entre Ríos.

En general, el vecinalismo tiene éxito en ciudades de medianas a chicas, por lo que conseguir candidatos con conocimiento es menos complejo y están acostumbrados a ello. Sin embargo, ahora, al estar todos en la misma boleta, entienden que es primordial contar con características diferenciales para sobresalir.

La discusión por la figura del gobernador

Aunque durante la reforma electoral el bloque peronista en el Senado votó afirmativamente la iniciativa frigerista, el 14 de mayo el PJ advirtió que “pretender utilizar la imagen del gobernador como ‘ícono’ en el casillero de Voto Lista Completa constituye un mecanismo que puede inducir al error del elector y afectar la calidad democrática”.

"¿Esa es la única preocupación que tienen? ¿Que se vea la cara de Frigerio?”, chicanean en el campamento oficialista. Pero van más lejos y fustigan: “Nos convenía el viejo sistema electoral”, pero “tenemos BUP por el compromiso y la decisión del gobernador de cambiar”.